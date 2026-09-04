F2: Câmara crava pole em Monza; Fittipaldi larga em 19º

Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, conquistou a pole position para a etapa de Monza da Fórmula 2 ao cravar 1min31s326. Joshua Durksen, também da Invicta, e Alexander Dunne, da Rodin, completaram o top 3 da classificação. Emmo Fittipaldi, brasileiro da AIX, irá largar em 19º.

Como foi a sprint?

Mesmo com o cronômetro rodando para 30 minutos de sessão, nenhum piloto saiu dos boxes antes da marca de 25 minutos restantes. No entanto, todos que foram para a pista retornaram rapidamente para os pits.

Alexander Dunne foi o primeiro a abrir volta rápida, mas perdeu o ponto de freada na Variante Ascari e passou reto, saindo da pista e indo para a caixa de brita.

Câmara chegou a ter a liderança ao marcar 1min31s900, mas Durksen, companheiro de equipe do brasileiro, tomou a ponta com 1min31s701. Fittipaldi, mais atrás, conseguiu o 11º melhor tempo, 1min32s901.

Na segunda tentativa, Câmara voltou para liderança, cravando 1min31s326, seguido de Noel Leon, 0s255 atrás do brasileiro da Invicta.

Com menos de 10 minutos restantes, depois das primeiras voltas, todos os pilotos foram para os boxes. Os competidores retornaram para pista faltando seis minutos para o fim da sessão, com Câmara esperando um pouco mais para evitar o trânsito.

Com menos de dois minutos para o fim, uma verdadeira fila de carros foi formada para iniciarem a última tentativa de volta rápida. Mesmo assim, nenhum piloto conseguiu superar a volta de Câmara, que garantiu a pole em Monza.

Q Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 R. Câmara Invicta Racing 1 10 1'31.326 228.355 2 J. Duerksen Invicta Racing 2 9 +0.057 1'31.383 0.057 228.213 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 11 +0.146 1'31.472 0.089 227.991 4 N. León Campos Racing 5 9 +0.255 1'31.581 0.109 227.719 5 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 11 +0.349 1'31.675 0.094 227.486 6 N. Tsolov Campos Racing 6 9 +0.410 1'31.736 0.061 227.334 7 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 9 +0.522 1'31.848 0.112 227.057 8 R. Miyata HitechGP 3 10 +0.550 1'31.876 0.028 226.988 9 O. Goethe MP Motorsport 10 9 +0.677 1'32.003 0.127 226.675 10 J. Bennett Trident 25 9 +0.712 1'32.038 0.035 226.589 11 G. Minì MP Motorsport 9 9 +0.745 1'32.071 0.033 226.507 12 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 9 +0.773 1'32.099 0.028 226.438 13 M. Boya Prema Powerteam 12 9 +0.773 1'32.099 0.000 226.438 14 S. Montoya Prema Powerteam 11 11 +0.781 1'32.107 0.008 226.419 15 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10 +0.904 1'32.230 0.123 226.117 16 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 9 +0.910 1'32.236 0.006 226.102 17 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 10 +0.977 1'32.303 0.067 225.938 18 L. Van Hoepen Trident 24 9 +1.065 1'32.391 0.088 225.723 19 E. Jr. AIX Racing 20 9 +1.078 1'32.404 0.013 225.691 20 C. Herta HitechGP 4 10 +1.083 1'32.409 0.005 225.679 21 K. Maini ART Grand Prix 16 9 +1.087 1'32.413 0.004 225.669 22 C. Shields AIX Racing 21 9 +1.509 1'32.835 0.422 224.643

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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