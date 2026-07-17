F2: Câmara brilha no fim e fatura pole em Spa; Fittipaldi é 15º
Para a sprint do sábado, León larga na pole com a inversão do top 10
É pole brasileira em Spa! Rafael Câmara brilhou nesta sexta-feira, em uma classificação com duas bandeiras vermelhas, para entregar a melhor volta e garantir a pole da etapa da Bélgica da Fórmula 2.
Na temporada 2026 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.
Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.
A sessão foi interrompida depois pouco mais de cinco minutos transcorridos, após León rodar no início da reta Kemmel. O quali foi retomado cerca de cinco minutos depois, com a regressiva paralisada neste meio tempo.
O quali teve uma segunda bandeira vermelha a 03min26s do fim. Van Hoepen ficou com seu carro parado bem na reta principal, criando uma situação perigosa para os outros pilotos. A sessão foi retomada cerca de 5 minutos depois.
No final, Rafa Câmara brilhou para garantir sua quarta pole position na temporada com um tempo de 01min56s306, 0s039 à frente de Tasanpol Inthraphuvasak. Alex Dunne foi o terceiro, a 0s186, com o líder do campeonato Nikola Tsolov em quarto e John Bennett fechando o top 5. Já Emmo Fittipaldi terminou em 15º.
Olhando para a sprint do sábado, teremos Noel León na pole, com Martinius Stenshorne em segundo e Câmara em décimo devido à inversão. Fittipaldi mantém a 15ª posição.
A Fórmula 2 retorna à pista de Spa-Francorchamps no sábado para a corrida sprint da etapa. A largada está marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do SporTV, do GloboPlay e da F1TV Pro.
Confira o resultado da classificação da F2 na Bélgica:
|POS
|NR
|DRIVER
|BEST
|GAP
|1
|1
|R. Camara
|1:56.306
|—
|2
|17
|T. Inthraphuvasak
|1:56.345
|+0.0
|3
|15
|A. Dunne
|1:56.492
|+0.1
|4
|6
|N. Tsolov
|1:56.699
|+0.3
|5
|25
|J. Bennett
|1:56.759
|+0.4
|6
|7
|D. Beganovic
|1:56.807
|+0.5
|7
|2
|J. Durksen
|1:56.822
|+0.5
|8
|8
|R. Bilinski
|1:56.859
|+0.5
|9
|14
|M. Stenshorne
|1:56.872
|+0.5
|10
|5
|N. Leon
|1:56.884
|+0.5
|11
|11
|S. Montoya
|1:56.918
|+0.6
|12
|22
|N. Varrone
|1:57.018
|+0.7
|13
|16
|K. Maini
|1:57.085
|+0.7
|14
|10
|O. Goethe
|1:57.094
|+0.7
|15
|20
|E. Fittipaldi
|1:57.270
|+0.9
|16
|23
|R. Villagomez
|1:57.336
|+1.0
|17
|9
|G. Mini
|1:57.395
|+1.0
|18
|4
|C. Herta
|1:57.509
|+1.2
|19
|24
|L. Van Hoepen
|1:57.841
|+1.5
|20
|21
|C. Shields
|1:58.073
|+1.7
|21
|12
|M. Boya
|1:58.528
|+2.2
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