Conheça o grid da F2 de 2026, com Rafa Câmara e Emmo Fittipaldi
Temporada na categoria de base conta com brasileiros que chamam a atenção
A Fórmula 2 dará início à sua temporada de 2026 nos dias 7 e 8 de março, no circuito Albert Park, em Melbourne, paralelamente ao GP da Austrália, que também dará início à temporada de 2026 da Fórmula 1. Veja aqui como serão formadas as escalações das equipes, quais mudanças foram feitas e muito mais.
Pilotos e equipes da Fórmula 2 de 2026
|
Equipe
|
Invicta Racing
|
Joshua Dürksen
|
Rafael Camara
|
Campos Racing
|
Nikola Tsolov
|
Noel Leon
|
MP Motorsport
|
Oliver Goethe
|
Gabriele Mini
|
Hitech TGR
|
Ritomo Miyata
|
Colton Herta
|
Prema Racing
|
Sebastian Montoya
|
Mari Boya
|
DAMS
|
Dino Beganovic
|
Roman Bilinski
|
Grande Prêmio ART
|
Kush Maini
|
Tasanapol Inthraphuvasak
|
Rodin Motorsport
|
Alex Dunne
|
Martinius Stenshorne
|
AIX Racing
|
Cian Shields
|
Emerson Fittipaldi
|
Trident
|
John Bennett
|
Laurens van Hoepen
|
Van Amersfoort Racing
|
Nicolas Varrone
|A ser confirmado
*Em negrito, os novatos
Quais pilotos estão repetindo equipes na F2 2026?
Apenas quatro pilotos permanecerão na F2 em 2026 com as equipes em que estavam em 2025. Oliver Goethe fez sua estreia nas rodadas finais de 2024 e também disputará sua segunda temporada completa com a MP.
O colombiano Sebastian Montoya fez sua estreia na F2 em 2025 com a Prema e repete. Alex Dunne permanece com a Rodin após sua estreia em 2025. E ainda Cian Shields repete na AIX em seu segundo ano na F2.
Quais pilotos da F2 estão mudando de equipe para a temporada de 2026?
O paraguaio Joshua Dürksen estará fazendo seu terceiro ano na F2, mas mudando da AIX para a Invicta. Quem também vai mudar de equipe é Gabriele Mini, que fez sua estreia em 2025 com a Prema e agora vai para a MP.
Ritomo Miyata fará seu terceiro ano na F2, mas mudará da ART para a Hitech. Dino Beganovic, depois de estrear na DAMS no final de 2024 e correr com a Hitech em 2025, retorna à DAMS. Kush Maini continua pelo quarto ano consecutivo na F2, mas deixa a DAMS e se transfere para a ART.
John Bennett faz sua estreia na VAR no final de 2024 e corre com eles na temporada de 2025, mas se transfere para a Trident em 2026.
Quais pilotos farão suas estreias na F2 em 2026?
Nada menos que 11 pilotos estrearão na F2 2026.
O estreante de maior destaque é Colton Herta, que chega à F1 depois de sete anos na IndyCar, justamente com a meta da categoria principal em mente. Ele será um dos pilotos mais velhos e experientes, com quase 26 anos, mas está diminuindo suas próprias expectativas. Ele fará sua estreia com a Hitech.
Sem Pepe Martí, Mari Boya será o piloto espanhol na F2. Depois de terminar em terceiro lugar na Fórmula 3 de 2025 com a Campos, o júnior da Aston Martin faz sua estreia na F2 com a Prema. Boya é um dos vários pilotos que estão subindo da F3 para a F2.
O campeão da F3 de 2025 e protegido da Ferrari, o brasileiro Rafael Câmara, será piloto da F2 com a equipe campeã Invicta. O búlgaro Nikola Tsolov, vice-campeão da F3 2025, também sobe para a Campos, a mesma equipe da temporada passada e com a qual fez sua estreia no final da temporada anterior da F3, com um pódio na corrida de sprint de Abu Dhabi.
Martinius Stenshorne já terminou a F2 em 2025 com a Rodin e estará com eles na temporada 2026. Roman Bilinski também vem da F3 e fará sua estreia na F2 com a Dams. Após o sétimo lugar na F3 e três vitórias, Tasanapol Inthraphuvasak sobe para a F2 com a ART. O mexicano Noel Leon faz sua estreia na F2 com a Campos, como companheiro de equipe de Tsolov, e Laurens van Hoepen vai dar sequência ao seu final de temporada na F2 com a Trident para disputar seu primeiro campeonato completo na categoria com a equipe.
Do Campeonato Eurocup-3, o brasileiro Emerson Fittipaldi chega à F2 em 2026 e, após anos de sucesso em carros esportivos (ele venceu o Campeonato Mundial de Endurance de 2023 e as 24 Horas de Le Mans na classe LMGTE Am), o argentino Nicolás Varrone faz sua estreia na F2 com a Van Amersfoort Racing (VAR).
Quais pilotos deixarão a F2 em 2026?
O campeão Leonardo Fornaroli deixa a categoria e fará sua estreia na Super Fórmula no Japão, além de ser piloto de testes e desenvolvimento da McLaren. Seu companheiro de equipe da Invicta em 2025, Roman Stanek, também não está mais no grid.
O espanhol Pepe Marti já saiu antes do final da temporada de 2025. O catalão já fez sua estreia na Fórmula E. O outro piloto da Campos Racing em 2025, Arvid Lindblad, conseguiu a grande promoção para a F1 com a Racing Bulls.
Richard Verschoor não continuará na F2, assim como Luke Browning, que deve ir para a Super Fórmula. Jak Crawford não estará na F2, mas será o terceiro piloto da Aston Martin na F1. Amaury Cordel também não continuará.
Sami Meguetounif e Max Esterson, pilotos da Trident em 2025, estão deixando a categoria e, a menos que seja anunciado pela VAR no único lugar vago (era sua equipe em 2025), Rafael Villagomez deixará o grid.
