Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

MotoGP
MotoGP
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora
'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

MotoGP
MotoGP
'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda

BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda

WEC
WEC
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda
Preview
FIA F2

Conheça o grid da F2 de 2026, com Rafa Câmara e Emmo Fittipaldi

Temporada na categoria de base conta com brasileiros que chamam a atenção

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Motoristas e equipes

A Fórmula 2 dará início à sua temporada de 2026 nos dias 7 e 8 de março, no circuito Albert Park, em Melbourne, paralelamente ao GP da Austrália, que também dará início à temporada de 2026 da Fórmula 1. Veja aqui como serão formadas as escalações das equipes, quais mudanças foram feitas e muito mais.

Leia também:

Pilotos e equipes da Fórmula 2 de 2026

Equipe

    

Invicta Racing

Paraguay Joshua Dürksen

Brazil Rafael Camara

Campos Racing

Bulgaria Nikola Tsolov

Mexico Noel Leon

MP Motorsport

Germany Oliver Goethe

Italy Gabriele Mini

Hitech TGR

Japan Ritomo Miyata

United States Colton Herta

Prema Racing

Colombia Sebastian Montoya

Spain Mari Boya

DAMS

Sweden Dino Beganovic

Poland Roman Bilinski

Grande Prêmio ART

India Kush Maini

ThailandTasanapol Inthraphuvasak

Rodin Motorsport

Ireland Alex Dunne

Norway Martinius Stenshorne

AIX Racing

United Kingdom Cian Shields

Brazil Emerson Fittipaldi

Trident

United Kingdom John Bennett

Netherlands Laurens van Hoepen

Van Amersfoort Racing

Argentina Nicolas Varrone

 A ser confirmado

*Em negrito, os novatos

Quais pilotos estão repetindo equipes na F2 2026?

Apenas quatro pilotos permanecerão na F2 em 2026 com as equipes em que estavam em 2025. Oliver Goethe fez sua estreia nas rodadas finais de 2024 e também disputará sua segunda temporada completa com a MP.

O colombiano Sebastian Montoya fez sua estreia na F2 em 2025 com a Prema e repete. Alex Dunne permanece com a Rodin após sua estreia em 2025. E ainda Cian Shields repete na AIX em seu segundo ano na F2.

Quais pilotos da F2 estão mudando de equipe para a temporada de 2026?

O paraguaio Joshua Dürksen estará fazendo seu terceiro ano na F2, mas mudando da AIX para a Invicta. Quem também vai mudar de equipe é Gabriele Mini, que fez sua estreia em 2025 com a Prema e agora vai para a MP.

Ritomo Miyata fará seu terceiro ano na F2, mas mudará da ART para a Hitech. Dino Beganovic, depois de estrear na DAMS no final de 2024 e correr com a Hitech em 2025, retorna à DAMS. Kush Maini continua pelo quarto ano consecutivo na F2, mas deixa a DAMS e se transfere para a ART.

John Bennett faz sua estreia na VAR no final de 2024 e corre com eles na temporada de 2025, mas se transfere para a Trident em 2026.

Quais pilotos farão suas estreias na F2 em 2026?

Nada menos que 11 pilotos estrearão na F2 2026. 

O estreante de maior destaque é Colton Herta, que chega à F1 depois de sete anos na IndyCar, justamente com a meta da categoria principal em mente. Ele será um dos pilotos mais velhos e experientes, com quase 26 anos, mas está diminuindo suas próprias expectativas. Ele fará sua estreia com a Hitech.

Sem Pepe Martí, Mari Boya será o piloto espanhol na F2. Depois de terminar em terceiro lugar na Fórmula 3 de 2025 com a Campos, o júnior da Aston Martin faz sua estreia na F2 com a Prema. Boya é um dos vários pilotos que estão subindo da F3 para a F2.

O campeão da F3 de 2025 e protegido da Ferrari, o brasileiro Rafael Câmara, será piloto da F2 com a equipe campeã Invicta. O búlgaro Nikola Tsolov, vice-campeão da F3 2025, também sobe para a Campos, a mesma equipe da temporada passada e com a qual fez sua estreia no final da temporada anterior da F3, com um pódio na corrida de sprint de Abu Dhabi.

Martinius Stenshorne já terminou a F2 em 2025 com a Rodin e estará com eles na temporada 2026. Roman Bilinski também vem da F3 e fará sua estreia na F2 com a Dams. Após o sétimo lugar na F3 e três vitórias, Tasanapol Inthraphuvasak sobe para a F2 com a ART. O mexicano Noel Leon faz sua estreia na F2 com a Campos, como companheiro de equipe de Tsolov, e Laurens van Hoepen vai dar sequência ao seu final de temporada na F2 com a Trident para disputar seu primeiro campeonato completo na categoria com a equipe.

Do Campeonato Eurocup-3, o brasileiro Emerson Fittipaldi chega à F2 em 2026 e, após anos de sucesso em carros esportivos (ele venceu o Campeonato Mundial de Endurance de 2023 e as 24 Horas de Le Mans na classe LMGTE Am), o argentino Nicolás Varrone faz sua estreia na F2 com a Van Amersfoort Racing (VAR).

Quais pilotos deixarão a F2 em 2026?

O campeão Leonardo Fornaroli deixa a categoria e fará sua estreia na Super Fórmula no Japão, além de ser piloto de testes e desenvolvimento da McLaren. Seu companheiro de equipe da Invicta em 2025, Roman Stanek, também não está mais no grid.

O espanhol Pepe Marti já saiu antes do final da temporada de 2025. O catalão já fez sua estreia na Fórmula E. O outro piloto da Campos Racing em 2025, Arvid Lindblad, conseguiu a grande promoção para a F1 com a Racing Bulls.

Richard Verschoor não continuará na F2, assim como Luke Browning, que deve ir para a Super Fórmula. Jak Crawford não estará na F2, mas será o terceiro piloto da Aston Martin na F1. Amaury Cordel também não continuará.

Sami Meguetounif e Max Esterson, pilotos da Trident em 2025, estão deixando a categoria e, a menos que seja anunciado pela VAR no único lugar vago (era sua equipe em 2025), Rafael Villagomez deixará o grid.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Em mudança no regulamento da FIA, comissários da F1 poderão reverter suas próprias decisões

Principais comentários
Jose Carlos de Celis
Mais de
Jose Carlos de Celis
F1: Chefe da Williams vence prova de endurance em Abu Dhabi

F1: Chefe da Williams vence prova de endurance em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Chefe da Williams vence prova de endurance em Abu Dhabi
Alonso elogia astro da MotoGP: "Nenhuma pessoa normal pode alcançar o que Márquez fez"

Alonso elogia astro da MotoGP: "Nenhuma pessoa normal pode alcançar o que Márquez fez"

MotoGP
MotoGP
Alonso elogia astro da MotoGP: "Nenhuma pessoa normal pode alcançar o que Márquez fez"
Entenda por que a Honda permaneceu na F1 e escolheu a Aston Martin

Entenda por que a Honda permaneceu na F1 e escolheu a Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pós-temporada em Abu Dhabi
Entenda por que a Honda permaneceu na F1 e escolheu a Aston Martin

Últimas notícias

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros