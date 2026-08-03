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F2

F2: Câmara reage a rumores sobre vaga na F1 e relembra primeiro teste com a Ferrari

Brasileiro aparece como nome forte para a Haas em 2027

Olivia Nogueira
Publicado:
Rafael Camara, Invicta Racing

Rafael Camara, Invicta Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Em seu primeiro ano na Fórmula 2, Rafael Câmara já se tornou um dos nomes mais fortes a uma vaga da Fórmula 1 no futuro próximo, sendo apontado como candidato para competir pela Haas em 2027. Porém, o piloto brasileiro de 21 anos escolhe uma abordagem mais realista em relação aos rumores, mantendo a atenção neste ano. 

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Em entrevista ao site oficial da F2, Câmara admitiu "ser bom ver" seu nome já sendo cotado para a F1. "No momento ainda não se sabe realmente, mas é bom ter essa possibilidade e ver que o sonho está perto", falou. 

Porém, o foco do brasileiro em 2026 ainda é o campeonato de F2. Com 145 pontos, Câmara ocupa a terceira colocação, atrás do líder Nikola Tsolov, com 167, e Gabriele Minì, com 147. 

"Você não quer pensar demais nisso [promoção à F1], porque ainda estou disputando um campeonato muito importante e, se você for bem, muito provavelmente terá uma oportunidade. Então, da minha parte, estou realmente focado apenas nesta temporada", explicou. "Poucas pessoas têm essa oportunidade, especialmente estando em uma equipe que é uma das melhores da F2 e tendo a chance de lutar pelo campeonato. Então, só quero aproveitar isso ao máximo e garantir que desfruto de cada momento". 

Segundo apurado pelo Motorsport.com Brasil, o brasileiro  é um dos nomes favoritos para ocupar um dos assentos na Haas na próxima temporada. Além do time americano, Câmara também teve seu nome ligado à Cadillac nas últimas semanas.

Teste com a Ferrari 

Na última terça-feira (28), Câmara foi flagrado durante um teste TPC (Teste com Carro Anteriores) com a Ferrari, em Fiorano, na Itália. O brasileiro faz parte da Academia da Scuderia desde 2022 e, em junho deste ano, já havia testado com o SF-25, carro do ano passado. 

Relembrando a primeira experiência ao volante de um F1, o brasileiro disse ser algo "que você sempre quer experimentar", revelando ainda ter contado com uma companhia especial. 

"Meus pais estavam lá e é algo pelo qual toda a minha família vem trabalhando há muito tempo. Foi um momento muito especial para mim e para eles. Obviamente, o sonho é estar na F1 em tempo integral. Mas, naquele momento, foi muito emocionante. Ao mesmo tempo, é o seu trabalho", compartilhou. 

"Você tenta aproveitar ao máximo, mas ainda precisa fazer um bom trabalho. Foi uma experiência muito boa conhecer de perto como eles trabalham na F1. Eu já tinha estado lá algumas vezes durante os fins de semana de corrida, mas é outra história quando você é realmente o piloto. Aprendi muito trabalhando com eles. É impressionante a quantidade de pessoas que estão ali por causa de um único piloto. É incrível quantas pessoas trabalham para dar suporte a você", concluiu. 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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