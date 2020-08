Drugo é 7º em GP marcado por 'xingão' na F2; F3 tem batida forte

Após cravar a pole para a primeira corrida da Fórmula 2 em Silverstone, o brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport, teve dificuldades na largada com pneus duros e terminou a prova deste sábado em sétimo. O vencedor foi o russo Nikita Mazepin, da Hitech GP, que superou o chinês Guanyu Zhou, da UNI-Virtuosi, e o japonês Yuki Tsunoda, da Carlin. Esta equipe, aliás, protagonizou uma das cenas de maior destaque do dia na F2.

O episódio envolveu o piloto Jehan Daruvala, da Índia. Ele sofria com o desgaste de pneus e, via rádio, pediu ao time informações sobre os adversários na luta por pontos. A Carlin, porém, não teve muita paciência e respondeu o seguinte: “Só andar rápido, porra."

No fim das contas, Daruvala terminou o evento em 12º, atrás do brasileiro Pedro Piquet, da Charouz Racing System. Outro competidor do País na prova, Guilherme Samaia foi o 21º com a Campos Racing. Veja o resultado na tabela abaixo:

Na F3, neozelandês vence prova marcada por batida forte

A Hitech GP também teve um piloto vencedor na F3, com Liam Lawson triunfando. O neozelandês superou o australiano Oscar Piastri e o norte-americano Logan Sargeant, da Prema Powerteam.

O grande destaque da prova, porém, foi a batida entre o britânico Olli Caldwell, da Trident, e o austríaco Lukas Dunner, da MP Motorsport. Eles colidiram após 15 voltas e o carro de Caldwell ficou bastante danificado, mas ambos estão bem. Veja o acidente na galeria abaixo:

Os representantes brasileiros ficaram no meio da tabela na primeira corrida da Grã-Bretanha. Piloto da Charouz Racing System, membro da academia da Red Bull e algoz de Lawson pelo título da Toyota Racing Series neste ano, Igor Fraga foi o 15º na Inglaterra. Seu compatriota Enzo Fittipaldi, membro da academia da Ferrari e piloto da HWA Racelab, foi o 18º no tradicionalíssimo circuito de Silverstone.