Igor Fraga, destaque do automobilismo virtual e real, visitou a redação do Motorsport.com para falar sobre as diferenças entre os dois esportes, além de como foi a temporada 2019 na Fórmula 3 Regional Europeia.

Destaque também para a história do pai do piloto, Fabrizio, no embate com o ex-piloto da Fórmula 1, Ralf Schumacher, durante teste para a Fórmula 3. Confira essas e outras histórias na 22ª edição do podcast Motorsport.com Brasil, que você ouve abaixo:

Your browser does not support the audio element.

Veja imagens da carreira de Igor Fraga: