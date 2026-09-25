F2: Beganovic vence sprint em Baku; Câmara é punido e termina em 16º e Fittipaldi é 18º
Corrida foi marcada por duas intervenções do safety car, inclusive o último atrapalhou o resultado de Rafael
A Fórmula 2 segue seu calendário e cumpriu a corrida sprint nas primeiras horas desta sexta-feira no Azerbaijão. Depois do caos no traçado de Baku, foi Dino Beganovic quem venceu a etapa.
Beganovic manteve sua excelente fase para conquistar sua segunda vitória consecutiva, após vencer a corrida principal duas semanas antes em Madrid.
Nikola Tsolov, que largou da pole com o grid invertido após se classificar em 10º na sessão 1 de quinta-feira, manteve a liderança enquanto Beganovic ultrapassava Van Hoepen para assumir a segunda posição na largada.
Logo se instalou o caos, quando Rafael Câmara travou bruscamente e acabou colidindo na curva 2 com Mari Boya, que bateu no muro e foi eliminada da prova. Isso fez com que o Safety Car entrasse na pista pela primeira vez, e Câmara foi penalizado com 10 segundos.
Na volta 4, a corrida foi retomada e, na sexta, Beganovic ultrapassou Tsolov aproveitando o vácuo na curva 1 para assumir a liderança. Em seguida, Van Hoepen ultrapassou Tsolov na volta 10 e, na 13ª, com os pneus danificados após um erro anterior, viu Dunne e Câmara também o ultrapassarem.
O segundo Safety Car entrou em pista após um acidente envolvendo Joshua Duerksen na curva 1, no início da volta 18. Restava uma volta para o final da corrida, depois que Câmara entrou nos boxes para cumprir sua penalidade. Apesar da emoção da retomada, ninguém conseguiu impedir a segunda vitória de Beganovic, com Van Hoepen e Dunne completando o pódio.
Stenshorne ficou em quarto, à frente de Tsolov e Bilinski, enquanto Montoya e Maini completaram as posições que rendem pontos até o oitavo lugar.
CORRIDA 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|21
|
45'48.207
|164.990
|10
|2
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|21
|
+1.058
45'49.265
|1.058
|164.926
|8
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|21
|
+1.476
45'49.683
|0.418
|164.901
|6
|1
|4
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|21
|
+1.920
45'50.127
|0.444
|164.875
|5
|5
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
+3.341
45'51.548
|1.421
|164.789
|4
|6
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|21
|
+4.006
45'52.213
|0.665
|164.750
|3
|7
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|21
|
+4.160
45'52.367
|0.154
|164.740
|2
|8
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|21
|
+5.698
45'53.905
|1.538
|164.648
|1
|9
|C. Herta HitechGP
|4
|21
|
+6.555
45'54.762
|0.857
|164.597
|10
|
J. Bennett Trident
|25
|21
|
+8.327
45'56.534
|1.772
|164.491
|11
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|21
|
+8.359
45'56.566
|0.032
|164.489
|12
|
C. Shields AIX Racing
|21
|21
|
+9.297
45'57.504
|0.938
|164.433
|13
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|21
|
+13.151
46'01.358
|3.854
|164.204
|14
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|21
|
+18.600
46'06.807
|5.449
|163.881
|15
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|21
|
+24.774
46'12.981
|6.174
|163.516
|16
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|21
|
+26.204
46'14.411
|1.430
|163.431
|1
|17
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|22
|21
|
+47.348
46'35.555
|21.144
|162.195
|18
|E. Jr. AIX Racing
|20
|21
|
+52.610
46'40.817
|5.262
|161.891
|1
|dnf
|R. Miyata HitechGP
|3
|20
|
+1 Volta
43'50.930
|1 Volta
|164.130
|Acidente
|dnf
|
N. León Campos Racing
|5
|20
|
+1 Volta
43'51.403
|0.473
|164.101
|Acidente
|dnf
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|17
|
+4 Voltas
36'06.815
|3 Voltas
|169.365
|Acidente
|dnf
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|0
|
|Acidente
|Ver resultados completos
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