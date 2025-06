Pedro Clerot domina e vence em Zandvoort na FRECA

Neste domingo (8), o brasileiro Pedro Clerot venceu a terceira corrida da temporada de 2025 da FRECA disputada no circuito de Zandvoort, na Holanda. O piloto da Van Amersfoort garantiu a pole position para a segunda prova do final de semana, manteve a ponta na largada e conteve a aproximação dos adversários para ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada após 28 minutos.

O resultado coroa um final de semana em que o piloto de Brasília foi o principal destaque em Zandvoort. Depois de mostrar um bom desempenho nos treinos livres, Clerot largou da pole position da primeira corrida, disputada no sábado, terminando na segunda posição. Já o domingo do brasileiro foi perfeito, com pole position e vitória no litoral holandês.

“É incrível. Uma sensação incrível. A equipe fez um grande trabalho. Estava muito confiante desde a sexta-feira. Trabalhei muito depois da etapa de Spa, que foi um momento difícil para mim, para mostrar o que eu posso fazer. Estou muito feliz em vencer aqui, em uma pista que adoro e na casa da minha equipe", disse Clerot.

Após a disputa da etapa de Zandvoort, Clerot aparece na quinta posição do campeonato da FRECA, somando 65 pontos, distante 18 pontos do líder da tabela de classificação. A temporada 2025 ainda contará com mais sete etapas, todas disputadas em sistema de rodada dupla, com cada corrida oferecendo 25 pontos.

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!