A Fórmula 2 encerrou nesta quinta-feira os testes de pré-temporada em Barcelona. E, mantendo a boa apresentação de ontem, o brasileiro Rafa Câmara terminou não somente com o melhor tempo de hoje como de toda a sessão no circuito espanhol, enquanto Emmo Fittipaldi foi o 19º no acumulado da quinta, mas o terceiro colocado na parte da tarde, focada em simulações de corrida.

Assim como na quarta-feira, o dia foi dividido em duas sessões. Pela manhã, os pilotos colocaram pneus novos nos carros para as simulações de voltas rápidas, entregando os melhores tempos da quinta-feira.

Câmara, da Inivicta Racing, marcou 01min23s252, baixando quase quatro décimos de seu tempo da quarta-feira, 01min23s630. Noel León, da Campos, confirmou o bom momento com o segundo lugar do dia, com 01min23s526. Seu companheiro de equipe, Nikola Tsolov, foi o terceiro, enquanto Van Hoepen e Mini fecharam o top 5.

Colton Herta teve sua melhor exibição a bordo de um F2 até aqui, ficando com a sexta posição, a 0s499 do tempo de Câmara. Companheiro do brasileiro na Invicta, Joshua Durksen foi o 13º, a 0s960. Já Emmo Fittipaldi foi o 19º, a 1s786.

Já a parte da tarde teve como foco as simulações de corrida, com tanque cheio e tempos mais altos que os da manhã. Cian Shields foi o mais rápido com 01min26s269, tendo León em segundo, a 0s039 e Fittipaldi em terceiro a 0s089. Herta foi o quarto e Câmara o nono.

Agora, os pilotos da F2 se preparam para o início da temporada 2026, acompanhando a F1 em Melbourne para o GP da Austrália.

Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do terceiro dia

Sessão da manhã

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 1 Camara Invicta Racing 1:23.252 — 2 Leon Campos Racing 1:23.526 0.274 3 Tsolov Campos Racing 1:23.654 0.402 4 Van Hoepen Trident 1:23.671 0.419 5 Mini MP Motorsport 1:23.721 0.469 6 Herta Hitech 1:23.751 0.499 7 Boya Prema Racing 1:23.826 0.574 8 Miyata Hitech 1:23.857 0.605 9 Beganovic DAMS Lucas Oil 1:24.058 0.806 10 Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:24.068 0.816 11 Varrone Van Amersfoort Racing 1:24.121 0.869 12 Bennett Trident 1:24.145 0.893 13 Durksen Invicta Racing 1:24.212 0.960 14 Goethe MP Motorsport 1:24.234 0.982 15 Maini ART Grand Prix 1:24.249 0.997 16 Bilinski DAMS Lucas Oil 1:24.338 1.086 17 Stenshorne Rodin Motorsport 1:24.487 1.235 18 Montoya Prema Racing 1:24.593 1.341 19 Fittipaldi AIX Racing 1:25.038 1.786 20 Shields AIX Racing 1:25.195 1.943 21 Dunne Rodin Motorsport 1:25.570 2.318 22 Villagomez Van Amersfoort Racing 1:26.138 2.886

Sessão da tarde

POS DRIVER TEAM BEST LAP DIFF 1 C. Shields AIX Racing 1:26.269 — 2 N. Leon Campos Racing 1:26.308 0.039 3 E. Fittipaldi AIX Racing 1:26.351 0.082 4 C. Herta Hitech 1:27.869 1.600 5 K. Maini ART Grand Prix 1:28.582 2.313 6 R. Miyata Hitech 1:28.788 2.519 7 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:28.873 2.604 8 M. Boya Prema Racing 1:28.942 2.673 9 R. Camara Invicta Racing 1:29.076 2.807 10 L. Van Hoepen Trident 1:29.135 2.866 11 A. Dunne Rodin Motorsport 1:29.362 3.093 12 N. Tsolov Campos Racing 1:29.515 3.246 13 N. Varrone Van Amersfoort Racing 1:29.830 3.561 14 M. Stenshorne Rodin Motorsport 1:29.835 3.566 15 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 1:29.934 3.665 16 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 1:29.973 3.704 17 O. Goethe MP Motorsport 1:30.088 3.819 18 J. Bennett Trident 1:30.148 3.879 19 J. Durksen Invicta Racing 1:30.194 3.925 20 G. Mini MP Motorsport 1:30.199 3.930 21 S. Montoya Prema Racing 1:30.226 3.957 22 R. Villagomez Van Amersfoort Racing — —

