F2: Câmara assume liderança do campeonato; Tsolov abandona e Dunne vence corrida 1 em Baku
Rafael fez a ultrapassagem no apagar das luzes da corrida nas ruas do Azerbaijão
A Fórmula 2 voltou ao traçado de Baku para completar a primeira corrida principal. Vale lembrar que este final de semana é uma rodada dupla para a categoria de base que pode definir o campeonato.
Rafael Câmara fez uma ótima largada, conseguindo fazer uma ultrapassagem por fora e ganhou a quarta posição, enquanto Alex Dunne e Martinius Stenshorne mantiveram a primeira e segunda posições.
Na sexta volta, Nikola Tsolov tentava se recuperar de uma classificação difícil, mas não conseguiu concluir a ultrapassagem sobre Kush Maini. Ao mesmo tempo, Câmara criava uma boa vantagem sobre Neol Leon e analisava o melhor momento para o ataque.
Na volta seguinte, Tsolov perdeu terreno ao entrar nos boxes e o motor apagou durante sua parada, enquanto o brasileiro concluía a ultrapassagem e assumia a terceira posição no grid.
Inclusive, o piloto da Campos foi colocado sob investigação por ter sido liberado pela equipe de maneira insegura.
Dunne e Câmara foram os únicos que não pararam do pelotão da frente nas sete primeiras voltas e, logo na sequência, puderam entrar nos boxes perdendo pouco tempo por conta de um safety car pelo abandono de Mari Boya.
Na relargada, Durkensen, Tsolov, Villagomez, Shields e Miyata se envolveram em uma batida, colocando fim à corrida dos pilotos e causando uma bandeira vermelha, que parou a etapa.
Na segunda relargada, Câmara perdeu terreno e caiu de quinto para sétimo, conseguindo se recuperar sobre Colton Herta e sabendo que alguns pilotos à sua frente precisariam fazer suas paradas obrigatórias.
Faltando seis minutos para o fim da prova, Goethe perdeu diversas posições, caindo de segundo para quinto por conta de uma travada de suas rodas. Com o problema do carro #10, Câmara ganhou uma posição e seguiu na 'caça' de Leon.
Dunne cruzou a linha de chegada em primeiro, com Stenshorne em segundo e Beganovic em terceiro. Leon tentou segurar Câmara até a última volta na quinta posição, mas foi ultrapassado no apagar das luzes; com isso, o brasileiro assume a liderança do campeonato por um ponto.
Além disso, Tsolov ainda corre o risco de precisar pagar a punição de cinco segundos no grid de largada na corrida 2.
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|23
|
-
|2
|25
|2
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|23
|
+4.300
4.3
|4.300
|2
|18
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|23
|
+6.600
6.6
|2.300
|2
|15
|4
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|23
|
+7.600
7.6
|1.000
|2
|12
|5
|
N. León Campos Racing
|5
|23
|
+7.700
7.7
|0.100
|2
|10
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|23
|
+10.800
10.8
|3.100
|2
|8
|7
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|23
|
+11.100
11.1
|0.300
|2
|6
|8
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|23
|
+15.300
15.3
|4.200
|1
|4
|9
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|22
|23
|
+16.500
16.5
|1.200
|2
|2
|10
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|23
|
+19.100
19.1
|2.600
|2
|1
|11
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|23
|
+20.700
20.7
|1.600
|2
|12
|E. Jr. AIX Racing
|20
|23
|
+24.100
24.1
|3.400
|2
|13
|C. Herta HitechGP
|4
|23
|
+59.500
59.5
|35.400
|2
|14
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|23
|
+1'01.700
1'01.7
|2.200
|2
|dnf
|
C. Shields AIX Racing
|21
|11
|
12 laps
|1
|Acidente
|dnf
|
J. Bennett Trident
|25
|11
|
12 laps
|1
|Acidente
|dnf
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|11
|
12 laps
|1
|Acidente
|dnf
|R. Miyata HitechGP
|3
|11
|
12 laps
|1
|Acidente
|dnf
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|11
|
12 laps
|1
|Acidente
|dnf
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|11
|
12 laps
|1
|Acidente
|dnf
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|7
|
16 laps
|1
|Acidente
|dnf
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|0
|
|Acidente
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MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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