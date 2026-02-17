Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Câmara é 11º e Fittipaldi 18º no primeiro dia de pré-temporada da F2 em Barcelona

F2
F2
Câmara é 11º e Fittipaldi 18º no primeiro dia de pré-temporada da F2 em Barcelona

AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?

F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne

F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Audi anuncia ex-F2 Ralph Boschung como piloto de desenvolvimento

Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

MotoGP
MotoGP
Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

F1: Projetista-chefe, Craig Skinner deixa a Red Bull antes do início da temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Projetista-chefe, Craig Skinner deixa a Red Bull antes do início da temporada 2026

Casagrande detalha experiência na NASCAR, com sequência de top 5 e Daytona 500

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Casagrande detalha experiência na NASCAR, com sequência de top 5 e Daytona 500
Relato de testes
F2

Câmara é 11º e Fittipaldi 18º no primeiro dia de pré-temporada da F2 em Barcelona

Ex-piloto da Indy, Colton Herta foi o 12º na primeira bateria de testes na Espanha

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Rafael Camara, Trident

A Fórmula 2 iniciou nesta terça-feira sua bateria de testes de pré-temporada no Circuito de Barcelona, na Espanha. Noel León foi o mais rápido, enquanto os brasileiros Rafa Câmara e Emmo Fittipaldi ficaram de fora do top 10.

Leia também:

Assim como a F3 na semana passada, a F2 realiza três dias de testes no circuito espanhol nesta semana, em preparação para o início do campeonato, acompanhando a F1 em março no GP da Austrália. A terça-feira teve programa livre para as equipes, sem horários fixos para as simulações de corrida e de classificação.

Noel León, da Campos Racing, que faz sua estreia na categoria neste ano, foi o mais rápido no combinado do dia, com 01min24s370 na parte da tarde, quase 0s7 à frente do argentino Nicolás Varrone, da Van Amersfoort Racing. Companheiro de Câmara na Invicta Racing, Joshua Durkesen foi o terceiro, com Martinius Stanshorne e Alex Dunne completando os cinco primeiros.

Rafa Câmara, atual campeão da F3, foi o mais rápido entre os dois brasileiros do grid, com 01min25s928 na sessão da tarde, enquanto Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, foi o 18º com 01min26s632. Colton Herta, um dos maiores destaques do grid da F2 este ano, ficou logo atrás de Câmara, com 01min26s025.

Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do primeiro dia

Sessão da manhã

POS piloto equipe melhor volta DIFerença
1 Stenshorne Rodin Motorsport 1:25.437
2 Dunne Rodin Motorsport 1:25.452 0.015
3 Mini MP Motorsport 1:25.602 0.165
4 Tsolov Campos Racing 1:25.702 0.265
5 Leon Campos Racing 1:25.815 0.378
6 Goethe MP Motorsport 1:25.829 0.392
7 Beganovic DAMS Lucas Oil 1:25.977 0.540
8 Miyata Hitech 1:26.516 1.079
9 Boya PREMA Racing 1:26.519 1.082
10 Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:26.611 1.174
11 Van Hoepen TRIDENT 1:26.611 1.174
12 Fittipaldi AIX Racing 1:26.632 1.195
13 Durksen Invicta Racing 1:26.677 1.240
14 Bilinski DAMS Lucas Oil 1:26.762 1.325
15 Herta Hitech 1:26.893 1.456
16 Villagomez Van Amersfoort Racing 1:26.967 1.530
17 Montoya PREMA Racing 1:27.029 1.592
18 Varrone Van Amersfoort Racing 1:27.109 1.672
19 Maini ART Grand Prix 1:27.147 1.710
20 Camara Invicta Racing 1:27.192 1.755
21 Bennett TRIDENT 1:27.445 2.008
22 Shields AIX Racing 1:37.533 12.096

Sessão da tarde

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF
1 N. Leon Campos Racing 1:24.370
2 N. Varrone Van Amersfoort Racing 1:25.058 0.688
3 J. Durksen Invicta Racing 1:25.274 0.904
4 R. Miyata Hitech 1:25.583 1.213
5 M. Stenshorne Rodin Motorsport 1:25.712 1.342
6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:25.802 1.432
7 A. Dunne Rodin Motorsport 1:25.882 1.512
8 R. Camara Invicta Racing 1:25.928 1.558
9 N. Tsolov Campos Racing 1:25.995 1.625
10 C. Herta Hitech 1:26.025 1.655
11 L. Van Hoepen Trident 1:26.086 1.716
12 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 1:26.251 1.881
13 S. Montoya Prema Racing 1:26.553 2.183
14 J. Bennett Trident 1:26.764 2.394
15 M. Boya Prema Racing 1:26.838 2.468
16 K. Maini ART Grand Prix 1:27.454 3.084
17 C. Shields AIX Racing 1:27.515 3.145
18 E. Fittipaldi AIX Racing 1:27.790 3.420
19 O. Goethe MP Motorsport 1:29.794 5.424
20 G. Mini MP Motorsport 1:29.860 5.490
21 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 1:30.190 5.820
22 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 1:31.020 6.650

Combinado do dia

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF
1 N. Leon Campos Racing 1:24.370
2 N. Varrone Van Amersfoort Racing 1:25.058 0.688
3 J. Durksen Invicta Racing 1:25.274 0.904
4 M. Stenshorne Rodin Motorsport 1:25.437 1.067
5 A. Dunne Rodin Motorsport 1:25.452 1.082
6 G. Mini MP Motorsport 1:25.602 1.232
7 N. Tsolov Campos Racing 1:25.702 1.332
8 O. Goethe MP Motorsport 1:25.829 1.459
9 R. Miyata Hitech 1:25.583 1.213
10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:25.802 1.432
11 R. Camara Invicta Racing 1:25.928 1.558
12 C. Herta Hitech 1:26.025 1.655
13 L. Van Hoepen Trident 1:26.086 1.716
14 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 1:26.251 1.881
15 S. Montoya Prema Racing 1:26.553 2.183
16 M. Boya Prema Racing 1:26.519 2.149
17 K. Maini ART Grand Prix 1:27.147 2.777
18 E. Fittipaldi AIX Racing 1:26.632 2.262
19 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 1:25.977 1.607
20 J. Bennett Trident 1:26.764 2.394
21 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 1:26.762 2.392
22 C. Shields AIX Racing 1:27.515 3.145

Em um MERCADO CAÓTICO, quem chega à MOTOGP 2026 pressionado? As NOVIDADES do GRID de 2027 e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Narrador da Globo confirma que SporTV transmitirá F2 em 2026

Principais comentários

Mais de
Guilherme Longo

Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

MotoGP
MotoGP
Após fim da MotoE, Eric Granado confirma participação na "Copa Harley" da MotoGP em 2026

F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

Clerot é 14º e Barrichello 23º no último dia de testes da F3 em Barcelona

F3
F3
Clerot é 14º e Barrichello 23º no último dia de testes da F3 em Barcelona

Últimas notícias

Câmara é 11º e Fittipaldi 18º no primeiro dia de pré-temporada da F2 em Barcelona

F2
F2 F2
Câmara é 11º e Fittipaldi 18º no primeiro dia de pré-temporada da F2 em Barcelona

AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?

F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Mercedes e Petronas correm contra o tempo para homologar combustível de 2026

MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Governo rejeita pedido da Dorna para transferir o GP da Austrália de Phillip Island para Melbourne