F2: Após vitória na Bélgica, Rafael Câmara busca manter bom momento na Hungria

Vencedor da corrida principal da etapa da Bélgica da Fórmula 2, Rafael Câmara já encara um novo desafio neste final de semana. A categoria de acesso à F1 chega ao circuito de Hungaroring, na Hungria, para a nona rodada dupla do ano e o piloto da Invicta Racing mira se aproximar ainda mais da ponta da tabela de classificação.

Maior pontuador da etapa de Spa-Francorchamps, quando venceu, Câmara largou da pole e fez a melhor volta, além de obter a sexta posição na sprint. Ele chegou aos 125 pontos, 36 a menos do que o líder do campeonato. O brasileiro destaca a disputa pelo título, e também que a forma de encarar o final de semana na Hungria e a sequência da temporada será semelhante às outras rodadas duplas.

“É claro que é sempre bom estar na disputa. Mas, no final das contas, a abordagem é sempre muito parecida. Você acaba se concentrando em si mesmo. Ainda há um longo caminho pela frente, e, por isso, quero garantir que vamos aproveitar ao máximo o que podemos controlar. Espero que assim, no final, possamos estar na briga pelo título”, disse Câmara.

O brasileiro faz uma das campanha mais fortes da F2, com duas vitórias, quatro pódios, seis chegadas entre os cinco primeiros e pontos em todas as etapas do ano. Mais do que isso, Câmara é o recordista de pole positions no ano, com quatro largadas da posição de honra, obtidas nas últimas cinco rodadas duplas.

A programação da F2 na Hungria terá início na sexta-feira, quando serão disputados o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará as posições de largada. O sábado contará com a Sprint, às 9h15, enquanto a disputa principal está marcada para 6h25 de domingo. Sportv, Globoplay e F1TV mostram todas as atividades.

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