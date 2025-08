Um dos principais nomes brasileiros nas categorias de base da Fórmula 1, Pedro Clerot foi um dos destaques da quinta-feira (31) de testes coletivos para a sexta etapa da FRECA, realizada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade italiana de Ímola. Com um carro da Van Amersfoort, o único brasileiro do grid registrou o segundo melhor tempo na última das duas sessões do dia.

Clerot, que aparece na terceira posição do campeonato após a disputa de cinco etapas, registrou na melhor das suas voltas do dia em Ímola a marca de 1min39s708, garantindo o segundo melhor tempo do dia. O dono do carro número 22 destacou o retorno ao circuito italiano e o bom desempenho ao lado da Van Amersfoort ao longo da quinta-feira.

“Finalizado o primeiro dia em Ímola de maneira muito positiva de forma geral. Estou contente em voltar a esta pista que eu gosto bastante, tão significativa e especial para mim. A equipe trabalhou bem, temos coisas para melhorar, mas foi um bom início. Estivemos rápidos o dia inteiro, sempre no top-3. Finalizamos em segundo e vamos para cima. Estou confiante”, disse Pedro Clerot, que tem o patrocínio de Banco BRB.

A sexta-feira da FRECA em Ímola terá dois treinos livres, enquanto o sábado conta com a classificação e a primeira corrida do final de semana, às 11h45. No domingo haverá nova definição de posições de largada e a corrida 2, às 9h05. O YouTube exibe classificações e corridas.

