F2: Armstrong lidera último dia de pré-temporada; Drugovich é 10º

Marcus Armstrong, da DAMS, foi o mais rápido do último dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 2, em Sakhir, no Bahrein. A volta do piloto que é ligado à Ferrari foi de 1min42s173, conquistado pela manhã bareinita. A marca foi suficiente para superar a dupla da Hitech, Liam Lawson (2º) e Juri Vips (3º).

Guanyu Zhou foi o quarto colocado, seguido de Lirim Zandeli, completando o top-5.

Felipe Drugovich foi o melhor brasileiro do dia, com o tempo de 1min42s570, lhe rendendo a 10ª posição. O piloto paranaense ficou a 0s397 de Armstrong. Gianluca Petecof foi o 18º e Guilherme Samaia o 19º.

Apesar da forte exibição de Armstrong nesta quarta-feira, Christian Lundgaard da ART Grand Prix terminou os testes como o mais rápido no geral, com a volta de 1min41s697 na manhã de terça-feira.

Resultado final

