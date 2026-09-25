A Fórmula 2 segue seu calendário e cumpriu a corrida sprint nas primeiras horas desta sexta-feira no Azerbaijão. Depois do caos no traçado de Baku, foi Dino Beganovic quem venceu a etapa.

Beganovic manteve sua excelente fase para conquistar sua segunda vitória consecutiva, após vencer a corrida principal duas semanas antes em Madrid.

Nikola Tsolov, que largou da pole com o grid invertido após se classificar em 10º na sessão 1 de quinta-feira, manteve a liderança enquanto Beganovic ultrapassava Van Hoepen para assumir a segunda posição na largada.

Logo se instalou o caos, quando Rafael Câmara travou bruscamente e acabou colidindo na curva 2 com Mari Boya, que bateu no muro e foi eliminada da prova. Isso fez com que o Safety Car entrasse na pista pela primeira vez, e Câmara foi penalizado com 10 segundos.

Na volta 4, a corrida foi retomada e, na sexta, Beganovic ultrapassou Tsolov aproveitando o vácuo na curva 1 para assumir a liderança. Em seguida, Van Hoepen ultrapassou Tsolov na volta 10 e, na 13ª, com os pneus danificados após um erro anterior, viu Dunne e Câmara também o ultrapassarem.

O segundo Safety Car entrou em pista após um acidente envolvendo Joshua Duerksen na curva 1, no início da volta 18. Restava uma volta para o final da corrida, depois que Câmara entrou nos boxes para cumprir sua penalidade. Apesar da emoção da retomada, ninguém conseguiu impedir a segunda vitória de Beganovic, com Van Hoepen e Dunne completando o pódio.

Stenshorne ficou em quarto, à frente de Tsolov e Bilinski, enquanto Montoya e Maini completaram as posições que rendem pontos até o oitavo lugar.

CORRIDA 1 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 21 45'48.207 164.990 10 2 L. Van Hoepen Trident 24 21 +1.058 45'49.265 1.058 164.926 8 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 21 +1.476 45'49.683 0.418 164.901 6 1 4 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 21 +1.920 45'50.127 0.444 164.875 5 5 N. Tsolov Campos Racing 6 21 +3.341 45'51.548 1.421 164.789 4 6 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 21 +4.006 45'52.213 0.665 164.750 3 7 S. Montoya Prema Powerteam 11 21 +4.160 45'52.367 0.154 164.740 2 8 K. Maini ART Grand Prix 16 21 +5.698 45'53.905 1.538 164.648 1 9 C. Herta HitechGP 4 21 +6.555 45'54.762 0.857 164.597 10 J. Bennett Trident 25 21 +8.327 45'56.534 1.772 164.491 11 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 21 +8.359 45'56.566 0.032 164.489 12 C. Shields AIX Racing 21 21 +9.297 45'57.504 0.938 164.433 13 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21 +13.151 46'01.358 3.854 164.204 14 G. Minì MP Motorsport 9 21 +18.600 46'06.807 5.449 163.881 15 O. Goethe MP Motorsport 10 21 +24.774 46'12.981 6.174 163.516 16 R. Câmara Invicta Racing 1 21 +26.204 46'14.411 1.430 163.431 1 17 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 22 21 +47.348 46'35.555 21.144 162.195 18 E. Jr. AIX Racing 20 21 +52.610 46'40.817 5.262 161.891 1 dnf R. Miyata HitechGP 3 20 +1 Volta 43'50.930 1 Volta 164.130 Acidente dnf N. León Campos Racing 5 20 +1 Volta 43'51.403 0.473 164.101 Acidente dnf J. Duerksen Invicta Racing 2 17 +4 Voltas 36'06.815 3 Voltas 169.365 Acidente dnf M. Boya Prema Powerteam 12 0 Acidente

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!