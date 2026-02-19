Câmara finaliza pré-temporada da F2 em Barcelona com o melhor tempo da semana; Fittipaldi é 3º na sessão da tarde
Brasileiro mostra boa performance em seu primeiro contato real com o carro da nova categoria
A Fórmula 2 encerrou nesta quinta-feira os testes de pré-temporada em Barcelona. E, mantendo a boa apresentação de ontem, o brasileiro Rafa Câmara terminou não somente com o melhor tempo de hoje como de toda a sessão no circuito espanhol, enquanto Emmo Fittipaldi foi o 19º no acumulado da quinta, mas o terceiro colocado na parte da tarde, focada em simulações de corrida.
Assim como na quarta-feira, o dia foi dividido em duas sessões. Pela manhã, os pilotos colocaram pneus novos nos carros para as simulações de voltas rápidas, entregando os melhores tempos da quinta-feira.
Câmara, da Inivicta Racing, marcou 01min23s252, baixando quase quatro décimos de seu tempo da quarta-feira, 01min23s630. Noel León, da Campos, confirmou o bom momento com o segundo lugar do dia, com 01min23s526. Seu companheiro de equipe, Nikola Tsolov, foi o terceiro, enquanto Van Hoepen e Mini fecharam o top 5.
Colton Herta teve sua melhor exibição a bordo de um F2 até aqui, ficando com a sexta posição, a 0s499 do tempo de Câmara. Companheiro do brasileiro na Invicta, Joshua Durksen foi o 13º, a 0s960. Já Emmo Fittipaldi foi o 19º, a 1s786.
Já a parte da tarde teve como foco as simulações de corrida, com tanque cheio e tempos mais altos que os da manhã. Cian Shields foi o mais rápido com 01min26s269, tendo León em segundo, a 0s039 e Fittipaldi em terceiro a 0s089. Herta foi o quarto e Câmara o nono.
Agora, os pilotos da F2 se preparam para o início da temporada 2026, acompanhando a F1 em Melbourne para o GP da Austrália.
Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do terceiro dia
Sessão da manhã
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|Camara
|Invicta Racing
|1:23.252
|—
|2
|Leon
|Campos Racing
|1:23.526
|0.274
|3
|Tsolov
|Campos Racing
|1:23.654
|0.402
|4
|Van Hoepen
|Trident
|1:23.671
|0.419
|5
|Mini
|MP Motorsport
|1:23.721
|0.469
|6
|Herta
|Hitech
|1:23.751
|0.499
|7
|Boya
|Prema Racing
|1:23.826
|0.574
|8
|Miyata
|Hitech
|1:23.857
|0.605
|9
|Beganovic
|DAMS Lucas Oil
|1:24.058
|0.806
|10
|Inthraphuvasak
|ART Grand Prix
|1:24.068
|0.816
|11
|Varrone
|Van Amersfoort Racing
|1:24.121
|0.869
|12
|Bennett
|Trident
|1:24.145
|0.893
|13
|Durksen
|Invicta Racing
|1:24.212
|0.960
|14
|Goethe
|MP Motorsport
|1:24.234
|0.982
|15
|Maini
|ART Grand Prix
|1:24.249
|0.997
|16
|Bilinski
|DAMS Lucas Oil
|1:24.338
|1.086
|17
|Stenshorne
|Rodin Motorsport
|1:24.487
|1.235
|18
|Montoya
|Prema Racing
|1:24.593
|1.341
|19
|Fittipaldi
|AIX Racing
|1:25.038
|1.786
|20
|Shields
|AIX Racing
|1:25.195
|1.943
|21
|Dunne
|Rodin Motorsport
|1:25.570
|2.318
|22
|Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:26.138
|2.886
Sessão da tarde
|POS
|DRIVER
|TEAM
|BEST LAP
|DIFF
|1
|C. Shields
|AIX Racing
|1:26.269
|—
|2
|N. Leon
|Campos Racing
|1:26.308
|0.039
|3
|E. Fittipaldi
|AIX Racing
|1:26.351
|0.082
|4
|C. Herta
|Hitech
|1:27.869
|1.600
|5
|K. Maini
|ART Grand Prix
|1:28.582
|2.313
|6
|R. Miyata
|Hitech
|1:28.788
|2.519
|7
|T. Inthraphuvasak
|ART Grand Prix
|1:28.873
|2.604
|8
|M. Boya
|Prema Racing
|1:28.942
|2.673
|9
|R. Camara
|Invicta Racing
|1:29.076
|2.807
|10
|L. Van Hoepen
|Trident
|1:29.135
|2.866
|11
|A. Dunne
|Rodin Motorsport
|1:29.362
|3.093
|12
|N. Tsolov
|Campos Racing
|1:29.515
|3.246
|13
|N. Varrone
|Van Amersfoort Racing
|1:29.830
|3.561
|14
|M. Stenshorne
|Rodin Motorsport
|1:29.835
|3.566
|15
|D. Beganovic
|DAMS Lucas Oil
|1:29.934
|3.665
|16
|R. Bilinski
|DAMS Lucas Oil
|1:29.973
|3.704
|17
|O. Goethe
|MP Motorsport
|1:30.088
|3.819
|18
|J. Bennett
|Trident
|1:30.148
|3.879
|19
|J. Durksen
|Invicta Racing
|1:30.194
|3.925
|20
|G. Mini
|MP Motorsport
|1:30.199
|3.930
|21
|S. Montoya
|Prema Racing
|1:30.226
|3.957
|22
|R. Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|—
|—
