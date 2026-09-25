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Relato da bateria
F2 Baku

F2: Beganovic vence sprint em Baku; Câmara é punido e termina em 16º e Fittipaldi é 18º

Corrida foi marcada por duas intervenções do safety car, inclusive o último atrapalhou o resultado de Rafael

Livia Veiga
Publicado:
Beganovic F2 Baku

A Fórmula 2 segue seu calendário e cumpriu a corrida sprint nas primeiras horas desta sexta-feira no Azerbaijão. Depois do caos no traçado de Baku, foi Dino Beganovic quem venceu a etapa.

O editor recomenda:

Beganovic manteve sua excelente fase para conquistar sua segunda vitória consecutiva, após vencer a corrida principal duas semanas antes em Madrid.

Nikola Tsolov, que largou da pole com o grid invertido após se classificar em 10º na sessão 1 de quinta-feira, manteve a liderança enquanto Beganovic ultrapassava Van Hoepen para assumir a segunda posição na largada.

Logo se instalou o caos, quando Rafael Câmara travou bruscamente e acabou colidindo na curva 2 com Mari Boya, que bateu no muro e foi eliminada da prova. Isso fez com que o Safety Car entrasse na pista pela primeira vez, e Câmara foi penalizado com 10 segundos.

 

Na volta 4, a corrida foi retomada e, na sexta, Beganovic ultrapassou Tsolov aproveitando o vácuo na curva 1 para assumir a liderança. Em seguida, Van Hoepen ultrapassou Tsolov na volta 10 e, na 13ª, com os pneus danificados após um erro anterior, viu Dunne e Câmara também o ultrapassarem.

O segundo Safety Car entrou em pista após um acidente envolvendo Joshua Duerksen na curva 1, no início da volta 18. Restava uma volta para o final da corrida, depois que Câmara entrou nos boxes para cumprir sua penalidade. Apesar da emoção da retomada, ninguém conseguiu impedir a segunda vitória de Beganovic, com Van Hoepen e Dunne completando o pódio.

Stenshorne ficou em quarto, à frente de Tsolov e Bilinski, enquanto Montoya e Maini completaram as posições que rendem pontos até o oitavo lugar.

CORRIDA 1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 21

45'48.207

   164.990   10    
2
L. Van Hoepen Trident
 24 21

+1.058

45'49.265

 1.058 164.926   8    
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 21

+1.476

45'49.683

 0.418 164.901   6   1
4
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 21

+1.920

45'50.127

 0.444 164.875   5    
5
N. Tsolov Campos Racing
 6 21

+3.341

45'51.548

 1.421 164.789   4    
6
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 21

+4.006

45'52.213

 0.665 164.750   3    
7 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 21

+4.160

45'52.367

 0.154 164.740   2    
8 India K. Maini ART Grand Prix 16 21

+5.698

45'53.905

 1.538 164.648   1    
9 United States C. Herta HitechGP 4 21

+6.555

45'54.762

 0.857 164.597        
10
J. Bennett Trident
 25 21

+8.327

45'56.534

 1.772 164.491        
11
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 21

+8.359

45'56.566

 0.032 164.489        
12
C. Shields AIX Racing
 21 21

+9.297

45'57.504

 0.938 164.433        
13 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21

+13.151

46'01.358

 3.854 164.204        
14
G. Minì MP Motorsport
 9 21

+18.600

46'06.807

 5.449 163.881        
15
O. Goethe MP Motorsport
 10 21

+24.774

46'12.981

 6.174 163.516        
16
R. Câmara Invicta Racing
 1 21

+26.204

46'14.411

 1.430 163.431 1      
17
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 22 21

+47.348

46'35.555

 21.144 162.195        
18 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 21

+52.610

46'40.817

 5.262 161.891 1      
dnf Japan R. Miyata HitechGP 3 20

+1 Volta

43'50.930

 1 Volta 164.130     Acidente  
dnf
N. León Campos Racing
 5 20

+1 Volta

43'51.403

 0.473 164.101     Acidente  
dnf
J. Duerksen Invicta Racing
 2 17

+4 Voltas

36'06.815

 3 Voltas 169.365     Acidente  
dnf
M. Boya Prema Powerteam
 12 0

 

         Acidente  
Ver resultados completos
 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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