Único brasileiro no grid da FRECA em 2025, Pedro Clerot conquistou mais um pódio na manhã deste sábado (5). O piloto da Van Amersfoort completou a primeira corrida da quarta etapa do campeonato, disputada no circuito de Hungaroring, na Hungria, com a segunda colocação, garantindo seu terceiro pódio seguido neste ano.

Clerot já havia se destacado nos treinos livres realizados entre quinta e sexta-feira. Nesta manhã, em uma classificação dividida em grupos, o brasileiro foi o mais veloz em sua sessão, e garantiu o segundo lugar no grid de largada. Na corrida, o dono do carro número 22 manteve este posto, garantindo um lugar no pódio ao final da disputa.

“Nós conquistamos uma segunda posição hoje aqui em Hungaroring. Estou muito feliz com o trabalho feito com a equipe nos últimos dias, pois conseguimos maximizar nosso potencial. Amanhã temos mais uma corrida. Agradeço a todos que torceram por mim”, disse Pedro.

Com o resultado da corrida deste sábado, Pedro Clerot chegou aos 83 pontos no campeonato, e agora ocupa a quarta colocação. O primeiro campeão da história da F4 Brasil acumula na atual temporada uma vitória, obtida na última etapa, em Zandvoort, três pódios e cinco chegadas entre os cinco melhores.

A etapa de Hungaroring da FRECA terá seu fechamento no domingo (6). Primeiro, as 3h30, haverá a classificação que definirá as posições de largada para a segunda corrida do final de semana, marcada para 10h40. O YouTube exibe as duas sessões.

