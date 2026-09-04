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F2 Monza

F2: Câmara comemora pole em Monza e destaca foco "nas coisas certas e nas corridas"

Brasileiro garante posição de honra pela quinta vez no ano e diminui diferença para o líder do campeonato

Publicado:
Rafael Câmara

Rafael Câmara

Foto de: Divulgacao

Piloto que integra o programa de desenvolvimento da Ferrari, Rafael Câmara conquistou a pole position para a disputa da décima etapa da temporada 2026 da Fórmula 2. Na classificação realizada na manhã desta sexta-feira (4) no Autódromo Nacional de Monza, na Itália, o brasileiro da Invicta Racing tomou a liderança ainda na primeira das voltas rápidas que deu, com a marca de 1min31s326, que não foi superada pelos rivais no restante da sessão.

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O resultado representa a quinta vez que Câmara vai largar da posição de honra em dez etapas da principal categoria de base da Fórmula 1. Além de partir na frente na Itália, o dono do carro número 1 largou da pole position nas etapas de Mônaco, Barcelona, Silverstone e Spa-Francorchamps.

“Foi uma boa pole position na volta das férias. Vou largar na frente e isso é bom. Me sinto bem. Acho que Monza sempre traz uma classificação difícil. Fizemos uma boa volta na primeira tentativa, o que nos deixou mais tranquilos na segunda volta. Então, estou muito feliz, também pela equipe com o P1 e o P2. É um bom começo de final de semana, mas isso não significa muito agora. Precisamos focar nas coisas certas e nas corridas”, disse Câmara logo após a classificação.

A pole position obtida em Monza é importante para o campeonato de Câmara também. Com os dois pontos obtidos pela posição de honra, o brasileiro iguala a pontuação do vice-líder do campeonato. Em relação ao ponteiro da tabela de classificação, a diferença caiu para 20 pontos.

A F2 terá a disputa da Sprint neste sábado (5), a partir de 9h15, enquanto a corrida principal será realizada neste domingo, com largada às 4h45. Sportv, Globoplay e F1TV mostram as corridas ao vivo.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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