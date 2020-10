O brasileiro Gianluca Petecof recuperou a liderança na classificação geral da Fórmula Regional Europeia ao alcançar dois segundos e um sexto lugares na rodada tripla disputada no autódromo de Monza, na Itália. Agora, o piloto Matrix Energia e Americanet tem 11 pontos de vantagem sobre seu principal rival, o monegasco Arthur Leclerc.

O fim de semana começou com uma prova no sábado. Gianluca largou em terceiro lugar, passou para segundo depois de superar Leclerc logo na largada e manteve a posição até a linha de chegada, controlando o concorrente sem problemas nas voltas finais.

Neste domingo, Petecof voltou a largar em terceiro na corrida 2, mas teve um pneu furado após contato com Leclerc, que abandonou. O brasileiro teve de ir aos boxes, voltou em último, mas conseguiu grande recuperação para terminar a prova em sexto lugar.

Por fim, na terceira prova, o piloto da Academia da Ferrari largou de novo em terceiro, subiu para segundo após ultrapassar Leclerc no fim da reta dos boxes - logo depois, o monegasco perdeu mais duas posições. Na sequência, Gianluca fez a melhor volta, mas não conseguiu alcançar Patrick Pasma para tentar a vitória.

"O fim de semana em Monza foi muito positivo. Disputamos a quinta etapa do campeonato, e só faltam três. Voltei para a liderança do campeonato, agora com 11 pontos de vantagem. Foi um fim de semana muito difícil".

"Houve uma mudança de motor inesperada antes dos treinos livres por uma quebra do meu motor de corrida. Tivemos de trabalhar em torno disso, porque Monza é uma pista que é muito influenciada pelo motor. Mas a equipe fez um trabalho fantástico, o carro estava muito bom, conseguimos extrair o máximo".

"Num dos qualis, quase fiz a pole, mas de forma justa tive a melhor volta deletada por bandeira amarela. Depois, maximizamos a corridas".

"A segunda foi muito agitada, e fiquei só com um sexto lugar, mas nas outras duas consegui dois segundos lugares que me fizeram sentir com a gratificação de uma vitória. Seguimos daqui e vamos fortes para as últimas três etapas, em Barcelona, Imola e Vallelunga."

Faltam apenas três rodadas triplas para o fim do campeonato, a primeira delas nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Barcelona (Espanha). Depois, Gianluca disputará mais duas etapas, nos circuitos italianos de Imola de Vallelunga. Você acompanha as transmissões da F. Regional Europeia no Motorsport.com.

Confira a classificação do campeonato:

1º G.Petecof - 273 pontos

2º A.Leclerc - 262

3º O.Rasmussen - 227

4º P.Pasma - 178

5º P.Chovet - 146

