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F2 Spa-Francorchamps

F2: Após vitória na Bélgica, Rafael Câmara busca manter bom momento na Hungria

Brasileiro da Invicta Racing foi o maior pontuador da etapa de Spa-Francorchamps e mira aproximação ao líder do campeonato em Hungaroring

Publicado:
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Rafa Câmara

Foto de: Jose Mario Dias

Vencedor da corrida principal da etapa da Bélgica da Fórmula 2, Rafael Câmara já encara um novo desafio neste final de semana. A categoria de acesso à F1 chega ao circuito de Hungaroring, na Hungria, para a nona rodada dupla do ano e o piloto da Invicta Racing mira se aproximar ainda mais da ponta da tabela de classificação.

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Maior pontuador da etapa de Spa-Francorchamps, quando venceu, Câmara largou da pole e fez a melhor volta, além de obter a sexta posição na sprint. Ele chegou aos 125 pontos, 36 a menos do que o líder do campeonato. O brasileiro destaca a disputa pelo título, e também que a forma de encarar o final de semana na Hungria e a sequência da temporada será semelhante às outras rodadas duplas.

“É claro que é sempre bom estar na disputa. Mas, no final das contas, a abordagem é sempre muito parecida. Você acaba se concentrando em si mesmo. Ainda há um longo caminho pela frente, e, por isso, quero garantir que vamos aproveitar ao máximo o que podemos controlar. Espero que assim, no final, possamos estar na briga pelo título”, disse Câmara.

O brasileiro faz uma das campanha mais fortes da F2, com duas vitórias, quatro pódios, seis chegadas entre os cinco primeiros e pontos em todas as etapas do ano. Mais do que isso, Câmara é o recordista de pole positions no ano, com quatro largadas da posição de honra, obtidas nas últimas cinco rodadas duplas.

A programação da F2 na Hungria terá início na sexta-feira, quando serão disputados o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará as posições de largada. O sábado contará com a Sprint, às 9h15, enquanto a disputa principal está marcada para 6h25 de domingo. Sportv, Globoplay e F1TV mostram todas as atividades.

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