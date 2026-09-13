Câmara diminui diferença para líder da F2 após final de semana de desafios em Madri
Brasileiro soma mais quatro pontos nas corridas realizadas na capital espanhola e encurta de 11 para sete pontos a vantagem do líder do campeonato
Piloto que defende a Invicta Racing na Fórmula 2, Rafael Câmara se aproximou ainda mais da liderança do campeonato após a 11ª etapa da temporada 2026, encerrada neste domingo (13) no Madring, circuito localizado em Madri, na Espanha.
O brasileiro foi o sexto colocado na Sprint de sábado e, nesta manhã, fechou a corrida principal em décimo, encurtando a vantagem para a ponta da tabela de classificação de 11 para sete pontos.
Depois de obter a terceira colocação no grid da corrida principal na sexta-feira, Câmara largou em oitavo na disputa da Sprint e avançou duas posições, fechando a disputa em sexto, além de ver seu principal concorrente abandonar.
Neste domingo, o integrante do Ferrari Driver Academy viu um acionamento do Safety Car e um acréscimo de dez segundos que o desafiava, mas superou o rival pelo título na pista e terminou em décimo, somando mais um ponto.
Restando três etapas para o encerramento do campeonato, Câmara chegou aos 170 pontos conquistados, contra 177 do primeiro colocado na classificação. A temporada do brasileiro conta até aqui com duas vitórias, obtidas em Barcelona e Spa-Francorchamps, além de seis pódios e cinco poles positions, o maior número entre todos os pilotos do grid.
A F2 retoma a temporada 2026 daqui a duas semanas, quando vai ao Azerbaijão para realizar a 12ª etapa, marcada para o circuito montado nas ruas de Baku.
Confira a classificação da F2 após 11 etapas (top-10)
1º - Nikola Tsolov - 177 pontos
2º - Rafael Câmara - 170
3º - Gabriele Mini - 153
4º - Alexander Dunne - 139
5º - Noel León - 119
6º - Dino Beganovic - 106
7º - Joshua Durksen - 90
8º - Kush Maini - 88
9º - Laurens van Hoepen - 72
10º - Tasanapol Inthraphuvasak - 71
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