F2: Bennett passa Montoya na volta final e vence a sprint da Áustria; Câmara é 6º
Câmara terá uma investigação após o fim da corrida por conta de um toque em Inthraphuvasak no caos da curva três
A Fórmula 2 fechou seu sábado no Red Bull Ring com uma emocionante corrida sprint na Áustria. A vitória ficou com John Bennett ao ultrapassar Sébastian Montoya na última volta, enquanto Rafa Câmara ficou em 6º.
Apesar de uma largada limpa, a confusão veio na curva 3, com diversos pilotos se embolando na virada à direita. Nesse caos, o SC foi acionado, devido aos abandonos de Fittipaldi, Goethe e Inthraphuvasak. O ponto de partida foi Durksen, que perdeu o ponto de frenagem, levando aos toques com os outros dois.
A transmissão internacional informou que Câmara seria investigado após o fim da corrida por causa de um toque em Inthraphuvasak.
Com esse corre-corre, Bennett liderava com Montoya em segundo, Villagomez em terceiro, o líder Mini vinha em quarto e Câmara era quinto, enquanto Tsolov, vice-líder do campeonato, caía para 15º.
A relargada veio no início da volta 4, de um total de 28. Montoya partiu pra cima de Bennett, enquanto Câmara aproveitava a curva 3 para subir para quarto, mas com os dois disputando fortemente a posição.
Aos poucos, Câmara conseguia abrir para Dunne, que ultrapassava Mini pela quinta posição. Na volta 7, a diferença era de 1s, enquanto baixava a vantagem de Villagomez para 1s1. Lá na frente, Bennett e Montoya também vinham em uma disputa intensa.
Montoya passou Bennett pela liderança logo na sequência, mas, sem conseguir se desvincilhar, abriu a porta para Villagomez e Câmara chegarem, com o top 4 separado por 1s5 na volta 10, com o brasileiro tendo a volta mais rápida da prova no momento.
Quando a prova chegava à metade, em um cenário de poucas disputas e ultrapassagens, Montoya seguia na liderança com Bennett em segundo, a 0s8. Villagomez era o terceiro, a 0s9, com Câmara em quarto, a 0s9 e Dunne se aproximando também, a 1s.
Com um desgaste maior de pneus, Câmara passou a perder vantagem para Villagomez, com Dunne se aproximando perigosamente e fazendo a manobra na volta 17, deixando o piloto da Invicta em quinto. Mas o brasileiro ainda se mantinha na zona de DRS do irlandês, tentando evitar um ataque de Mini.
O SC Virtual precisou ser acionado na volta 21, após Herta ficar com seu carro parado na grama na saída da curva 3. O replay mostrou que sua Hitech simplesmente parou após a curva 3, sem ter onde ir, tomou um pequeno toque por trás de van Hoepen.
A neutralização durou pouco mais de uma volta, com Montoya abrindo 0s9 para Bennett, que tinha 2s1 para Villagomez. Dunne já ficava a 2s5, agora com Câmara pressionado por Mini, em uma briga direta pelo campeonato. O italiano aproveitou uma relargada melhor para subir uma posição, deixando o brasileiro em sexto.
Na última volta, John Bennett conseguiu dar um bote certeiro em Sébastian Montoya para garantir uma vitória épica.Rafael Villagómez foi o terceiro, fechando o pódio. Completaram o top 8 que pontua na sprint: Alex Dunne, Gabriele Mini, Rafael Câmara, Roman Bilinski e Kush Maini. O brasileiro ainda levou o ponto extra pela volta mais rápida.
A Fórmula 2 encerra sua passagem pelo Red Bull Ring no domingo. A corrida principal tem largada marcada para 05h10, horário de Brasília, com transmissão do SporTV e da F1TV Pro.
Confira o resultado da sprint da F2 na Áustria:
|POS
|NR
|DRIVER
|GAP
|INTERVAL
|1
|25
|J. BENNETT
|LAP
|—
|2
|11
|S. MONTOYA
|1.4
|1.4
|3
|23
|R. VILLAGOMEZ
|1.6
|0.1
|4
|15
|A. DUNNE
|2.3
|0.7
|5
|9
|G. MINI
|2.5
|0.1
|6
|1
|R. CAMARA
|4.9
|2.3
|7
|8
|R. BILINSKI
|5.2
|0.3
|8
|16
|K. MAINI
|6.0
|0.8
|9
|6
|N. TSOLOV
|8.4
|2.3
|10
|5
|N. LEON
|12.8
|4.3
|11
|12
|M. BOYA
|13.0
|0.2
|12
|22
|N. VARRONE
|15.9
|2.8
|13
|7
|D. BEGANOVIC
|17.3
|1.3
|14
|14
|M. STENSHORNE
|18.0
|0.7
|15
|24
|L. VAN HOEPEN
|25.0
|6.9
|16
|21
|C. SHIELDS
|25.6
|0.5
|17
|3
|R. MIYATA
|31.2
|5.6
|18
|4
|C. HERTA
|9L
|9L
|19
|2
|J. DÜRKSEN
|17L
|8L
|20
|10
|O. GOETHE
|STOP
|—
|21
|17
|T. INTHRAPHUVASAK
|STOP
|—
|22
|20
|E. FITTIPALDI
|STOP
|-
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Russell fica com a pole após fim de classificação caótica na Áustria; participe do debate AO VIVO no Q4
F1: Russell é crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º
Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta
MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários