Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria
Piloto da Invicta Racing aparece em terceiro no campeonato e chega embalado por vitória em Barcleona, onde também testou o F1 da Ferrari
Rafael Câmara, Barcelona
Foto de: Divulgacao
Piloto que defende a Invicta Racing na temporada 2026 da Fórmula 2, Rafael Câmara chega em alta para a disputa da sexta etapa do campeonato deste ano, marcada para o Red Bull Ring, na Áustria. O brasileiro vem de vitória na última rodada dupla, disputada em Barcelona, avançou para o terceiro lugar na tabela de pontos, e agora busca se aproximar ainda mais dos líderes.
Câmara, que integra a Academia de Pilotos da Ferrari, realizou um teste com a equipe italiana de Fórmula 1 na última semana, e agora volta suas atenções para o campeonato da categoria de acesso. O piloto do #1 destaca que ainda faltam muitas etapas para o final do campeonato e acredita no trabalho da equipe para conquistar mais vitórias.
“Acho que ainda faltam tantas corridas que muitas coisas podem acontecer. É sempre bom disputar o campeonato e lutar pelas vitórias. Mas acho que estamos em uma boa posição. Continuamos fazendo o nosso trabalho e me sinto muito privilegiado por fazer parte disso”, disse Câmara.
Câmara pontuou em pelo menos uma corrida em cada uma das cinco etapas disputadas até agora na temporada 2026 da F2. O piloto tem uma vitória, três pódios, sete top 10 e duas poles positions em cinco rodadas duplas. Tudo isso coloca o brasileiro na terceira posição do campeonato, somando 69 pontos.
A programação da F2 na Áustria será aberta na sexta-feira, quando ocorrem o único treino livre e a classificação. A sprint está marcada para 9h15 de sábado, enquanto a corrida principal tem largada às 5h10. Sportv, Globoplay e F1TV mostram todas as atividades.
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