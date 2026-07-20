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F2 Spa-Francorchamps

Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro

Noel Leon cruzou a linha de chegada em sétimo, mas questão durante bandeira vermelha o fez perder pontos na prova de domingo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Noel Leon, Campos Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Noel Leon terminou a corrida de domingo da Fórmula 2 na Bélgica em sétimo, mas, após a prova de Spa-Francorchamps, o mexicano da Campos Racing foi punido com uma desclassificação por um motivo bizarro: o uso de um headset com microfone por uma "pessoa não autorizada".

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A punição foi divulgada pelos comissários momento depois da corrida, afirmando que um convidado de Leon foi visto com o fone de ouvido com microfone durante a bandeira vermelha causada por Laurens Van Hoepen, ao contrário do equipamento sem a saída de áudio, infringindo o Artigo 21.5 e o Apêndice 5 do Regulamento Desportivo da categoria de formação.

Segundo os comissários, no momento que isso aconteceu, um fiscal chegou a abordar tal pessoa, afirmando que ela não podia usar tal equipamento. No entanto, o convidado voltou a colocar o fone de ouvido, mesmo sendo avisado.

Pela pessoa que usou o equipamento não autorizado ser um convidado de Leon, a FIA decidiu punir apenas o mexicano da Campos Racing, desclassificando-o da prova e deixando livre de penalidades seu companheiro de equipe, Nikola Tsolov.

Além disso, os comissários avaliaram que a responsabilidade pelos equipamentos de comunicação é estritamente da equipe e, por isso, a Campos Racing foi punida em 25 mil euros (cerca de R$ 146 mil) e também em 25 pontos no campeonato de construtores de 2026. No entanto, essa última penalidade foi suspensa desde que não haja casos como esse novamente.

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
R. Câmara Invicta Racing
 1 21

1:11'20.230

   123.606 2 25   3
2
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 21

+5.458

1:11'25.688

 5.458 123.448 2 18    
3
N. Tsolov Campos Racing
 6 21

+7.463

1:11'27.693

 2.005 123.391 2 15    
4
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 21

+7.882

1:11'28.112

 0.419 123.379 2 12    
5
G. Minì MP Motorsport
 9 21

+8.179

1:11'28.409

 0.297 123.370 2 10    
6 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21

+10.972

1:11'31.202

 2.793 123.290 2 8    
dq
N. León Campos Racing
 5 21

+11.269

1:11'31.499

 0.297 123.281 3      
7 United States C. Herta HitechGP 4 21

+20.377

1:11'40.607

 9.108 123.020 2 6    
8 Japan R. Miyata HitechGP 3 21

+21.887

1:11'42.117

 1.510 122.977 2 4    
9
M. Boya Prema Powerteam
 12 21

+23.657

1:11'43.887

 1.770 122.926 2 2    
10
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 21

+24.622

1:11'44.852

 0.965 122.899 2 1    
11 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 21

+25.335

1:11'45.565

 0.713 122.878 3      
12
C. Shields AIX Racing
 21 21

+31.803

1:11'52.033

 6.468 122.694 3      
13
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 21

+35.631

1:11'55.861

 3.828 122.585 2      
14
J. Duerksen Invicta Racing
 2 21

+42.458

1:12'02.688

 6.827 122.392 2      
15
J. Bennett Trident
 25 21

+50.247

1:12'10.477

 7.789 122.172 2      
16 India K. Maini ART Grand Prix 16 21

+58.970

1:12'19.200

 8.723 121.926 2      
dnf
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 16

+5 Voltas

1:01'41.358

 5 Voltas 108.876 3   Abandono  
dnf Brazil E. Jr. AIX Racing 20 12

+9 Voltas

51'42.941

 4 Voltas 97.370 1   Acidente  
dnf
L. Van Hoepen Trident
 24 7

+14 Voltas

16'57.157

 5 Voltas 173.091 1   Acidente  
dnf
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 0

 

         Abandono  
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 10 0

 

         Acidente  
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