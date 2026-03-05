Ex-chefe de Alpine e Aston Martin na F1, Szafnauer é o novo CEO da Van Amersfoort Racing, equipe de F2 e F3

Ex-chefe de equipe de Alpine e Aston Martin na Fórmula 1, o romeno-americano Otmar Szafnauer será CEO da Van Amersfoort Racing, escuderia famosa no automobilismo europeu -- com destaque para a Fórmula 2 -- e também conhecida pela sigla VAR.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, quando Szafnauer falou sobre se juntar à estrutura holandesa: “A Van Amersfoort Racing tem uma sólida reputação no desenvolvimento de talentos e na competição em alto nível em diversas categorias".

"Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a liderança e toda a organização para orientar a próxima fase do desenvolvimento da equipe”, finalizou o ex-comandante de Alpine e da Aston, tendo trabalhado para o time de Silverstone nas encarnações anteriores, Racing Point e Force India.

Brad Joyce, diretor da VAR, afirmou: “A experiência e a liderança de Otmar agregam uma perspectiva valiosa à organização. Sua nomeação fortalece significativamente o Van Amersfoort, enquanto continuamos a evoluir e a buscar nossa visão de longo prazo”.

A F2 -- e a F3, na qual a VAR também está presente -- realiza a primeira etapa de sua temporada 2026 também neste fim de semana, junto à F1, no GP da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne. Veja os horários das três categorias, com cobertura do Motorsport.com via site e YouTube, logo abaixo:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 20h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 00h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 00h10 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 21h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 18h50 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 00h00 F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 21h15 F1TV Pro Corrida 2 Sábado 18h50 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

