A Fórmula 2 fechou seu sábado no Red Bull Ring com uma emocionante corrida sprint na Áustria. A vitória ficou com John Bennett ao ultrapassar Sébastian Montoya na última volta, enquanto Rafa Câmara terminou em 6º, mas recebeu punição e, com isso, ficou fora da zona de pontos da sprint, em nono.

Apesar de uma largada limpa, a confusão veio na curva 3, com diversos pilotos se embolando na virada à direita. Nesse caos, o safety car foi acionado, devido aos abandonos de Emmo Fittipaldi Jr, Oliver Goethe e Tasanapol Inthraphuvasak. O ponto de partida foi Joshua Durksen, que perdeu o ponto de frenagem, levando aos toques com os outros dois.

A transmissão internacional informou que Câmara seria investigado após o fim da corrida por causa de um toque em Inthraphuvasak. Os comissários deliberaram e o brasileiro foi penalizado em 5s no resultado final, o que o demoveu para fora da zona de pontos.

Lá na frente, com o 'corre-corre', Bennett liderava com Montoya em segundo, Rafael Villagomez em terceiro, o líder Gabriele Minì em quarto e Câmara quinto, enquanto Nikola Tsolov, vice-líder do campeonato, caía para 15º.

A relargada veio no início da volta 4, de um total de 28. Montoya partiu pra cima de Bennett, enquanto Câmara aproveitava a curva 3 para subir para quarto, mas com os dois disputando fortemente a posição.

Aos poucos, Câmara conseguia abrir para Alex Dunne, que ultrapassava Minì pela quinta posição. Na volta 7, a diferença era de 1s, enquanto baixava a vantagem de Villagomez para 1s1. Lá na frente, Bennett e Montoya também vinham em uma disputa intensa.

Montoya passou Bennett pela liderança logo na sequência, mas, sem conseguir se desvincilhar, abriu a porta para Villagomez e Câmara chegarem, com o top 4 separado por 1s5 na volta 10, com o brasileiro tendo a volta mais rápida da prova no momento.

Quando a prova chegava à metade, em um cenário de poucas disputas e ultrapassagens, Montoya seguia na liderança com Bennett em segundo, a 0s8. Villagomez era o terceiro, a 0s9, com Câmara em quarto, a 0s9 e Dunne se aproximando também, a 1s.

Com um desgaste maior de pneus, Câmara passou a perder vantagem para Villagomez, com Dunne se aproximando perigosamente e fazendo a manobra na volta 17, deixando o piloto da Invicta em quinto. Mas o brasileiro ainda se mantinha na zona de DRS do irlandês, tentando evitar um ataque de Minì.

O safety car virtual precisou ser acionado na volta 21, após Colton Herta ficar com seu carro parado na grama na saída da curva 3. O replay mostrou que sua Hitech simplesmente parou após a curva 3, sem ter onde ir, tomou um pequeno toque por trás de van Hoepen.

A neutralização durou pouco mais de uma volta, com Montoya abrindo 0s9 para Bennett, que tinha 2s1 para Villagomez. Dunne já ficava a 2s5, agora com Câmara pressionado por Minì, em uma briga direta pelo campeonato. O italiano aproveitou uma relargada melhor para subir uma posição, deixando o brasileiro em sexto.

Na última volta, Bennett conseguiu dar um bote certeiro em Montoya para garantir uma vitória épica. Villagómez foi o terceiro, fechando o pódio. Completaram o top 8 que pontua na sprint: Dunne, Mini, Roman Bilinski, Kush Maini e Tsolov. Câmara terminou em sexto, mas teve uma queda na classificação final e ficou fora da zona de pontuação, em nono, mas ainda levou o ponto extra pela volta mais rápida.

A Fórmula 2 encerra sua passagem pelo Red Bull Ring no domingo. A corrida principal tem largada marcada para 05h10, horário de Brasília, com transmissão do SporTV e da F1TV Pro.

Confira o resultado da sprint da F2 na Áustria:

POS NR DRIVER GAP INTERVAL 1 25 J. BENNETT LAP — 2 11 S. MONTOYA 1.4 1.4 3 23 R. VILLAGOMEZ 1.6 0.1 4 15 A. DUNNE 2.3 0.7 5 9 G. MINI 2.5 0.1 9 1 R. CAMARA 4.9 2.3 6 8 R. BILINSKI 5.2 0.3 7 16 K. MAINI 6.0 0.8 8 6 N. TSOLOV 8.4 2.3 10 5 N. LEON 12.8 4.3 11 12 M. BOYA 13.0 0.2 12 22 N. VARRONE 15.9 2.8 13 7 D. BEGANOVIC 17.3 1.3 14 14 M. STENSHORNE 18.0 0.7 15 24 L. VAN HOEPEN 25.0 6.9 16 21 C. SHIELDS 25.6 0.5 17 3 R. MIYATA 31.2 5.6 18 4 C. HERTA 9L 9L 19 2 J. DÜRKSEN 17L 8L 20 10 O. GOETHE STOP — 21 17 T. INTHRAPHUVASAK STOP — 22 20 E. FITTIPALDI STOP -

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