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F2 Madri

F2: Beganovic vence corrida principal em Madri; Fittipaldi é quinto e Câmara 10º

Brasileiro que luta pelo título foi punido por bater em Oliver Goethe, mas ainda terminou na zona de pontuação

Redação Motorsport.com
Editado:

Dino Beganovic foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada na corrida principal da etapa de Madri da Fórmula 2. Alex Dunne e Ritomo Miyata completaram o pódio, enquanto os brasileiros Emmo Fittipaldi e Rafael Câmara foram quinto e décimo, respectivamente. 

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Saindo da pole, Beganovic fez uma largada segura, com Dunne em segundo. Na disputa pelo título, Câmara aparecia em terceiro e o líder Nikola Tsolov era quinto.

Na segunda volta, Kush Maini tocou em Ciaran Shields e bateu no muro, acionando o safety car. A pista foi liberada na sétima volta e alguns carros, incluindo Laurens Van Hoepen, que era sétimo, escolheram parar. O holandês pareceu ter um problema de pit stop e perdeu mais posições do que o previsto. 

Ao fim da 11ª volta, Noel Leon também foi aos boxes. Câmara parou uma volta depois e na 13ª volta Martinius Stenshorne e Tsolov também entraram para trocar pneus. No entanto, Boya, que havia parado antes, acabou conseguindo o undercut, e os carros que pararam posteriormente ficaram todos presos atrás dele. Além disso, aqueles que já haviam feito o pit stop e voltaram à pista à frente de Boya não conseguiam ritmo porque os pneus ainda não estavam aquecidos,  sendo ultrapassados por ele.

Camara então tentou atacar Oliver Goethe, que havia sido ultrapassado por Boya, para passá-lo em seguida, mas os dois se tocaram. Goethe ficou sem espaço e bateu no muro, provocando a segunda entrada do safety car nesta corrida. Câmara foi considerado responsável pelo contato e recebeu uma penalidade de 10 segundos. 

Além disso, mais atrás, John Bennett também bateu. Nesse intervalo, os pilotos da frente que ainda não haviam feito o pit stop foram ao box. Beganovic ficou na liderança, com Dunne em segundo e Miyata em terceiro, resultado que se manteve até o fim. 

Câmara cruzou a linha em 9º, mas devido a punição de 10 segundos pelo contato com Goethe perdeu uma posição.

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 31

1:03'29.190

   158.428 1 25    
2
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 31

+7.320

1:03'36.510

 7.320 158.125 1 18   1
3 Japan R. Miyata HitechGP 3 31

+14.015

1:03'43.205

 6.695 157.848 1 15    
4
J. Duerksen Invicta Racing
 2 31

+16.691

1:03'45.881

 2.676 157.737 1 12    
5 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 31

+19.630

1:03'48.820

 2.939 157.616 1 10    
6
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 31

+20.458

1:03'49.648

 0.828 157.582 2 8    
7
G. Minì MP Motorsport
 9 31

+21.268

1:03'50.458

 0.810 157.549 1 6    
8
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 31

+21.497

1:03'50.687

 0.229 157.539 1 4    
9
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 31

+28.311

1:03'57.501

 6.814 157.260 1 2    
10
R. Câmara Invicta Racing
 1 31

+35.386

1:04'04.576

 7.075 156.970 1 1 Colisão  
11
M. Boya Prema Powerteam
 12 31

+36.234

1:04'05.424

 0.848 156.936 1      
12
L. Van Hoepen Trident
 24 31

+37.403

1:04'06.593

 1.169 156.888 1      
13 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 31

+37.629

1:04'06.819

 0.226 156.879 1      
14 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 31

+40.781

1:04'09.971

 3.152 156.750 1      
15
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 31

+41.215

1:04'10.405

 0.434 156.733 1      
16
N. León Campos Racing
 5 31

+42.032

1:04'11.222

 0.817 156.699 1      
17
C. Shields AIX Racing
 21 31

+43.311

1:04'12.501

 1.279 156.647 1      
18
N. Tsolov Campos Racing
 6 31

+47.888

1:04'17.078

 4.577 156.461 1      
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 10 17

+14 Voltas

35'27.772

 14 Voltas 155.383 1   Colisão  
dnf
J. Bennett Trident
 25 17

+14 Voltas

35'31.507

 3.735 155.111 1   Abandono  
dnf India K. Maini ART Grand Prix 16 1

+30 Voltas

2'04.051

 16 Voltas 151.339     Acidente  
Ver resultados completos

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