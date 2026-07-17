F2: Câmara celebra pole em Spa após driblar chuva e bandeira vermelha

Brasileiro que faz sua primeira temporada na Fórmula 2, Rafael Câmara conquistou a pole position para a disputa da oitava etapa do campeonato, marcada para o circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Com uma excelente volta no final da classificação desta sexta-feira (17), o piloto da Invicta Racing marcou 1min56s306, garantindo a quarta pole position nas últimas cinco etapas.

Câmara já havia mostrado força no único treino livre do final de semana, quando se colocou entre os dez mais rápidos. Na classificação, o integrante da Ferrari Driver Academy se colocou inicialmente na segunda posição, e acertou uma boa volta nos instantes finais para garantir a pole position para a corrida de domingo no circuito de 7.004 metros.

“Eu não sabia ao certo se iria estar molhado ou seco, mas depois que isso facilitou um pouco a nossa vida, parou de chover. Então, a partir daí, foi só conseguir fazer bem o básico e preparar as coisas. E também na segunda volta, foi só ajustar um pouco a configuração para garantir um bom equilíbrio e uma volta limpa”, disse Câmara logo após a classificação.

“Foi um pouco confuso também com a bandeira vermelha, acho que todo mundo, ou alguns pilotos, deram uma volta completa. Então foi um pouco complicado voltar e tentar de novo. Você passa pelas curvas 1 e 5 sem o DRS, então precisa se empenhar um pouco mais no setor 2. A gente sabe que precisa ganhar tempo. Com certeza não foi fácil, mas nos saímos bem e conseguimos fazer uma boa volta”, seguiu Câmara.

“Espero que neste domingo a gente consiga uma largada limpa e possamos seguir em frente, com uma corrida tranquila, estou ansioso. E espero que amanhã também a gente possar ter uma boa corrida e um bom fim de semana”, completou o brasileiro.

Após a classificação, a Fórmula 2 terá as duas corridas do final de semana. A sprint tem largada às 9h15 de sábado, enquanto a prova principal será disputada às 5h de domingo. Sportv, Globoplay e YouTube mostram a rodada dupla.

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