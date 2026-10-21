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Fórmula 3 Regional Europeia

Pedro Lima sobe para FREC com a equipe VAR em 2027

Titular do carro #53 na F4 Italiana permanece na equipe holandesa, com novo desafio no próximo ano

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Pedro Lima

Pedro Lima

Foto de: Fotocar13

O paulista Pedro Lima permanece na equipe holandesa Van Amersfoort Racing em 2027 e vai disputar o campeonato da Formula Regional Europeia na próxima temporada. Depois de debutar com o time no automobilismo europeu em 2026 disputando três campeonatos de F4, Lima terá um novo desafio em seu desenvolvimento como piloto de monopostos.

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Ele chegou à equipe no início deste ano, credenciado por uma expressiva temporada na F4 Brasil. Pedro foi o mais jovem vencedor de uma corrida no campeonato de seu país e terminou a temporada em terceiro lugar no campeonato competindo pela Bassani Racing. 

Em seu ano de estreia na Europa, o piloto do carro #53 inaugurou o ano com o décimo lugar no campeonato da F4 Winter Series e depois participou de todas as etapas dos campeonatos Italiano e Europeu de F4. Em 2026, a F4 Italiana foi o maior campeonato da categoria em todos os tempos, sempre com grids na casa de 40 competidores. O campeonato termina na próxima semana, na pista de Mugello.

A promoção à FREC marca o próximo passo no programa de desenvolvimento do piloto com a VAR. Ele enfrentará um carro novo e um nível mais acirrado de competição, enquanto segue trabalhando com um time onde está bem entrosado.

“Subir para FREC com a Van Amersfoort Racing é um importante degrau na minha carreira", disse Lima. "A competição será ainda mais intensa e estou totalmente comprometido em ir no limite para trazer bons resultados ao time. Será uma temporada muito desafiadora, e definitivamente um ano chave para minha trajetória no esporte. Agradeço muito a VAR e meus apoiadores por acreditarem no meu potencial e estou muito motivado para esse novo desafio”.

“Estamos animados em continuar trabalhando com o Pedro em sua promoção para a Formula Regional", disse Brad Joyce, chefe da VAR. "Ele chegou ao automobilismo europeu neste ano depois de uma forte temporada na F4 Brasil e observamos sua evolução ao longo de 2026. Estamos animados em dar sequência ao seu desenvolvimento na FREC. Será um passo importante e ter a sequência com a equipe pode ser vantajoso na adaptação do piloto a um campeonato e carro novos”.

Em 2027, a FREC terá a expansão de seu calendário das atuais oito para dez etapas. Outra novidade é o fim de algumas rodadas triplas com uma das corridas com grid invertido, sendo adotado ao longo do ano todo cronograma com duas provas e duas tomadas de tempo. Seis das dez pistas do calendário serão também palcos de corridas da F1 na próxima temporada.

FIA Formula Regional 2027 - Calendário:

9 a 11 de abril - Autódromo do Algarve - Portugal
23 a 25 de abril - Red Bull Ring - Áustria
14 a 16 de maio - Silverstone - Reino Unido
18 a 20 de junho - Spa - Bélgica
16 a 18 de julho - Paul Ricard - França
30 de julho a 1º de agosto - Hungaroring - Hungria
6 a 8 de agosto - Zandvoort - Países Baixos
10 a 12 de setembro - Imola - Itália
24 a 26 de setembro - Monza - Itália
8 a 10 de outubro - Barcelona - Espanha

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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