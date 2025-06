Como a F2 abriu caminho para atuais pilotos da Fórmula 1

Como um técnico de futebol de um time juvenil ou um professor inspirador, Bruno Michel, CEO da F2 e da F3, tem a tarefa de criar um ambiente para que o talento precoce floresça - com o objetivo de ajudar os pilotos iniciantes a darem o salto para a Fórmula 1.

O trabalho de Michel é ajudar a nutrir pilotos em ascensão, criando campeonatos competitivos, ajudando no desenvolvimento e também os preparando para o que eles poderão enfrentar caso recebam o chamado para um dia correr na F1.

Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri e Charles Leclerc, vencedores de GPs, aprimoraram habilidades na F2, enquanto a atual temporada da F1 começou com nada menos que seis novatos - todos eles haviam participado nas categorias inferiores.

"Sempre achei que era um caminho, um caminho claro, mas a questão sempre foi o número de vagas disponíveis na Fórmula 1", disse Michel ao Motorsport.com. "E também a atratividade dos pilotos que estávamos tendo na Fórmula 2. Então, digamos que isso pode mudar de um ano para outro, mas o que é certo é que o que alcançamos no final de 2024 para esta temporada na F1 é completamente incrível".

"Nunca tivemos isso. Acho que o melhor que tivemos no passado foram três pilotos chegando à F1, George, Lando e Alex [Albon], mas nunca tivemos tantos como neste ano. E também tivemos alguns anos sem pilotos chegando à F1, porque não havia vaga disponível, é a outra ponta da pirâmide", disse.

Lando Norris, Carlin, Alexander Albon, DAMS, George Russell, ART Grand Prix Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Gabriel Bortoleto conquistou o título da F3 em 2023 e o campeonato da F2 na última temporada, o que lhe rendeu uma vaga na Sauber e a chance de correr pela Audi quando esta assumir totalmente a equipe no próximo ano.

Isack Hadjar chamou a atenção na Racing Bulls, onde agora é parceiro de Liam Lawson - que foi rebaixado da Red Bull depois de apenas duas corridas e está tentando reconstruir sua reputação -, enquanto Jack Doohan foi vítima da natureza implacável da Alpine quando foi demitido depois do GP de Miami.

Perguntado se ele poderia identificar os 'diamantes' mesmo antes de serem lapidados, Michel respondeu: "Temos algumas ideias, com certeza. Nem sempre estamos certos e também, como disse, é uma questão de oportunidades. O piloto que chega e vence a F2 como novato e depois vence a F3 como novato tem um potencial enorme. Vimos isso com Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri. E, é claro, Gabriel Bortoleto no ano passado, não é algo novo".

"Além disso, alguns pilotos levam um pouco mais de tempo para atingir a maturidade de verdade. E alguns outros se destacam imediatamente, mesmo que não ganhem o campeonato, então sabemos o tipo de potencial que eles têm. Isso não significa que eles irão para a F1, porque há muitos outros fatores sendo levados em consideração. O fato de fazerem parte de academias ou não... há muitos outros aspectos. Mas, sim, em geral, podemos ver os pilotos que estão realmente, digamos, acima dos outros", explicou. "Será que eles vão se destacar quando chegarem à Fórmula 1? É difícil dizer, mas você pode ver o potencial."

O pole sitter Dino Beganovic, Hitech TGR, com Bruno Michel, CEO da F2 & F3 Foto de: Formula Motorsport Ltd

Para completar o sexteto de novatos deste ano, os companheiros de equipe da Prema na F2 2024, Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, também impressionaram nas respectivas campanhas de estreia na F1, com Antonelli conquistando a pole em Miami e Bearman mostrando suas capacidades na Haas.

Enquanto Antonelli estava recém-chegado à F1, Bearman já tinha alguma experiência depois de correr em três GPs no ano passado como substituto. Primeiro, pela Ferrari na Arábia Saudita, pois Carlos Sainz estava afastado por causa de uma apendicite, onde terminou em sétimo lugar.

Bearman também correu duas vezes pela atual equipe, a Haas, substituindo Kevin Magnussen quando o dinamarquês foi impedido de participar do GP do Azerbaijão e ficou doente no GP de São Paulo - mas foi nas ruas de Jeddah, na participação pela Ferrari, que Michel viu algo especial.

