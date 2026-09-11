F2: Beganovic é o pole de Madri em quali marcada por batidas; Câmara é 3º e Fittipaldi larga na frente na sprint

Dino Beganovic, da DAMS, cravou 1min44s331 e garantiu a pole position para a etapa de Madri da Fórmula 2, em uma etapa marcada por fortes batidas e três bandeiras vermelhas. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, irá largar em terceiro no domingo, enquanto Emmo Fittipaldi, compatriota da AIX, teve o 10º melhor tempo e será o pole da sprint, no sábado.

Como foi a classificação?

Logo no início da sessão, uma bandeira vermelha foi instaurada por duas batidas: uma de Kush Maini, da ART, e outra de Sebastian Montoya, da Trident. A equipe do colombiano até tentou consertar o carro, mas não conseguiu por uma quebra do motor.

Aos 22 minutos, a pista foi liberada para os pilotos mas, poucos minutos depois, Nico Varrone, da VAR, bateu na barreira da curva 20, causando mais uma bandeira vermelha.

A bandeira verde foi instaurada com 18 minutos restantes, com Dino Beganovic liderando a classificação após cravar 1min44s578, o primeiro na casa de 1min44s. Enquanto isso, Câmara permaneceu na parte de trás da tabela, em 14º.

No entanto, com cinco minutos para o fim, John Bennett, também da Trident, perdeu o controle do carro e bateu a traseira no muro da curva 11, causando mais uma bandeira vermelha.

O retorno à pista foi liberado com cinco minutos para o fim, mas ainda com bandeira amarela no momento inicial.

Nas útlimas tentativas, Fittipaldi cravou 1min45s392 e chegou a subir para a segunda colocação. No entanto, com a melhora dos tempos dos outros pilotos, Beganovic permaneceu na ponta, com 1min44s331, seguido de Alexander Dunne e Câmara.

Após o cronômetro zerar, mas ainda na tentativa de volta rápida, Colton Hertha bateu forte e causou a bandeira amarela que encerrou o treino classificatório. Com isso, Fittipaldi ficou com o 10º melhor tempo e largará em primeiro na sprint.

Q Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 13 1'44.331 188.883 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 13 +0.230 1'44.561 0.230 188.467 3 R. Câmara Invicta Racing 1 11 +0.522 1'44.853 0.292 187.943 4 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 13 +0.607 1'44.938 0.085 187.790 5 N. Tsolov Campos Racing 6 9 +0.607 1'44.938 0.000 187.790 6 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 13 +0.665 1'44.996 0.058 187.687 7 L. Van Hoepen Trident 24 12 +0.687 1'45.018 0.022 187.647 8 N. León Campos Racing 5 9 +0.824 1'45.155 0.137 187.403 9 R. Miyata HitechGP 3 13 +0.936 1'45.267 0.112 187.203 10 E. Jr. AIX Racing 20 12 +1.061 1'45.392 0.125 186.981 11 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 11 +1.239 1'45.570 0.178 186.666 12 C. Herta HitechGP 4 12 +1.328 1'45.659 0.089 186.509 13 M. Boya Prema Powerteam 12 12 +1.366 1'45.697 0.038 186.442 14 G. Minì MP Motorsport 9 13 +1.375 1'45.706 0.009 186.426 15 O. Goethe MP Motorsport 10 13 +1.620 1'45.951 0.245 185.995 16 J. Bennett Trident 25 9 +1.974 1'46.305 0.354 185.376 17 J. Duerksen Invicta Racing 2 12 +2.152 1'46.483 0.178 185.066 18 C. Shields AIX Racing 21 12 +2.891 1'47.222 0.739 183.790 19 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 3 +13.978 1'58.309 11.087 166.567 20 K. Maini ART Grand Prix 16 2 +27.105 2'11.436 13.127 149.931 21 S. Montoya Prema Powerteam 11 3 +29.879 2'14.210 2.774 146.832 22 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 0

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