Câmara é 11º e Fittipaldi 18º no primeiro dia de pré-temporada da F2 em Barcelona
Ex-piloto da Indy, Colton Herta foi o 12º na primeira bateria de testes na Espanha
A Fórmula 2 iniciou nesta terça-feira sua bateria de testes de pré-temporada no Circuito de Barcelona, na Espanha. Noel León foi o mais rápido, enquanto os brasileiros Rafa Câmara e Emmo Fittipaldi ficaram de fora do top 10.
Assim como a F3 na semana passada, a F2 realiza três dias de testes no circuito espanhol nesta semana, em preparação para o início do campeonato, acompanhando a F1 em março no GP da Austrália. A terça-feira teve programa livre para as equipes, sem horários fixos para as simulações de corrida e de classificação.
Noel León, da Campos Racing, que faz sua estreia na categoria neste ano, foi o mais rápido no combinado do dia, com 01min24s370 na parte da tarde, quase 0s7 à frente do argentino Nicolás Varrone, da Van Amersfoort Racing. Companheiro de Câmara na Invicta Racing, Joshua Durkesen foi o terceiro, com Martinius Stanshorne e Alex Dunne completando os cinco primeiros.
Rafa Câmara, atual campeão da F3, foi o mais rápido entre os dois brasileiros do grid, com 01min25s928 na sessão da tarde, enquanto Emmo Fittipaldi, da AIX Racing, foi o 18º com 01min26s632. Colton Herta, um dos maiores destaques do grid da F2 este ano, ficou logo atrás de Câmara, com 01min26s025.
Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do primeiro dia
Sessão da manhã
|POS
|piloto
|equipe
|melhor volta
|DIFerença
|1
|Stenshorne
|Rodin Motorsport
|1:25.437
|—
|2
|Dunne
|Rodin Motorsport
|1:25.452
|0.015
|3
|Mini
|MP Motorsport
|1:25.602
|0.165
|4
|Tsolov
|Campos Racing
|1:25.702
|0.265
|5
|Leon
|Campos Racing
|1:25.815
|0.378
|6
|Goethe
|MP Motorsport
|1:25.829
|0.392
|7
|Beganovic
|DAMS Lucas Oil
|1:25.977
|0.540
|8
|Miyata
|Hitech
|1:26.516
|1.079
|9
|Boya
|PREMA Racing
|1:26.519
|1.082
|10
|Inthraphuvasak
|ART Grand Prix
|1:26.611
|1.174
|11
|Van Hoepen
|TRIDENT
|1:26.611
|1.174
|12
|Fittipaldi
|AIX Racing
|1:26.632
|1.195
|13
|Durksen
|Invicta Racing
|1:26.677
|1.240
|14
|Bilinski
|DAMS Lucas Oil
|1:26.762
|1.325
|15
|Herta
|Hitech
|1:26.893
|1.456
|16
|Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:26.967
|1.530
|17
|Montoya
|PREMA Racing
|1:27.029
|1.592
|18
|Varrone
|Van Amersfoort Racing
|1:27.109
|1.672
|19
|Maini
|ART Grand Prix
|1:27.147
|1.710
|20
|Camara
|Invicta Racing
|1:27.192
|1.755
|21
|Bennett
|TRIDENT
|1:27.445
|2.008
|22
|Shields
|AIX Racing
|1:37.533
|12.096
Sessão da tarde
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|N. Leon
|Campos Racing
|1:24.370
|—
|2
|N. Varrone
|Van Amersfoort Racing
|1:25.058
|0.688
|3
|J. Durksen
|Invicta Racing
|1:25.274
|0.904
|4
|R. Miyata
|Hitech
|1:25.583
|1.213
|5
|M. Stenshorne
|Rodin Motorsport
|1:25.712
|1.342
|6
|T. Inthraphuvasak
|ART Grand Prix
|1:25.802
|1.432
|7
|A. Dunne
|Rodin Motorsport
|1:25.882
|1.512
|8
|R. Camara
|Invicta Racing
|1:25.928
|1.558
|9
|N. Tsolov
|Campos Racing
|1:25.995
|1.625
|10
|C. Herta
|Hitech
|1:26.025
|1.655
|11
|L. Van Hoepen
|Trident
|1:26.086
|1.716
|12
|R. Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:26.251
|1.881
|13
|S. Montoya
|Prema Racing
|1:26.553
|2.183
|14
|J. Bennett
|Trident
|1:26.764
|2.394
|15
|M. Boya
|Prema Racing
|1:26.838
|2.468
|16
|K. Maini
|ART Grand Prix
|1:27.454
|3.084
|17
|C. Shields
|AIX Racing
|1:27.515
|3.145
|18
|E. Fittipaldi
|AIX Racing
|1:27.790
|3.420
|19
|O. Goethe
|MP Motorsport
|1:29.794
|5.424
|20
|G. Mini
|MP Motorsport
|1:29.860
|5.490
|21
|D. Beganovic
|DAMS Lucas Oil
|1:30.190
|5.820
|22
|R. Bilinski
|DAMS Lucas Oil
|1:31.020
|6.650
Combinado do dia
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|N. Leon
|Campos Racing
|1:24.370
|—
|2
|N. Varrone
|Van Amersfoort Racing
|1:25.058
|0.688
|3
|J. Durksen
|Invicta Racing
|1:25.274
|0.904
|4
|M. Stenshorne
|Rodin Motorsport
|1:25.437
|1.067
|5
|A. Dunne
|Rodin Motorsport
|1:25.452
|1.082
|6
|G. Mini
|MP Motorsport
|1:25.602
|1.232
|7
|N. Tsolov
|Campos Racing
|1:25.702
|1.332
|8
|O. Goethe
|MP Motorsport
|1:25.829
|1.459
|9
|R. Miyata
|Hitech
|1:25.583
|1.213
|10
|T. Inthraphuvasak
|ART Grand Prix
|1:25.802
|1.432
|11
|R. Camara
|Invicta Racing
|1:25.928
|1.558
|12
|C. Herta
|Hitech
|1:26.025
|1.655
|13
|L. Van Hoepen
|Trident
|1:26.086
|1.716
|14
|R. Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:26.251
|1.881
|15
|S. Montoya
|Prema Racing
|1:26.553
|2.183
|16
|M. Boya
|Prema Racing
|1:26.519
|2.149
|17
|K. Maini
|ART Grand Prix
|1:27.147
|2.777
|18
|E. Fittipaldi
|AIX Racing
|1:26.632
|2.262
|19
|D. Beganovic
|DAMS Lucas Oil
|1:25.977
|1.607
|20
|J. Bennett
|Trident
|1:26.764
|2.394
|21
|R. Bilinski
|DAMS Lucas Oil
|1:26.762
|2.392
|22
|C. Shields
|AIX Racing
|1:27.515
|3.145
