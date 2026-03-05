Ex-chefe de Alpine e Aston Martin na F1, Szafnauer é o novo CEO da Van Amersfoort Racing, equipe de F2 e F3
"Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a liderança e toda a organização para orientar a próxima fase do desenvolvimento da equipe”, disse
Ex-chefe de equipe de Alpine e Aston Martin na Fórmula 1, o romeno-americano Otmar Szafnauer será CEO da Van Amersfoort Racing, escuderia famosa no automobilismo europeu -- com destaque para a Fórmula 2 -- e também conhecida pela sigla VAR.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira, quando Szafnauer falou sobre se juntar à estrutura holandesa: “A Van Amersfoort Racing tem uma sólida reputação no desenvolvimento de talentos e na competição em alto nível em diversas categorias".
"Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a liderança e toda a organização para orientar a próxima fase do desenvolvimento da equipe”, finalizou o ex-comandante de Alpine e da Aston, tendo trabalhado para o time de Silverstone nas encarnações anteriores, Racing Point e Force India.
Brad Joyce, diretor da VAR, afirmou: “A experiência e a liderança de Otmar agregam uma perspectiva valiosa à organização. Sua nomeação fortalece significativamente o Van Amersfoort, enquanto continuamos a evoluir e a buscar nossa visão de longo prazo”.
A F2 -- e a F3, na qual a VAR também está presente -- realiza a primeira etapa de sua temporada 2026 também neste fim de semana, junto à F1, no GP da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne. Veja os horários das três categorias, com cobertura do Motorsport.com via site e YouTube, logo abaixo:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|02h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|20h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|00h55
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|00h10
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|21h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|18h50
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|00h00
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sexta-feira
|21h15
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|18h50
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|06h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F3: Após pódio no Bahrein, Collet encara novo desafio para equipes e pilotos em Melbourne
HWA Racelab, equipe de Fittipaldi na F3 em 2020, anuncia saída das categorias de base da Fórmula 1
Floersch usa Twitter para agradecer apoio de fãs
Últimas notícias
F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas
F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"
Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme
F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários