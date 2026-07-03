F2: Câmara celebra "boa volta" que o colocou na pole para etapa da Grã-Bretanha
Brasileiro da equipe Invicta garante posição de honra para a corrida de domingo e busca se aproximar dos líderes do campeonato
Rafa Câmara
O brasileiro Rafael Câmara conquistou na manhã desta sexta-feira (3) a pole position para a disputa da sétima etapa da Fórmula 2. Na classificação realizada no circuito de Silverstone, na Inglaterra, o piloto da Invicta Racing registrou na melhor das suas voltas a marca de 1min39s690, superando os adversários para garantir a posição de honra pela terceira vez no ano e somar mais dois pontos no campeonato.
Câmara já havia mostrado força no único treino livre do dia, ao terminar com a segunda posição, menos de um décimo distante da melhor marca. Na classificação, o brasileiro, que também integra a Ferrari Driver Academy, aproveitou a metade final da sessão para marcar seu melhor tempo, superando o segundo colocado em dois décimos para ficar com a posição de honra para a corrida de domingo.
“Eu senti que a volta era boa. A gente já estava na frente no treino livre, estava me sentindo bem com o carro mesmo fazendo a segunda volta na primeira saída para a pista. Eu sabia que tínhamos a chance de lutar. Então estou bastante feliz, foi uma boa volta. Eu acho que estava tudo no lugar e, com certeza, é uma boa posição para começar no domingo. Amanhã as coisas serão interessantes e vamos tentar o nosso melhor”, disse Câmara logo após a classificação.
Atual campeão da Fórmula 3, ele aparece na terceira colocação do campeonato após a realização de seis etapas. O brasileiro soma agora 84 pontos, e acumula, além das três poles positions, uma vitória e três pódios em seu ano de estreia na principal categoria de acesso à F1.
A programação da Fórmula 2 terá sequência neste sábado, com a realização da Sprint, marcada para 9h45. O domingo contará com a disputa principal, com largada às 7h15. Sportv, Globoplay e F1TV mostram as corridas ao vivo.
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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