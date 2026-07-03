F2: Câmara brilha e fatura pole em Silverstone; Fittipaldi é 21º
Olhando para a sprint do sábado, Mini sai na frente, com Miyata ao seu lado na primeira fila
É pole brasileira em Silverstone! Rafael Câmara brilhou na classificação para garantir a ponta da sessão classificatória da Fórmula 2 nesta sexta-feira na Inglaterra, à frente de Alex Dunne. Já Emmo Fittipaldi terminou em 21º.
Na temporada 2026 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.
Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.
No final, Rafa Câmara garantiu uma importante pole para se colocar na briga pelo título. O brasileiro marcou 01min39s690, 0s201 à frente de Alex Dunne, com Kush Maini em terceiro, Roman Bilinski em quarto e Nikola Tsolov em quinto. Fecham o top 10: Tasanapol Inthraphuvasak, Joshua Durksen, Rafael Villagomez, Ritomo Miyata e Gabriele Mini. Emmo Fittipaldi terminou em 21º.
Olhando para a sprint do sábado, o líder do campeonato, Gabriele Mini, larga na frente, com Miyata ao seu lado na primeira fila, enquanto Câmara sai em 10º.
A Fórmula 2 volta ao circuito de Silverstone no sábado para a corrida sprint da sétima etapa da temporada 2026. A largada está marcada para 09h45, horário de Brasília, com transmissão do SporTV 3, GloboPlay e F1TV Pro.
Confira o resultado da classificação da F2 em Silverstone:
|POS
|NR
|DRIVER
|BEST
|GAP
|1
|1
|R. Camara
|1:39.690
|—
|2
|15
|A. Dunne
|1:39.891
|+0.2
|3
|16
|K. Maini
|1:39.892
|+0.2
|4
|8
|R. Bilinski
|1:39.967
|+0.2
|5
|6
|N. Tsolov
|1:39.972
|+0.2
|6
|17
|T. Inthraphuvasak
|1:40.243
|+0.5
|7
|2
|J. Durksen
|1:40.309
|+0.6
|8
|23
|R. Villagomez
|1:40.328
|+0.6
|9
|3
|R. Miyata
|1:40.362
|+0.6
|10
|9
|G. Mini
|1:40.382
|+0.6
|11
|7
|D. Beganovic
|1:40.461
|+0.7
|12
|12
|M. Boya
|1:40.470
|+0.7
|13
|10
|O. Goethe
|1:40.486
|+0.7
|14
|11
|S. Montoya
|1:40.529
|+0.8
|15
|4
|C. Herta
|1:40.539
|+0.8
|16
|5
|N. Leon
|1:40.547
|+0.8
|17
|14
|M. Stenshorne
|1:40.548
|+0.8
|18
|25
|J. Bennett
|1:40.552
|+0.8
|19
|22
|N. Varrone
|1:40.581
|+0.8
|20
|24
|L. Van Hoepen
|1:40.635
|+0.9
|21
|20
|E. Fittipaldi
|1:40.782
|+1.0
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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