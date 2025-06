FRECA: Pedro Clerot garante pódio com segundo lugar em Zandvoort

Único brasileiro do grid da FRECA, Pedro Clerot foi ao pódio na corrida que abriu a terceira etapa da temporada 2025, disputada no circuito de Zandvoort, na Holanda. O piloto da Van Amersfoort brilhou na manhã deste sábado (7) ao conquistar a pole position, e garantiu a segunda posição após 30 minutos de disputa no início desta tarde no litoral holandês.

Clerot se manteve próximo do líder ao longo de toda a corrida em Zandvoort, e evitou os ataques dos adversários para sair com o seu melhor resultado na temporada. Com isso, o primeiro campeão da história da F4 Brasil soma agora 40 pontos, avançando para a quinta posição da tabela de classificação do campeonato.

“Uma pole position e a segunda colocação na corrida de hoje. Estou feliz com o trabalho que fizemos hoje aqui em Zandvoort. Faltou um pouco na corrida, mas sabemos onde temos que melhorar. Muito obrigado pela torcida de todos e vamos para cima amanhã na segunda corrida”, disse Clerot.

O domingo da FRECA contará com uma nova classificação às 4h da manhã e a realização da corrida 2 às 8h35 (horários de Brasília). O YouTube mostra as atividades ao vivo.

