F2: Câmara brilha e fatura pole em Silverstone; Fittipaldi é 21º

É pole brasileira em Silverstone! Rafael Câmara brilhou na classificação para garantir a ponta da sessão classificatória da Fórmula 2 nesta sexta-feira na Inglaterra, à frente de Alex Dunne. Já Emmo Fittipaldi terminou em 21º.

Na temporada 2026 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

No final, Rafa Câmara garantiu uma importante pole para se colocar na briga pelo título. O brasileiro marcou 01min39s690, 0s201 à frente de Alex Dunne, com Kush Maini em terceiro, Roman Bilinski em quarto e Nikola Tsolov em quinto. Fecham o top 10: Tasanapol Inthraphuvasak, Joshua Durksen, Rafael Villagomez, Ritomo Miyata e Gabriele Mini. Emmo Fittipaldi terminou em 21º.

Olhando para a sprint do sábado, o líder do campeonato, Gabriele Mini, larga na frente, com Miyata ao seu lado na primeira fila, enquanto Câmara sai em 10º.

A Fórmula 2 volta ao circuito de Silverstone no sábado para a corrida sprint da sétima etapa da temporada 2026. A largada está marcada para 09h45, horário de Brasília, com transmissão do SporTV 3, GloboPlay e F1TV Pro.

Confira o resultado da classificação da F2 em Silverstone:

POS NR DRIVER BEST GAP 1 1 R. Camara 1:39.690 — 2 15 A. Dunne 1:39.891 +0.2 3 16 K. Maini 1:39.892 +0.2 4 8 R. Bilinski 1:39.967 +0.2 5 6 N. Tsolov 1:39.972 +0.2 6 17 T. Inthraphuvasak 1:40.243 +0.5 7 2 J. Durksen 1:40.309 +0.6 8 23 R. Villagomez 1:40.328 +0.6 9 3 R. Miyata 1:40.362 +0.6 10 9 G. Mini 1:40.382 +0.6 11 7 D. Beganovic 1:40.461 +0.7 12 12 M. Boya 1:40.470 +0.7 13 10 O. Goethe 1:40.486 +0.7 14 11 S. Montoya 1:40.529 +0.8 15 4 C. Herta 1:40.539 +0.8 16 5 N. Leon 1:40.547 +0.8 17 14 M. Stenshorne 1:40.548 +0.8 18 25 J. Bennett 1:40.552 +0.8 19 22 N. Varrone 1:40.581 +0.8 20 24 L. Van Hoepen 1:40.635 +0.9 21 20 E. Fittipaldi 1:40.782 +1.0

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