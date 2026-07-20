Candidato ao título da F2 é desclassificado de corrida II da Bélgica por motivo bizarro
Noel Leon cruzou a linha de chegada em sétimo, mas questão durante bandeira vermelha o fez perder pontos na prova de domingo
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
Noel Leon terminou a corrida de domingo da Fórmula 2 na Bélgica em sétimo, mas, após a prova de Spa-Francorchamps, o mexicano da Campos Racing foi punido com uma desclassificação por um motivo bizarro: o uso de um headset com microfone por uma "pessoa não autorizada".
A punição foi divulgada pelos comissários momento depois da corrida, afirmando que um convidado de Leon foi visto com o fone de ouvido com microfone durante a bandeira vermelha causada por Laurens Van Hoepen, ao contrário do equipamento sem a saída de áudio, infringindo o Artigo 21.5 e o Apêndice 5 do Regulamento Desportivo da categoria de formação.
Segundo os comissários, no momento que isso aconteceu, um fiscal chegou a abordar tal pessoa, afirmando que ela não podia usar tal equipamento. No entanto, o convidado voltou a colocar o fone de ouvido, mesmo sendo avisado.
Pela pessoa que usou o equipamento não autorizado ser um convidado de Leon, a FIA decidiu punir apenas o mexicano da Campos Racing, desclassificando-o da prova e deixando livre de penalidades seu companheiro de equipe, Nikola Tsolov.
Além disso, os comissários avaliaram que a responsabilidade pelos equipamentos de comunicação é estritamente da equipe e, por isso, a Campos Racing foi punida em 25 mil euros (cerca de R$ 146 mil) e também em 25 pontos no campeonato de construtores de 2026. No entanto, essa última penalidade foi suspensa desde que não haja casos como esse novamente.
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|21
|
1:11'20.230
|123.606
|2
|25
|3
|2
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|21
|
+5.458
1:11'25.688
|5.458
|123.448
|2
|18
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
+7.463
1:11'27.693
|2.005
|123.391
|2
|15
|4
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|21
|
+7.882
1:11'28.112
|0.419
|123.379
|2
|12
|5
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|21
|
+8.179
1:11'28.409
|0.297
|123.370
|2
|10
|6
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|21
|
+10.972
1:11'31.202
|2.793
|123.290
|2
|8
|dq
|
N. León Campos Racing
|5
|21
|
+11.269
1:11'31.499
|0.297
|123.281
|3
|7
|C. Herta HitechGP
|4
|21
|
+20.377
1:11'40.607
|9.108
|123.020
|2
|6
|8
|R. Miyata HitechGP
|3
|21
|
+21.887
1:11'42.117
|1.510
|122.977
|2
|4
|9
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|21
|
+23.657
1:11'43.887
|1.770
|122.926
|2
|2
|10
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|21
|
+24.622
1:11'44.852
|0.965
|122.899
|2
|1
|11
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|21
|
+25.335
1:11'45.565
|0.713
|122.878
|3
|12
|
C. Shields AIX Racing
|21
|21
|
+31.803
1:11'52.033
|6.468
|122.694
|3
|13
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|21
|
+35.631
1:11'55.861
|3.828
|122.585
|2
|14
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|21
|
+42.458
1:12'02.688
|6.827
|122.392
|2
|15
|
J. Bennett Trident
|25
|21
|
+50.247
1:12'10.477
|7.789
|122.172
|2
|16
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|21
|
+58.970
1:12'19.200
|8.723
|121.926
|2
|dnf
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|16
|
+5 Voltas
1:01'41.358
|5 Voltas
|108.876
|3
|Abandono
|dnf
|E. Jr. AIX Racing
|20
|12
|
+9 Voltas
51'42.941
|4 Voltas
|97.370
|1
|Acidente
|dnf
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|7
|
+14 Voltas
16'57.157
|5 Voltas
|173.091
|1
|Acidente
|dnf
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|0
|
|Abandono
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|0
|
|Acidente
|Ver resultados completos
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