Único brasileiro do grid da FRECA, Pedro Clerot venceu neste domingo (7) a corrida que fechou a sétima etapa da temporada 2025, disputada no Red Bull Ring, na Áustria. Após conquistar a pole position nas primeiras horas da manhã, o piloto da Van Amersfoort dominou a prova de 30 minutos, vencendo de ponta a ponta, sem ser ameaçado pelos adversários.

É a segunda vitória de Clerot na atual temporada da FRECA. Antes do triunfo deste domingo, o piloto natural de Brasília havia vencido a segunda corrida da etapa de Zandvoort, na Holanda. O brasileiro, que já está confirmado no grid da Fórmula 3 para a temporada 2026, celebrou o triunfo, que o aproximou dos líderes do campeonato.

“Conquistamos a pole position e a vitória na corrida de hoje no Red Bull Ring. Tivemos um ritmo inacreditável hoje. Estou muito feliz com o dia e só tenho que agradecer a todos que fizeram parte disso”, disse Pedro.

A campanha do piloto do carro número 22 na temporada da FRECA tem, além das duas vitórias, quatro pódios e dez chegadas no top 5. Clerot segue na quarta colocação do campeonato, mas agora tem 165 pontos, e aparece 30 atrás do líder da tabela de pontos, que não completou a corrida deste domingo no Red Bull Ring.

A FRECA dá sequência a temporada 2025 entre os dias 19, 20 e 21 de setembro, com a rodada dupla de Barcelona, na Espanha.

