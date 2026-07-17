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Relato de classificação
F2 Spa-Francorchamps

F2: Câmara brilha no fim e fatura pole em Spa; Fittipaldi é 15º

Para a sprint do sábado, León larga na pole com a inversão do top 10

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Rafa Câmara

É pole brasileira em Spa! Rafael Câmara brilhou nesta sexta-feira, em uma classificação com duas bandeiras vermelhas, para entregar a melhor volta e garantir a pole da etapa da Bélgica da Fórmula 2.

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Na temporada 2026 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

 

A sessão foi interrompida depois pouco mais de cinco minutos transcorridos, após León rodar no início da reta Kemmel. O quali foi retomado cerca de cinco minutos depois, com a regressiva paralisada neste meio tempo.

O quali teve uma segunda bandeira vermelha a 03min26s do fim. Van Hoepen ficou com seu carro parado bem na reta principal, criando uma situação perigosa para os outros pilotos. A sessão foi retomada cerca de 5 minutos depois.

 

No final, Rafa Câmara brilhou para garantir sua quarta pole position na temporada com um tempo de 01min56s306, 0s039 à frente de Tasanpol Inthraphuvasak. Alex Dunne foi o terceiro, a 0s186, com o líder do campeonato Nikola Tsolov em quarto e John Bennett fechando o top 5. Já Emmo Fittipaldi terminou em 15º.

Olhando para a sprint do sábado, teremos Noel León na pole, com Martinius Stenshorne em segundo e Câmara em décimo devido à inversão. Fittipaldi mantém a 15ª posição.

A Fórmula 2 retorna à pista de Spa-Francorchamps no sábado para a corrida sprint da etapa. A largada está marcada para 09h15, horário de Brasília, com transmissão do SporTV, do GloboPlay e da F1TV Pro.

Confira o resultado da classificação da F2 na Bélgica:

POS NR DRIVER BEST GAP
1 1 R. Camara 1:56.306
2 17 T. Inthraphuvasak 1:56.345 +0.0
3 15 A. Dunne 1:56.492 +0.1
4 6 N. Tsolov 1:56.699 +0.3
5 25 J. Bennett 1:56.759 +0.4
6 7 D. Beganovic 1:56.807 +0.5
7 2 J. Durksen 1:56.822 +0.5
8 8 R. Bilinski 1:56.859 +0.5
9 14 M. Stenshorne 1:56.872 +0.5
10 5 N. Leon 1:56.884 +0.5
11 11 S. Montoya 1:56.918 +0.6
12 22 N. Varrone 1:57.018 +0.7
13 16 K. Maini 1:57.085 +0.7
14 10 O. Goethe 1:57.094 +0.7
15 20 E. Fittipaldi 1:57.270 +0.9
16 23 R. Villagomez 1:57.336 +1.0
17 9 G. Mini 1:57.395 +1.0
18 4 C. Herta 1:57.509 +1.2
19 24 L. Van Hoepen 1:57.841 +1.5
20 21 C. Shields 1:58.073 +1.7
21 12 M. Boya 1:58.528 +2.2

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