Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Fórmula 3 Regional Europeia

Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

Brasileiro disputará segundo ano na categoria e fará parte do grupo de pilotos da equipe em estreia no campeonato

Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
Captura de tela 2026-10-29 144152

Miguel Costa (Foto: LN4 Fusion)

O brasileiro Miguel Costa foi confirmado pela LN4 Fusion, equipe cofundada pelo campeão de Fórmula 1 Lando Norris, para disputar a temporada de 2027 da Fórmula Regional Europeia (FREC). Será o segundo ano de Costa na categoria e o primeiro da LN4 Fusion. 

Leia também:

No início desta semana, Costa concluiu a programação de testes pós-temporada da Fórmula 3, com a DAMS Lucas Oil. Após sessões em Jerez e Barcelona, ele terminou na 11ª colocação geral. 

Costa iniciou sua trajetória no automobilismo ainda criança, nos Estados Unidos, antes de seguir para o kartismo europeu. Participou de algumas das principais competições internacionais da modalidade, acumulando resultados promissores antes de avançar para os carros de fórmula, em 2025, disputando na Winter Championship da Eurocup-4 e na F4 espanhola.

Este ano, estreou na FREC e, pela RPM, terminou na 23ª colocação, somando 12 pontos. 

“Estamos satisfeitos em contar com o Miguel para a temporada. Ele demonstrou um potencial real e chega à equipe em uma fase importante da carreira. A FREC é bastante competitiva, e queremos oferecer o suporte necessário para que ele continue evoluindo. Estamos ansiosos”, disse Dan Richards, CEO da LN4 Fusion.

“Fazer parte da LN4 Fusion significa muito para mim. Sou extremamente grato pela oportunidade e pela confiança que a equipe depositou em mim. Desde o primeiro contato, percebi o profissionalismo e a motivação de todos. Estou muito ansioso para trabalhar com eles e descobrir o que podemos conquistar juntos”, completou Costa.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 
 
 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Pedro Lima sobe para FREC com a equipe VAR em 2027
Mais de
Redação Motorsport.com

MotoGP: Zarco diz que Moreira "merece" promoção para HRC e afirma que decisão da Honda foi "a mais segura"

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Zarco diz que Moreira "merece" promoção para HRC e afirma que decisão da Honda foi "a mais segura"

Motorsport.com transmite NASCAR em Martinsville; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
Motorsport.com transmite NASCAR em Martinsville; saiba horários e como assistir

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Chapecó

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Chapecó

Últimas notícias

F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

Fórmula 3 Regional Europeia
FREC Fórmula 3 Regional Europeia
Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026