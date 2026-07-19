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F2 Spa-Francorchamps

F2: Câmara revela dúvidas com estratégia após vitória na Bélgica

Brasileiro e outros pilotos da ponta largaram de pneus supermacios, enquanto alguns rivais optaram pelos médios

Editado:
Rafael Câmara

Rafael Câmara

Foto de: Jose Mario Dias

O brasileiro Rafael Câmara fechou a etapa de Spa-Francorchamps como o grande nome do final de semana da Fórmula 2, após conquistar a pole position, vencer a prova principal e ainda cravar a melhor volta com a Invicta Racing.

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"Eu acho que foi um bom domingo no geral. Fomos capazes de executar todas as coisas bem. Eu acredito que foi um trabalho muito bem feito por todos nós do time. Eles fizeram um bom trabalho o domingo inteiro”, diz Rafa, que chega em sua quinta vitória na carreira em Spa, incluindo todas as categorias de base nos monopostos.

Rafa largou na pole, mas em nenhum momento teve a vida facilitada pelos adversários, precisando vencer duelos na pista com Tasanapol Inthraphuvasak, Nikola Tsolov e Noel León, mostrando boas tomadas de decisão nas relargadas após os safety cars e, principalmente, um ritmo forte depois da bandeira vermelha.

“Um monte de coisas passaram, com a bandeira vermelha, nós paramos (nos boxes) e aceleramos de novo. Nós tínhamos um pouco de dúvida sobre o que iria acontecer, porque os outros adversários não tinham parado e precisávamos avançar. Mas nós fomos muito felizes com o que fizemos hoje e tenho certeza de que estivemos focados no nosso trabalho e fomos mais fortes”, completa Câmara.

Com o sexto lugar da Sprint no sábado, além dos pontos de vitória, pole e melhor volta, Câmara foi o maior pontuador do final de semana e chega aos 125 pontos, reduzindo a distância para os dois primeiros colocados da tabela e permanecendo na terceira colocação geral.

A próxima etapa da F2 será disputada neste próximo final de semana em Hungaroring, na Hungria, entre os dias 24 e 26 de julho.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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