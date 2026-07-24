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F2 Hungaroring

F2: Câmara comenta "boa classificação" com resultado na primeira fila na Hungria

Piloto da Invicta Racing garante segundo lugar na classificação realizada nesta sexta-feira no circuito de Hungaroring

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Rafa Câmara

Piloto que defende a Invicta Racing no campeonato da Fórmula 2, Rafael Câmara vai largar da segunda posição na corrida principal da nona etapa do campeonato, marcada para o circuito de Hungaroring, na Hungria. O brasileiro, atual terceiro colocado da tabela de classificação e vindo de vitória na última etapa, na Bélgica, ficou distante um décimo da pole position nesta sexta-feira (24) de classificação.

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Câmara iniciou as atividades da etapa com o quinto melhor tempo da única sessão de treinos livres do final de semana. Na classificação, o integrante da Ferrari Driver Academy liderou a parte inicial da classificação, e foi um dos últimos a partir para a pista para sua última tentativa de volta rápida. Neste momento, o brasileiro marcou o segundo tempo, se garantindo na primeira fila de domingo.

“No geral tivemos uma boa classificação. Na primeira saída para a pista eu já estava forte. Depois que o Kush (Maini) fez um bom tempo, sabia que precisava fazer uma boa volta. E ela foi bastante decente, mas não o suficiente. Eu também estou focado nas duas corridas”, disse Câmara logo após a classificação na Hungria.

Passada a classificação, os pilotos da F2 voltam as atenções para as corridas. Neste sábado (25), a partir das 9h15, será realizada a Sprint, enquanto a corrida principal está marcada para o domingo, com início às 6h25. Sportv, Globoplay e F1TV transmitem as corridas ao vivo.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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