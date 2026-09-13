F2: Beganovic vence corrida principal em Madri; Fittipaldi é quinto e Câmara 10º
Brasileiro que luta pelo título foi punido por bater em Oliver Goethe, mas ainda terminou na zona de pontuação
Dino Beganovic foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada na corrida principal da etapa de Madri da Fórmula 2. Alex Dunne e Ritomo Miyata completaram o pódio, enquanto os brasileiros Emmo Fittipaldi e Rafael Câmara foram quinto e décimo, respectivamente.
Saindo da pole, Beganovic fez uma largada segura, com Dunne em segundo. Na disputa pelo título, Câmara aparecia em terceiro e o líder Nikola Tsolov era quinto.
Na segunda volta, Kush Maini tocou em Ciaran Shields e bateu no muro, acionando o safety car. A pista foi liberada na sétima volta e alguns carros, incluindo Laurens Van Hoepen, que era sétimo, escolheram parar. O holandês pareceu ter um problema de pit stop e perdeu mais posições do que o previsto.
Ao fim da 11ª volta, Noel Leon também foi aos boxes. Câmara parou uma volta depois e na 13ª volta Martinius Stenshorne e Tsolov também entraram para trocar pneus. No entanto, Boya, que havia parado antes, acabou conseguindo o undercut, e os carros que pararam posteriormente ficaram todos presos atrás dele. Além disso, aqueles que já haviam feito o pit stop e voltaram à pista à frente de Boya não conseguiam ritmo porque os pneus ainda não estavam aquecidos, sendo ultrapassados por ele.
Camara então tentou atacar Oliver Goethe, que havia sido ultrapassado por Boya, para passá-lo em seguida, mas os dois se tocaram. Goethe ficou sem espaço e bateu no muro, provocando a segunda entrada do safety car nesta corrida. Câmara foi considerado responsável pelo contato e recebeu uma penalidade de 10 segundos.
Além disso, mais atrás, John Bennett também bateu. Nesse intervalo, os pilotos da frente que ainda não haviam feito o pit stop foram ao box. Beganovic ficou na liderança, com Dunne em segundo e Miyata em terceiro, resultado que se manteve até o fim.
Câmara cruzou a linha em 9º, mas devido a punição de 10 segundos pelo contato com Goethe perdeu uma posição.
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|31
|
1:03'29.190
|158.428
|1
|25
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|31
|
+7.320
1:03'36.510
|7.320
|158.125
|1
|18
|1
|3
|R. Miyata HitechGP
|3
|31
|
+14.015
1:03'43.205
|6.695
|157.848
|1
|15
|4
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|31
|
+16.691
1:03'45.881
|2.676
|157.737
|1
|12
|5
|E. Jr. AIX Racing
|20
|31
|
+19.630
1:03'48.820
|2.939
|157.616
|1
|10
|6
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|31
|
+20.458
1:03'49.648
|0.828
|157.582
|2
|8
|7
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|31
|
+21.268
1:03'50.458
|0.810
|157.549
|1
|6
|8
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|31
|
+21.497
1:03'50.687
|0.229
|157.539
|1
|4
|9
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|31
|
+28.311
1:03'57.501
|6.814
|157.260
|1
|2
|10
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|31
|
+35.386
1:04'04.576
|7.075
|156.970
|1
|1
|Colisão
|11
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|31
|
+36.234
1:04'05.424
|0.848
|156.936
|1
|12
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|31
|
+37.403
1:04'06.593
|1.169
|156.888
|1
|13
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|31
|
+37.629
1:04'06.819
|0.226
|156.879
|1
|14
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|31
|
+40.781
1:04'09.971
|3.152
|156.750
|1
|15
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|31
|
+41.215
1:04'10.405
|0.434
|156.733
|1
|16
|
N. León Campos Racing
|5
|31
|
+42.032
1:04'11.222
|0.817
|156.699
|1
|17
|
C. Shields AIX Racing
|21
|31
|
+43.311
1:04'12.501
|1.279
|156.647
|1
|18
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|31
|
+47.888
1:04'17.078
|4.577
|156.461
|1
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|17
|
+14 Voltas
35'27.772
|14 Voltas
|155.383
|1
|Colisão
|dnf
|
J. Bennett Trident
|25
|17
|
+14 Voltas
35'31.507
|3.735
|155.111
|1
|Abandono
|dnf
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|1
|
+30 Voltas
2'04.051
|16 Voltas
|151.339
|Acidente
|Ver resultados completos
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