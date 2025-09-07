Pedro Clerot vence de ponta a ponta na Áustria e se aproxima dos líderes da FRECA
Piloto da Van Amersfoort largou da pole position e manteve a primeira posição ao longo de toda a disputa, triunfando pela segunda vez no ano
Pedro Clerot(Dutch Photo Agency/RF1)
Foto de: Dutch Photo Agency
Único brasileiro do grid da FRECA, Pedro Clerot venceu neste domingo (7) a corrida que fechou a sétima etapa da temporada 2025, disputada no Red Bull Ring, na Áustria. Após conquistar a pole position nas primeiras horas da manhã, o piloto da Van Amersfoort dominou a prova de 30 minutos, vencendo de ponta a ponta, sem ser ameaçado pelos adversários.
É a segunda vitória de Clerot na atual temporada da FRECA. Antes do triunfo deste domingo, o piloto natural de Brasília havia vencido a segunda corrida da etapa de Zandvoort, na Holanda. O brasileiro, que já está confirmado no grid da Fórmula 3 para a temporada 2026, celebrou o triunfo, que o aproximou dos líderes do campeonato.
“Conquistamos a pole position e a vitória na corrida de hoje no Red Bull Ring. Tivemos um ritmo inacreditável hoje. Estou muito feliz com o dia e só tenho que agradecer a todos que fizeram parte disso”, disse Pedro.
A campanha do piloto do carro número 22 na temporada da FRECA tem, além das duas vitórias, quatro pódios e dez chegadas no top 5. Clerot segue na quarta colocação do campeonato, mas agora tem 165 pontos, e aparece 30 atrás do líder da tabela de pontos, que não completou a corrida deste domingo no Red Bull Ring.
A FRECA dá sequência a temporada 2025 entre os dias 19, 20 e 21 de setembro, com a rodada dupla de Barcelona, na Espanha.
F1 'à venda', STROLL CONTRARIA REGI LEME, Max fluente em português, BORTOLETO CONFIANTE, Sainz e cia
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários