Rafael Câmara, piloto brasileiro da Invicta, liderou o segundo dia de testes da Fórmula 2 em Barcelona, cravando volta rápida de 1min23s630, quase dois segundos mais rápido que o tempo de Noel León na terça-feira (17). Emmo Fittipaldi, da AIX, ficou com o 18º melhor tempo, 1min25s006.

No período da manhã, Tasanapol Inthraphuvasak (ART) e John Bennett (Trident) completaram o top 3, com tempos de 1min23s648 e 1min23s664, respectivamente.

Na tarde, com mais simulações de corrida, Joshua Durksen, piloto paraguaio e companheiro de equipe de Câmara, liderou a tabela de tempos, com 1min25s363, seguido do próprio brasileiro, com 1min27s071, e Alex Dunne, da Rodin, com 1min29s483.

Pré-temporada da F2 em Barcelona: Resultados do segundo dia

Sessão da manhã:

POS Piloto equipe melhor volta DIFerença a1 Camara Invicta Racing 1:23.630 — 2 Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:23.648 0.018 3 Bennett Trident 1:23.664 0.034 4 Stenshorne Rodin Motorsport 1:23.697 0.067 5 Varrone Van Amersfoort Racing 1:23.760 0.130 6 Goethe MP Motorsport 1:23.793 0.163 7 Maini ART Grand Prix 1:23.835 0.205 8 Herta Hitech 1:23.855 0.225 9 Van Hoepen Trident 1:23.870 0.240 10 Beganovic DAMS Lucas Oil 1:23.913 0.283 11 Tsolov Campos Racing 1:23.957 0.327 12 Mini MP Motorsport 1:24.237 0.607 13 Villagomez Van Amersfoort Racing 1:24.259 0.629 14 Bilinski DAMS Lucas Oil 1:24.436 0.806 15 Boya Prema Racing 1:24.454 0.824 16 Shields AIX Racing 1:24.716 1.086 17 Montoya Prema Racing 1:24.761 1.131 18 Fittipaldi AIX Racing 1:25.006 1.376 19 Leon Campos Racing 1:25.829 2.199 20 Miyata Hitech 1:26.845 3.215 21 Durksen Invicta Racing 1:29.950 6.320 22 Dunne Rodin Motorsport — +0.026*

Sessão da tarde:

POS piloto equipe melhor volta diferença 1 J. Durksen Invicta Racing 1:25.363 — 2 R. Camara Invicta Racing 1:27.071 1.708 3 A. Dunne Rodin Motorsport 1:29.483 4.120 4 E. Fittipaldi AIX Racing 1:29.520 4.157 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 1:29.595 4.232 6 N. Tsolov Campos Racing 1:29.876 4.513 7 G. Mini MP Motorsport 1:30.022 4.659 8 C. Herta Hitech 1:30.059 4.696 9 L. Van Hoepen Trident 1:30.118 4.755 10 O. Goethe MP Motorsport 1:30.153 4.790 11 K. Maini ART Grand Prix 1:30.161 4.798 12 C. Shields AIX Racing 1:30.389 5.026 13 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 1:30.497 5.134 14 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 1:30.519 5.156 15 M. Boya Prema Racing 1:30.553 5.190 16 M. Stenshorne Rodin Motorsport 1:30.595 5.232 17 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 1:30.626 5.263 18 J. Bennett Trident 1:30.661 5.298 19 N. Leon Campos Racing 1:30.818 5.455 20 N. Varrone Van Amersfoort Racing 1:30.907 5.544 21 S. Montoya Prema Racing 1:30.972 5.609 22 R. Miyata Hitech 1:31.567 6.204

