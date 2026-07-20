Gabriel Gomez mantém evolução na FREC com mais um fim de semana consistente em Paul Ricard
Brasileiro conquista dois quartos lugares, soma pontos importantes para o campeonato e lidera a Rodin Motorsport nas duas corridas
Gabriel Gomez; F4 Italiana
Foto de: Fotocar13
Gabriel Gomez segue confirmando sua evolução na temporada 2026 da Fórmula
Regional Europeia (FREC). No tradicional circuito de Paul Ricard, na França, o brasileiro conquistou mais um fim de semana consistente, encerrando a etapa com o quarto lugar na Corrida 1 e na Corrida 2.
Ao longo das duas provas, Gabriel protagonizou grandes ultrapassagens e demonstrou
um ritmo competitivo, recuperando posições e brigando constantemente entre os
primeiros colocados. Os resultados garantiram uma importante pontuação para a
classificação do campeonato e reforçam a crescente evolução do piloto ao longo da
temporada.
Além do desempenho individual, Gabriel foi o piloto mais bem colocado da Rodin
Motorsport em ambas as corridas, evidenciando o trabalho desenvolvido em conjunto
com a equipe e a consistência apresentada durante todo o fim de semana.
"Saio de Paul Ricard muito satisfeito com o trabalho que fizemos durante todo o fim de
semana. Tivemos ritmo para disputar as primeiras posições, fizemos boas
ultrapassagens e conseguimos dois quartos lugares, que representam uma pontuação
importante para o campeonato. A evolução tem sido constante, e isso mostra que
estamos no caminho certo. Agora vamos aproveitar esse período para trabalhar ainda
mais e voltar em Imola ainda mais fortes, buscando subir ao pódio e conquistar nossa
primeira vitória na temporada", destacou Gomez.
Com a etapa de Paul Ricard concluída, a FREC entra agora em sua pausa. A
categoria retorna apenas em setembro, quando disputa a próxima rodada em Imola,
na Itália, onde Gabriel buscará manter a sequência de bons resultados e seguir na
disputa pelas primeiras posições do campeonato.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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