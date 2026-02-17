A Fórmula 2 iniciou nesta terça-feira sua bateria de testes de pré-temporada no Circuito de Barcelona, na Espanha. Noel León foi o mais rápido, enquanto os brasileiros Rafa Câmara e Emmo Fittipaldi ficaram de fora do top 10.

Assim como a F3 na semana passada, a F2 realiza três dias de testes no circuito espanhol nesta semana, em preparação para o início do campeonato, acompanhando a F1 em março no GP da Austrália. A terça-feira teve programa livre para as equipes, sem horários fixos para as simulações de corrida e de classificação.

Noel León, da Campos Racing, que faz sua estreia na categoria neste ano, foi o mais rápido no combinado do dia, com 01min24s370 na parte da tarde, quase 0s7 à frente do argentino Nicolás Varrone, da Van Amersfoort Racing. Companheiro de Câmara na Invicta Racing, Joshua Durkesen foi o terceiro, com Martinius Stanshorne e Alex Dunne completando os cinco primeiros.

Rafa Câmara, atual campeão da F3, foi o mais rápido entre os dois brasileiros do grid, com 01min25s928 na sessão da tarde, enquanto Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, foi o 18º com 01min26s632. Colton Herta, um dos maiores destaques do grid da F2 este ano, ficou logo atrás de Câmara, com 01min26s025.

Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do primeiro dia

Sessão da manhã

POS piloto equipe melhor volta DIFerença 1 Stenshorne Rodin Motorsport 1:25.437 — 2 Dunne Rodin Motorsport 1:25.452 0.015 3 Mini MP Motorsport 1:25.602 0.165 4 Tsolov Campos Racing 1:25.702 0.265 5 Leon Campos Racing 1:25.815 0.378 6 Goethe MP Motorsport 1:25.829 0.392 7 Beganovic DAMS Lucas Oil 1:25.977 0.540 8 Miyata Hitech 1:26.516 1.079 9 Boya PREMA Racing 1:26.519 1.082 10 Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:26.611 1.174 11 Van Hoepen TRIDENT 1:26.611 1.174 12 Fittipaldi AIX Racing 1:26.632 1.195 13 Durksen Invicta Racing 1:26.677 1.240 14 Bilinski DAMS Lucas Oil 1:26.762 1.325 15 Herta Hitech 1:26.893 1.456 16 Villagomez Van Amersfoort Racing 1:26.967 1.530 17 Montoya PREMA Racing 1:27.029 1.592 18 Varrone Van Amersfoort Racing 1:27.109 1.672 19 Maini ART Grand Prix 1:27.147 1.710 20 Camara Invicta Racing 1:27.192 1.755 21 Bennett TRIDENT 1:27.445 2.008 22 Shields AIX Racing 1:37.533 12.096

Sessão da tarde

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 1 N. Leon Campos Racing 1:24.370 — 2 N. Varrone Van Amersfoort Racing 1:25.058 0.688 3 J. Durksen Invicta Racing 1:25.274 0.904 4 R. Miyata Hitech 1:25.583 1.213 5 M. Stenshorne Rodin Motorsport 1:25.712 1.342 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:25.802 1.432 7 A. Dunne Rodin Motorsport 1:25.882 1.512 8 R. Camara Invicta Racing 1:25.928 1.558 9 N. Tsolov Campos Racing 1:25.995 1.625 10 C. Herta Hitech 1:26.025 1.655 11 L. Van Hoepen Trident 1:26.086 1.716 12 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 1:26.251 1.881 13 S. Montoya Prema Racing 1:26.553 2.183 14 J. Bennett Trident 1:26.764 2.394 15 M. Boya Prema Racing 1:26.838 2.468 16 K. Maini ART Grand Prix 1:27.454 3.084 17 C. Shields AIX Racing 1:27.515 3.145 18 E. Fittipaldi AIX Racing 1:27.790 3.420 19 O. Goethe MP Motorsport 1:29.794 5.424 20 G. Mini MP Motorsport 1:29.860 5.490 21 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 1:30.190 5.820 22 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 1:31.020 6.650

Combinado do dia

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 1 N. Leon Campos Racing 1:24.370 — 2 N. Varrone Van Amersfoort Racing 1:25.058 0.688 3 J. Durksen Invicta Racing 1:25.274 0.904 4 M. Stenshorne Rodin Motorsport 1:25.437 1.067 5 A. Dunne Rodin Motorsport 1:25.452 1.082 6 G. Mini MP Motorsport 1:25.602 1.232 7 N. Tsolov Campos Racing 1:25.702 1.332 8 O. Goethe MP Motorsport 1:25.829 1.459 9 R. Miyata Hitech 1:25.583 1.213 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:25.802 1.432 11 R. Camara Invicta Racing 1:25.928 1.558 12 C. Herta Hitech 1:26.025 1.655 13 L. Van Hoepen Trident 1:26.086 1.716 14 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 1:26.251 1.881 15 S. Montoya Prema Racing 1:26.553 2.183 16 M. Boya Prema Racing 1:26.519 2.149 17 K. Maini ART Grand Prix 1:27.147 2.777 18 E. Fittipaldi AIX Racing 1:26.632 2.262 19 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 1:25.977 1.607 20 J. Bennett Trident 1:26.764 2.394 21 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 1:26.762 2.392 22 C. Shields AIX Racing 1:27.515 3.145

