F2: Câmara crava pole em Monza; Fittipaldi larga em 19º
Joshua Durksen, da Invicta, e Alexander Dunne, da Rodin, completaram o top 3 da classificação na Itália
Foto de: Divulgacao
Rafael Câmara, brasileiro da Invicta, conquistou a pole position para a etapa de Monza da Fórmula 2 ao cravar 1min31s326. Joshua Durksen, também da Invicta, e Alexander Dunne, da Rodin, completaram o top 3 da classificação. Emmo Fittipaldi, brasileiro da AIX, irá largar em 19º.
Como foi a sprint?
Mesmo com o cronômetro rodando para 30 minutos de sessão, nenhum piloto saiu dos boxes antes da marca de 25 minutos restantes. No entanto, todos que foram para a pista retornaram rapidamente para os pits.
Alexander Dunne foi o primeiro a abrir volta rápida, mas perdeu o ponto de freada na Variante Ascari e passou reto, saindo da pista e indo para a caixa de brita.
Câmara chegou a ter a liderança ao marcar 1min31s900, mas Durksen, companheiro de equipe do brasileiro, tomou a ponta com 1min31s701. Fittipaldi, mais atrás, conseguiu o 11º melhor tempo, 1min32s901.
Na segunda tentativa, Câmara voltou para liderança, cravando 1min31s326, seguido de Noel Leon, 0s255 atrás do brasileiro da Invicta.
Com menos de 10 minutos restantes, depois das primeiras voltas, todos os pilotos foram para os boxes. Os competidores retornaram para pista faltando seis minutos para o fim da sessão, com Câmara esperando um pouco mais para evitar o trânsito.
Com menos de dois minutos para o fim, uma verdadeira fila de carros foi formada para iniciarem a última tentativa de volta rápida. Mesmo assim, nenhum piloto conseguiu superar a volta de Câmara, que garantiu a pole em Monza.
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|10
|
1'31.326
|228.355
|2
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|9
|
+0.057
1'31.383
|0.057
|228.213
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|11
|
+0.146
1'31.472
|0.089
|227.991
|4
|
N. León Campos Racing
|5
|9
|
+0.255
1'31.581
|0.109
|227.719
|5
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|11
|
+0.349
1'31.675
|0.094
|227.486
|6
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|9
|
+0.410
1'31.736
|0.061
|227.334
|7
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+0.522
1'31.848
|0.112
|227.057
|8
|R. Miyata HitechGP
|3
|10
|
+0.550
1'31.876
|0.028
|226.988
|9
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|9
|
+0.677
1'32.003
|0.127
|226.675
|10
|
J. Bennett Trident
|25
|9
|
+0.712
1'32.038
|0.035
|226.589
|11
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|9
|
+0.745
1'32.071
|0.033
|226.507
|12
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|9
|
+0.773
1'32.099
|0.028
|226.438
|13
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|9
|
+0.773
1'32.099
|0.000
|226.438
|14
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|11
|
+0.781
1'32.107
|0.008
|226.419
|15
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|10
|
+0.904
1'32.230
|0.123
|226.117
|16
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|9
|
+0.910
1'32.236
|0.006
|226.102
|17
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|10
|
+0.977
1'32.303
|0.067
|225.938
|18
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|9
|
+1.065
1'32.391
|0.088
|225.723
|19
|E. Jr. AIX Racing
|20
|9
|
+1.078
1'32.404
|0.013
|225.691
|20
|C. Herta HitechGP
|4
|10
|
+1.083
1'32.409
|0.005
|225.679
|21
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|9
|
+1.087
1'32.413
|0.004
|225.669
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|9
|
+1.509
1'32.835
|0.422
|224.643
|Ver resultados completos
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