"Ollie, nós sabíamos desde o ano anterior que ele poderia ser absolutamente excepcional. O fim de semana que ele teve em Baku em 2024 mostrou ao mundo que o cara era muito especial", disse ele."Um novato tendo um fim de semana como esse na pista, é tão difícil quanto Baku pode ser. Não havia dúvida de que ele tinha um potencial enorme. O que ele fez em Jeddah foi apenas uma mensagem para o mundo de que os pilotos da F2 estão prontos. E, claro, foi uma ótima mensagem".

"Tenho certeza de que isso também ajudou os chefes de equipe da F1 a se decidirem a assumir o risco, porque eles consideraram um risco aceitar um novato em vez de um piloto experiente. O que é certo é que, por algum tempo, acho que as equipes foram cautelosas colocando os novatos porque tinham a impressão de que pilotos experientes eram provavelmente uma garantia melhor para marcar pontos", explicou Michel.

"A importância da classificação em termos de valores, em tudo, é realmente importante. Eles provavelmente sentiram que eram mais cautelosos e que poderiam ser um pouco mais conservadores. E então isso mudou completamente no ano passado. O fato de que agora 25% do grid é composto por novatos é algo totalmente excepcional. É parte do fato de que eles viram que tivemos um ano excepcional em termos de infraestrutura, mas também que eles provavelmente mudaram um pouco sua abordagem. Ollie fez três corridas para a Fórmula 1, então ele pulou algumas corridas da F2 - mas não havia dúvida de que ele era um produto da F1".

"Quando eu estava falando sobre o fato de que as equipes da F1 começaram a ser menos cautelosas com os novatos, é claro que Ollie nos ajudou muito. Ele chegou à F2 em 2024 com o objetivo de vencer o campeonato. Logo no início do ano, em Jeddah, onde estava na pole position, ele foi para a Ferrari e teve um fim de semana absolutamente fantástico", revelou.

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Ele já estava se preparando para ir para a Fórmula 1 e sabia que havia algumas discussões com algumas equipes para a temporada seguinte. Ele não estava exatamente no mesmo lugar que Gabriel ou Isack no ano passado. Digamos que era um pouco diferente, mas ele ainda ganhou algumas corridas, ainda mostrou que era muito forte."

Bearman enfrentou o companheiro de equipe da Prema e grande esperança da Mercedes, Antonelli, no ano passado, e os dois continuam amigos agora que chegaram à F1 juntos.

Um segredo aberto por um longo tempo antes do anúncio oficial no final de agosto passado, a revelação de Antonelli como substituto de Lewis Hamilton na Mercedes foi um pouco ofuscada por um grande acidente na estreia do italiano na F1, durante a primeira sessão de treinos livres no GP da Itália.

Apesar de uma velocidade impressionante logo na saída dos boxes, tudo deu errado para Antonelli aos 10 minutos da sessão, quando ele bateu na Parabolica depois de forçar demais e cedo demais, mas o chefe da equipe, Toto Wolff, foi rápido em atribuir a culpa a outros.

Michel ficou impressionado com a reação de Wolff ao acidente de Monza e acredita que Antonelli pode aproveitar ao máximo o fato de ter um carro de ponta à sua disposição.

"Kimi é um talento incrível, portanto, quando ele chegou à F1 e fez o TL1 em Monza e bateu, isso acontece", disse ele. "Não há nada que se possa dizer sobre isso. Foi a primeira vez que ele entrou no carro. Isso acontece e Toto teve uma reação fantástica, dizendo: 'Não se preocupe. Você sabe, está tudo bem'. Não estou começando a colocar mais pressão".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, se afasta de seu carro danificado após uma batida no FP1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Acho que eles precisam saber como gerenciar a pressão, isso é certo. Kimi, é claro, chegou em uma equipe com um carro que vai estar no topo da F1, ele tem de cumprir o prometido. E isso em comparação com George, que está na Mercedes há bastante tempo. Tenho certeza de que os outros novatos que estão entrando na F1 gostariam de ter um ótimo carro."

Michel não quis revelar quem ele acredita que será o próximo piloto pronto para a Fórmula 1 do sistema que ele ajudou a implementar, mas está ciente do fato de que os maiores talentos dos campeonatos que ele preside estão sempre destinados a brilharem.

"Bem, no final das contas, essa é a grande roda do automobilismo e eu adoro ver isso", acrescenta. "É difícil. Mas é assim que as coisas são, e todo ano vemos novos caras vindo da Fórmula 3 para a Fórmula 2".

"É assim que funciona e é ótimo. Acho que temos talvez um pouco menos da metade do grid da F2 que vem da Fórmula 3. É assim que deve ser. E estamos muito felizes com isso. E então teremos mais pilotos no futuro", finalizou.

