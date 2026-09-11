F2: Beganovic é o pole de Madri em quali marcada por batidas; Câmara é 3º e Fittipaldi larga na frente na sprint
Alex Dunne completa a primeira fila da corrida de domingo no Madring
Dino Beganovic, da DAMS, cravou 1min44s331 e garantiu a pole position para a etapa de Madri da Fórmula 2, em uma etapa marcada por fortes batidas e três bandeiras vermelhas. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, irá largar em terceiro no domingo, enquanto Emmo Fittipaldi, compatriota da AIX, teve o 10º melhor tempo e será o pole da sprint, no sábado.
Como foi a classificação?
Logo no início da sessão, uma bandeira vermelha foi instaurada por duas batidas: uma de Kush Maini, da ART, e outra de Sebastian Montoya, da Trident. A equipe do colombiano até tentou consertar o carro, mas não conseguiu por uma quebra do motor.
Aos 22 minutos, a pista foi liberada para os pilotos mas, poucos minutos depois, Nico Varrone, da VAR, bateu na barreira da curva 20, causando mais uma bandeira vermelha.
A bandeira verde foi instaurada com 18 minutos restantes, com Dino Beganovic liderando a classificação após cravar 1min44s578, o primeiro na casa de 1min44s. Enquanto isso, Câmara permaneceu na parte de trás da tabela, em 14º.
No entanto, com cinco minutos para o fim, John Bennett, também da Trident, perdeu o controle do carro e bateu a traseira no muro da curva 11, causando mais uma bandeira vermelha.
O retorno à pista foi liberado com cinco minutos para o fim, mas ainda com bandeira amarela no momento inicial.
Nas útlimas tentativas, Fittipaldi cravou 1min45s392 e chegou a subir para a segunda colocação. No entanto, com a melhora dos tempos dos outros pilotos, Beganovic permaneceu na ponta, com 1min44s331, seguido de Alexander Dunne e Câmara.
Após o cronômetro zerar, mas ainda na tentativa de volta rápida, Colton Hertha bateu forte e causou a bandeira amarela que encerrou o treino classificatório. Com isso, Fittipaldi ficou com o 10º melhor tempo e largará em primeiro na sprint.
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|13
|
1'44.331
|188.883
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|13
|
+0.230
1'44.561
|0.230
|188.467
|3
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|11
|
+0.522
1'44.853
|0.292
|187.943
|4
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|13
|
+0.607
1'44.938
|0.085
|187.790
|5
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|9
|
+0.607
1'44.938
|0.000
|187.790
|6
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|13
|
+0.665
1'44.996
|0.058
|187.687
|7
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|12
|
+0.687
1'45.018
|0.022
|187.647
|8
|
N. León Campos Racing
|5
|9
|
+0.824
1'45.155
|0.137
|187.403
|9
|R. Miyata HitechGP
|3
|13
|
+0.936
1'45.267
|0.112
|187.203
|10
|E. Jr. AIX Racing
|20
|12
|
+1.061
1'45.392
|0.125
|186.981
|11
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|11
|
+1.239
1'45.570
|0.178
|186.666
|12
|C. Herta HitechGP
|4
|12
|
+1.328
1'45.659
|0.089
|186.509
|13
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|12
|
+1.366
1'45.697
|0.038
|186.442
|14
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|13
|
+1.375
1'45.706
|0.009
|186.426
|15
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|13
|
+1.620
1'45.951
|0.245
|185.995
|16
|
J. Bennett Trident
|25
|9
|
+1.974
1'46.305
|0.354
|185.376
|17
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|12
|
+2.152
1'46.483
|0.178
|185.066
|18
|
C. Shields AIX Racing
|21
|12
|
+2.891
1'47.222
|0.739
|183.790
|19
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|3
|
+13.978
1'58.309
|11.087
|166.567
|20
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|2
|
+27.105
2'11.436
|13.127
|149.931
|21
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|3
|
+29.879
2'14.210
|2.774
|146.832
|22
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|0
|
|Ver resultados completos
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