A Fórmula 2 fechou seu sábado no Red Bull Ring com uma emocionante corrida sprint na Áustria. A vitória ficou com John Bennett ao ultrapassar Sébastian Montoya na última volta, enquanto Rafa Câmara ficou em 6º.

Apesar de uma largada limpa, a confusão veio na curva 3, com diversos pilotos se embolando na virada à direita. Nesse caos, o SC foi acionado, devido aos abandonos de Fittipaldi, Goethe e Inthraphuvasak. O ponto de partida foi Durksen, que perdeu o ponto de frenagem, levando aos toques com os outros dois.

A transmissão internacional informou que Câmara seria investigado após o fim da corrida por causa de um toque em Inthraphuvasak.

Com esse corre-corre, Bennett liderava com Montoya em segundo, Villagomez em terceiro, o líder Mini vinha em quarto e Câmara era quinto, enquanto Tsolov, vice-líder do campeonato, caía para 15º.

A relargada veio no início da volta 4, de um total de 28. Montoya partiu pra cima de Bennett, enquanto Câmara aproveitava a curva 3 para subir para quarto, mas com os dois disputando fortemente a posição.

Aos poucos, Câmara conseguia abrir para Dunne, que ultrapassava Mini pela quinta posição. Na volta 7, a diferença era de 1s, enquanto baixava a vantagem de Villagomez para 1s1. Lá na frente, Bennett e Montoya também vinham em uma disputa intensa.

Montoya passou Bennett pela liderança logo na sequência, mas, sem conseguir se desvincilhar, abriu a porta para Villagomez e Câmara chegarem, com o top 4 separado por 1s5 na volta 10, com o brasileiro tendo a volta mais rápida da prova no momento.

Quando a prova chegava à metade, em um cenário de poucas disputas e ultrapassagens, Montoya seguia na liderança com Bennett em segundo, a 0s8. Villagomez era o terceiro, a 0s9, com Câmara em quarto, a 0s9 e Dunne se aproximando também, a 1s.

Com um desgaste maior de pneus, Câmara passou a perder vantagem para Villagomez, com Dunne se aproximando perigosamente e fazendo a manobra na volta 17, deixando o piloto da Invicta em quinto. Mas o brasileiro ainda se mantinha na zona de DRS do irlandês, tentando evitar um ataque de Mini.

O SC Virtual precisou ser acionado na volta 21, após Herta ficar com seu carro parado na grama na saída da curva 3. O replay mostrou que sua Hitech simplesmente parou após a curva 3, sem ter onde ir, tomou um pequeno toque por trás de van Hoepen.

A neutralização durou pouco mais de uma volta, com Montoya abrindo 0s9 para Bennett, que tinha 2s1 para Villagomez. Dunne já ficava a 2s5, agora com Câmara pressionado por Mini, em uma briga direta pelo campeonato. O italiano aproveitou uma relargada melhor para subir uma posição, deixando o brasileiro em sexto.

Na última volta, John Bennett conseguiu dar um bote certeiro em Sébastian Montoya para garantir uma vitória épica.Rafael Villagómez foi o terceiro, fechando o pódio. Completaram o top 8 que pontua na sprint: Alex Dunne, Gabriele Mini, Rafael Câmara, Roman Bilinski e Kush Maini. O brasileiro ainda levou o ponto extra pela volta mais rápida.

A Fórmula 2 encerra sua passagem pelo Red Bull Ring no domingo. A corrida principal tem largada marcada para 05h10, horário de Brasília, com transmissão do SporTV e da F1TV Pro.

Confira o resultado da sprint da F2 na Áustria:

POS NR DRIVER GAP INTERVAL 1 25 J. BENNETT LAP — 2 11 S. MONTOYA 1.4 1.4 3 23 R. VILLAGOMEZ 1.6 0.1 4 15 A. DUNNE 2.3 0.7 5 9 G. MINI 2.5 0.1 6 1 R. CAMARA 4.9 2.3 7 8 R. BILINSKI 5.2 0.3 8 16 K. MAINI 6.0 0.8 9 6 N. TSOLOV 8.4 2.3 10 5 N. LEON 12.8 4.3 11 12 M. BOYA 13.0 0.2 12 22 N. VARRONE 15.9 2.8 13 7 D. BEGANOVIC 17.3 1.3 14 14 M. STENSHORNE 18.0 0.7 15 24 L. VAN HOEPEN 25.0 6.9 16 21 C. SHIELDS 25.6 0.5 17 3 R. MIYATA 31.2 5.6 18 4 C. HERTA 9L 9L 19 2 J. DÜRKSEN 17L 8L 20 10 O. GOETHE STOP — 21 17 T. INTHRAPHUVASAK STOP — 22 20 E. FITTIPALDI STOP -

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