F2: Após vitória em Baku, Câmara celebra liderança do campeonato

O brasileiro Rafael Câmara venceu neste sábado (26) a corrida que fechou a 12ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 2, disputada no circuito montado nas ruas de Baku, no Azerbaijão. O piloto da Invicta Racing conquistou sua terceira vitória no ano ao superar seus dois principais adversários na briga pelo título da categoria de acesso à Fórmula 1, e sai da capital azeri com sete pontos de frente para os rivais.

Largando da terceira posição, Câmara tomou a liderança após a rodada de paradas obrigatórias nos boxes. O brasileiro chegou a ser superado por um dos rivais, que logo foi punido com cinco segundos por cruzar a linha de entrada dos boxes. A partir daí, o dono do carro número 1 sempre esteve próximo do rival e faturou a vitória no complemento das 29 voltas de prova.

“Foi uma boa corrida. Estava com um pouco de dificuldade com o balanço, mas sabíamos que Alex (Dunne) tinha uma punição de cinco segundos. No geral, as duas corridas principais transcorreram muito bem, e desde o treino livre parecíamos muito fortes, e acho que conseguimos administrar bem o final de semana”, disse Rafael Câmara, logo após a corrida.

Após a vitória deste sábado, Câmara chegou aos 207 pontos, e tem sete de vantagem em relação ao segundo colocado. A campanha do brasileiro agora conta com três vitórias, todas em corridas principais, além de sete pódios e 11 chegadas no top 5, e cinco poles positions.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!