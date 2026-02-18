Pular para o conteúdo principal

Relato de testes
F2

F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º

Tempo do brasileiro baixa em quase 2s a melhor marca do primeiro dia de atividades em Barcelona, marcado por Noel León

Redação Motorsport.com
Publicado:

Rafael Câmara, piloto brasileiro da Invicta, liderou o segundo dia de testes da Fórmula 2 em Barcelona, cravando volta rápida de 1min23s630, quase dois segundos mais rápido que o tempo de Noel León na terça-feira (17). Emmo Fittipaldi, da AIX, ficou com o 18º melhor tempo, 1min25s006. 

Leia também:

No período da manhã, Tasanapol Inthraphuvasak (ART) e John Bennett (Trident) completaram o top 3, com tempos de 1min23s648 e 1min23s664, respectivamente.

Na tarde, com mais simulações de corrida, Joshua Durksen, piloto paraguaio e companheiro de equipe de Câmara, liderou a tabela de tempos, com 1min25s363, seguido do próprio brasileiro, com 1min27s071, e Alex Dunne, da Rodin, com 1min29s483.

Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do segundo dia

Sessão da manhã:

POS Piloto equipe melhor volta DIFerença
a1 Camara Invicta Racing 1:23.630
2 Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:23.648 0.018
3 Bennett Trident 1:23.664 0.034
4 Stenshorne Rodin Motorsport 1:23.697 0.067
5 Varrone Van Amersfoort Racing 1:23.760 0.130
6 Goethe MP Motorsport 1:23.793 0.163
7 Maini ART Grand Prix 1:23.835 0.205
8 Herta Hitech 1:23.855 0.225
9 Van Hoepen Trident 1:23.870 0.240
10 Beganovic DAMS Lucas Oil 1:23.913 0.283
11 Tsolov Campos Racing 1:23.957 0.327
12 Mini MP Motorsport 1:24.237 0.607
13 Villagomez Van Amersfoort Racing 1:24.259 0.629
14 Bilinski DAMS Lucas Oil 1:24.436 0.806
15 Boya Prema Racing 1:24.454 0.824
16 Shields AIX Racing 1:24.716 1.086
17 Montoya Prema Racing 1:24.761 1.131
18 Fittipaldi AIX Racing 1:25.006 1.376
19 Leon Campos Racing 1:25.829 2.199
20 Miyata Hitech 1:26.845 3.215
21 Durksen Invicta Racing 1:29.950 6.320
22 Dunne Rodin Motorsport +0.026*

Sessão da tarde:

POS piloto equipe melhor volta diferença
1 J. Durksen Invicta Racing 1:25.363
2 R. Camara Invicta Racing 1:27.071 1.708
3 A. Dunne Rodin Motorsport 1:29.483 4.120
4 E. Fittipaldi AIX Racing 1:29.520 4.157
5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:29.595 4.232
6 N. Tsolov Campos Racing 1:29.876 4.513
7 G. Mini MP Motorsport 1:30.022 4.659
8 C. Herta Hitech 1:30.059 4.696
9 L. Van Hoepen Trident 1:30.118 4.755
10 O. Goethe MP Motorsport 1:30.153 4.790
11 K. Maini ART Grand Prix 1:30.161 4.798
12 C. Shields AIX Racing 1:30.389 5.026
13 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 1:30.497 5.134
14 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 1:30.519 5.156
15 M. Boya Prema Racing 1:30.553 5.190
16 M. Stenshorne Rodin Motorsport 1:30.595 5.232
17 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 1:30.626 5.263
18 J. Bennett Trident 1:30.661 5.298
19 N. Leon Campos Racing 1:30.818 5.455
20 N. Varrone Van Amersfoort Racing 1:30.907 5.544
21 S. Montoya Prema Racing 1:30.972 5.609
22 R. Miyata Hitech 1:31.567 6.204

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

