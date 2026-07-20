Gabriel Gomez mantém evolução na FREC com mais um fim de semana consistente em Paul Ricard

Gabriel Gomez segue confirmando sua evolução na temporada 2026 da Fórmula

Regional Europeia (FREC). No tradicional circuito de Paul Ricard, na França, o brasileiro conquistou mais um fim de semana consistente, encerrando a etapa com o quarto lugar na Corrida 1 e na Corrida 2.

Ao longo das duas provas, Gabriel protagonizou grandes ultrapassagens e demonstrou

um ritmo competitivo, recuperando posições e brigando constantemente entre os

primeiros colocados. Os resultados garantiram uma importante pontuação para a

classificação do campeonato e reforçam a crescente evolução do piloto ao longo da

temporada.

Além do desempenho individual, Gabriel foi o piloto mais bem colocado da Rodin

Motorsport em ambas as corridas, evidenciando o trabalho desenvolvido em conjunto

com a equipe e a consistência apresentada durante todo o fim de semana.

"Saio de Paul Ricard muito satisfeito com o trabalho que fizemos durante todo o fim de

semana. Tivemos ritmo para disputar as primeiras posições, fizemos boas

ultrapassagens e conseguimos dois quartos lugares, que representam uma pontuação

importante para o campeonato. A evolução tem sido constante, e isso mostra que

estamos no caminho certo. Agora vamos aproveitar esse período para trabalhar ainda

mais e voltar em Imola ainda mais fortes, buscando subir ao pódio e conquistar nossa

primeira vitória na temporada", destacou Gomez.

Com a etapa de Paul Ricard concluída, a FREC entra agora em sua pausa. A

categoria retorna apenas em setembro, quando disputa a próxima rodada em Imola,

na Itália, onde Gabriel buscará manter a sequência de bons resultados e seguir na

disputa pelas primeiras posições do campeonato.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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