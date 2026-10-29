Miguel Costa assina com equipe de Norris e continua na FREC em 2027

O brasileiro Miguel Costa foi confirmado pela LN4 Fusion, equipe cofundada pelo campeão de Fórmula 1 Lando Norris, para disputar a temporada de 2027 da Fórmula Regional Europeia (FREC). Será o segundo ano de Costa na categoria e o primeiro da LN4 Fusion.

No início desta semana, Costa concluiu a programação de testes pós-temporada da Fórmula 3, com a DAMS Lucas Oil. Após sessões em Jerez e Barcelona, ele terminou na 11ª colocação geral.

Costa iniciou sua trajetória no automobilismo ainda criança, nos Estados Unidos, antes de seguir para o kartismo europeu. Participou de algumas das principais competições internacionais da modalidade, acumulando resultados promissores antes de avançar para os carros de fórmula, em 2025, disputando na Winter Championship da Eurocup-4 e na F4 espanhola.

Este ano, estreou na FREC e, pela RPM, terminou na 23ª colocação, somando 12 pontos.

“Estamos satisfeitos em contar com o Miguel para a temporada. Ele demonstrou um potencial real e chega à equipe em uma fase importante da carreira. A FREC é bastante competitiva, e queremos oferecer o suporte necessário para que ele continue evoluindo. Estamos ansiosos”, disse Dan Richards, CEO da LN4 Fusion.

“Fazer parte da LN4 Fusion significa muito para mim. Sou extremamente grato pela oportunidade e pela confiança que a equipe depositou em mim. Desde o primeiro contato, percebi o profissionalismo e a motivação de todos. Estou muito ansioso para trabalhar com eles e descobrir o que podemos conquistar juntos”, completou Costa.

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