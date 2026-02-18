F2: Câmara é o mais rápido do segundo dia de testes em Barcelona; Fittipaldi é 18º
Tempo do brasileiro baixa em quase 2s a melhor marca do primeiro dia de atividades em Barcelona, marcado por Noel León
Rafael Câmara, piloto brasileiro da Invicta, liderou o segundo dia de testes da Fórmula 2 em Barcelona, cravando volta rápida de 1min23s630, quase dois segundos mais rápido que o tempo de Noel León na terça-feira (17). Emmo Fittipaldi, da AIX, ficou com o 18º melhor tempo, 1min25s006.
No período da manhã, Tasanapol Inthraphuvasak (ART) e John Bennett (Trident) completaram o top 3, com tempos de 1min23s648 e 1min23s664, respectivamente.
Na tarde, com mais simulações de corrida, Joshua Durksen, piloto paraguaio e companheiro de equipe de Câmara, liderou a tabela de tempos, com 1min25s363, seguido do próprio brasileiro, com 1min27s071, e Alex Dunne, da Rodin, com 1min29s483.
Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do segundo dia
Sessão da manhã:
|POS
|Piloto
|equipe
|melhor volta
|DIFerença
|a1
|Camara
|Invicta Racing
|1:23.630
|—
|2
|Inthraphuvasak
|ART Grand Prix
|1:23.648
|0.018
|3
|Bennett
|Trident
|1:23.664
|0.034
|4
|Stenshorne
|Rodin Motorsport
|1:23.697
|0.067
|5
|Varrone
|Van Amersfoort Racing
|1:23.760
|0.130
|6
|Goethe
|MP Motorsport
|1:23.793
|0.163
|7
|Maini
|ART Grand Prix
|1:23.835
|0.205
|8
|Herta
|Hitech
|1:23.855
|0.225
|9
|Van Hoepen
|Trident
|1:23.870
|0.240
|10
|Beganovic
|DAMS Lucas Oil
|1:23.913
|0.283
|11
|Tsolov
|Campos Racing
|1:23.957
|0.327
|12
|Mini
|MP Motorsport
|1:24.237
|0.607
|13
|Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:24.259
|0.629
|14
|Bilinski
|DAMS Lucas Oil
|1:24.436
|0.806
|15
|Boya
|Prema Racing
|1:24.454
|0.824
|16
|Shields
|AIX Racing
|1:24.716
|1.086
|17
|Montoya
|Prema Racing
|1:24.761
|1.131
|18
|Fittipaldi
|AIX Racing
|1:25.006
|1.376
|19
|Leon
|Campos Racing
|1:25.829
|2.199
|20
|Miyata
|Hitech
|1:26.845
|3.215
|21
|Durksen
|Invicta Racing
|1:29.950
|6.320
|22
|Dunne
|Rodin Motorsport
|—
|+0.026*
Sessão da tarde:
|POS
|piloto
|equipe
|melhor volta
|diferença
|1
|J. Durksen
|Invicta Racing
|1:25.363
|—
|2
|R. Camara
|Invicta Racing
|1:27.071
|1.708
|3
|A. Dunne
|Rodin Motorsport
|1:29.483
|4.120
|4
|E. Fittipaldi
|AIX Racing
|1:29.520
|4.157
|5
|T. Inthraphuvasak
|ART Grand Prix
|1:29.595
|4.232
|6
|N. Tsolov
|Campos Racing
|1:29.876
|4.513
|7
|G. Mini
|MP Motorsport
|1:30.022
|4.659
|8
|C. Herta
|Hitech
|1:30.059
|4.696
|9
|L. Van Hoepen
|Trident
|1:30.118
|4.755
|10
|O. Goethe
|MP Motorsport
|1:30.153
|4.790
|11
|K. Maini
|ART Grand Prix
|1:30.161
|4.798
|12
|C. Shields
|AIX Racing
|1:30.389
|5.026
|13
|D. Beganovic
|DAMS Lucas Oil
|1:30.497
|5.134
|14
|R. Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:30.519
|5.156
|15
|M. Boya
|Prema Racing
|1:30.553
|5.190
|16
|M. Stenshorne
|Rodin Motorsport
|1:30.595
|5.232
|17
|R. Bilinski
|DAMS Lucas Oil
|1:30.626
|5.263
|18
|J. Bennett
|Trident
|1:30.661
|5.298
|19
|N. Leon
|Campos Racing
|1:30.818
|5.455
|20
|N. Varrone
|Van Amersfoort Racing
|1:30.907
|5.544
|21
|S. Montoya
|Prema Racing
|1:30.972
|5.609
|22
|R. Miyata
|Hitech
|1:31.567
|6.204
