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Relato de classificação
F2 Madri

F2: Beganovic é o pole de Madri em quali marcada por batidas; Câmara é 3º e Fittipaldi larga na frente na sprint

Alex Dunne completa a primeira fila da corrida de domingo no Madring

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:

Dino Beganovic, da DAMS, cravou 1min44s331 e garantiu a pole position para a etapa de Madri da Fórmula 2, em uma etapa marcada por fortes batidas e três bandeiras vermelhas. Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, irá largar em terceiro no domingo, enquanto Emmo Fittipaldi, compatriota da AIX, teve o 10º melhor tempo e será o pole da  sprint, no sábado.

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Como foi a classificação?

Logo no início da sessão, uma bandeira vermelha foi instaurada por duas batidas: uma de Kush Maini, da ART, e outra de Sebastian Montoya, da Trident. A equipe do colombiano até tentou consertar o carro, mas não conseguiu por uma quebra do motor.

 

Aos 22 minutos, a pista foi liberada para os pilotos mas, poucos minutos depois, Nico Varrone, da VAR, bateu na barreira da curva 20, causando mais uma bandeira vermelha.

 

A bandeira verde foi instaurada com 18 minutos restantes, com Dino Beganovic liderando a classificação após cravar 1min44s578, o primeiro na casa de 1min44s. Enquanto isso, Câmara permaneceu na parte de trás da tabela, em 14º.

No entanto, com cinco minutos para o fim, John Bennett, também da Trident, perdeu o controle do carro e bateu a traseira no muro da curva 11, causando mais uma bandeira vermelha.

 

O retorno à pista foi liberado com cinco minutos para o fim, mas ainda com bandeira amarela no momento inicial.

Nas útlimas tentativas, Fittipaldi cravou 1min45s392 e chegou a subir para a segunda colocação. No entanto, com a melhora dos tempos dos outros pilotos, Beganovic permaneceu na ponta, com 1min44s331, seguido de Alexander Dunne e Câmara.

Após o cronômetro zerar, mas ainda na tentativa de volta rápida, Colton Hertha bateu forte e causou a bandeira amarela que encerrou o treino classificatório. Com isso, Fittipaldi ficou com o 10º melhor tempo e largará em primeiro na sprint.

Q

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 13

1'44.331

   188.883
2
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 13

+0.230

1'44.561

 0.230 188.467
3
R. Câmara Invicta Racing
 1 11

+0.522

1'44.853

 0.292 187.943
4
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 13

+0.607

1'44.938

 0.085 187.790
5
N. Tsolov Campos Racing
 6 9

+0.607

1'44.938

 0.000 187.790
6
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 13

+0.665

1'44.996

 0.058 187.687
7
L. Van Hoepen Trident
 24 12

+0.687

1'45.018

 0.022 187.647
8
N. León Campos Racing
 5 9

+0.824

1'45.155

 0.137 187.403
9 Japan R. Miyata HitechGP 3 13

+0.936

1'45.267

 0.112 187.203
10 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 12

+1.061

1'45.392

 0.125 186.981
11 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 11

+1.239

1'45.570

 0.178 186.666
12 United States C. Herta HitechGP 4 12

+1.328

1'45.659

 0.089 186.509
13
M. Boya Prema Powerteam
 12 12

+1.366

1'45.697

 0.038 186.442
14
G. Minì MP Motorsport
 9 13

+1.375

1'45.706

 0.009 186.426
15
O. Goethe MP Motorsport
 10 13

+1.620

1'45.951

 0.245 185.995
16
J. Bennett Trident
 25 9

+1.974

1'46.305

 0.354 185.376
17
J. Duerksen Invicta Racing
 2 12

+2.152

1'46.483

 0.178 185.066
18
C. Shields AIX Racing
 21 12

+2.891

1'47.222

 0.739 183.790
19
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 3

+13.978

1'58.309

 11.087 166.567
20 India K. Maini ART Grand Prix 16 2

+27.105

2'11.436

 13.127 149.931
21 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 3

+29.879

2'14.210

 2.774 146.832
22
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 0

 

    
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