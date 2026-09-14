F2 anuncia formato especial com duas corridas principais para Baku

A Fórmula 2 anunciou, nesta segunda-feira (14), que terá um formato especial na etapa de Baku, que contará com uma corrida principal e uma sessão de classificação adicionais. A categoria também afirmou que as provas do Catar e Abu Dhabi seguem no calendário, com o final de semana tradicional.

O final de semana do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, que ocorre entre os dias 24 e 26 de setembro, terá apenas a F2 como categoria-suporte. Com isso, a categoria optou por ter uma corrida principal adicional no sábado.

A etapa em Baku começará na quinta-feira com uma sessão de 45 minutos de treino livre, seguida, no período da tarde, por duas sessões de classificação de 20 minutos cada, uma para cada corrida principal.

A sexta-feira começa com a corrida sprint, com a formação de grid definida pela inversão dos 10 primeiros do grid da corrida principal tradicional, que ocorrerá no período da tarde.

O sábado, que também é o dia da corrida principal da F1, será o palco da corrida longa 'extra', que contará com a mesma quantidade de pontos das outras provas tradicionais, incluindo os dois pontos de pole position e um ponto para volta mais rápida.

Lusail e Yas Marina permanecem?

Apesar das preocupações com a instabilidade na região do Oriente Médio, a categoria afirmou que as etapas de Lusail e Yas Marina devem acontecer com o retorno do formato tradicional, com uma sprint e uma corrida principal.

"Como a Fórmula 2 é o único evento de apoio no GP do Azerbaijão de F1, juntamente com os organizadores, optamos por um fim de semana de corrida superdimensionado para a F2, com um treino livre, duas sessões de classificação, uma corrida sprint e duas corridas Principais", disse Bruno Michel, CEO da F2.

"Este é o único fim de semana em que o cronograma permite sessões adicionais, o que aumentará ainda mais o nível de entretenimento para o público presente e para todos os nossos fãs. O Circuito Urbano de Baku sempre nos proporciona corridas incríveis, por isso estamos muito satisfeitos em tornar a 12ª etapa da nossa temporada bastante única".

"Em seguida, voltaremos ao nosso formato habitual de fim de semana de corrida para as duas etapas finais da temporada de 2026, que serão realizadas em Doha e Yas Marina."

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