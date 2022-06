FRECA: Dudu Barrichello consegue melhor resultado no ano

Carregar reprodutor de áudio

Dudu Barrichello conquistou seu melhor resultado na Fórmula Regional Eurropeia by Alpine – FRECA, ao receber a bandeira quadriculada na 11ª posição, em Mônaco.

O piloto apoiado pela Toyota Gazoo Racing, XP e Porto fez boas manobras nas ruas de Monte Carlo com direito a uma ultrapassagem por fora no hairpin, a mais estreita do circuito.

Partindo do 12º lugar do grid, Dudu Barrichello escapou dos incidentes da largada, mas caiu para o 13º lugar. Na sequência, recuperou a posição com uma ultrapassagem incrível no hairpin, sobre Maceo Capietto.

O brasileiro colocou o carro #91 da Arden Motoport por fora, contornou lado a lado com Capietto e assumiu o 12º lugar com muito arrojo.

Na segunda volta Dudu Barrichello novamente ultrapassou um concorrente para assumir o 11º lugar, desta vez a manobra foi na Sainte Devote, primeira curva do traçado monegasco.

O brasileiro que tem Mônaco como sua pista preferida passou a atacar Noel Leon em busca da 10ª colocação. Na quarta volta a corrida foi paralisada após um acidente triplo no pelotão de trás, no hairpin.

A prova foi reiniciada faltando apenas quatro minutos para o fim e Dudu novamente abriu caça a Leon. As últimas três voltas foram de muita pressão do brasileiro que recebeu a bandeira quadriculada na 11ª colocação, seu melhor resultado na FRECA.

Neste domingo, Dudu corre a segunda corrida da etapa de Mônaco, o brasileiro larga do 11º lugar. A prova acontece às 3h30, com transmissão ao vivo pelo Youtube da categoria.

"A corrida foi muito boa hoje, perdemos uma posição na largada, mas consegui recuperar na curva 1”, disse Dudu. “Também fiz uma ultrapassagem no hairpin por fora para conquistar o 11º lugar.

“O carro estava muito bom, independente do push to pass por ser em Mônaco, aqui altera muito pouco pela dificuldade em ultrapassar. Tínhamos muita ação depois da bandeira vermelha, o carro era rápido para atacar, mas é muito difícil de passar aqui.

“Para amanhã precisamos largar melhor para terminar entre os 10 primeiros e buscar os pontos."

F1 AO VIVO: Leclerc é POLE e Verstappen SÓ 4º; Pérez e Sainz BATEM e RUS supera HAM em Mônaco | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: