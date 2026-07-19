F2: Câmara vence corrida 2 caótica na Bélgica; Fittipaldi abandona
Com os resultados deste domingo, Câmara segue em terceiro com 125 pontos, 36 atrás de Tsolov, mas a apenas nove do vice-líder Mini
Rafael Câmara
Foto de: Jose Mario Dias
Tem hino brasileiro em Spa-Francorchamps! Largando da pole position, Rafael Câmara se livrou do caos para vencer a corrida principal da Fórmula 2 na Bélgica, em seu segundo triunfo na principal categoria de acesso à Fórmula 1.
A corrida começou com clima frio, e enquanto Rafa largou mal, caindo para segundo, atrás de Intrakhvasak, a bandeira amarela veio logo na sequência, evoluindo para um SC, devido a um acidente na curva 1 envolvendo múltiplos carros, deixando vários parados na pista.
A neutralização foi retirada na quarta volta, com Câmara voltando à liderança logo no giro seguinte, com Durksen subindo também para segundo e fazendo, naquele momento, uma dobradinha da Invicta.
Com Câmara com pneus macios e Durksen de médios, o paraguaio fez a ultrapassagem pela liderança na volta 6. O brasileiro foi aos boxes assim que a janela de paradas foi autorizada.
Em meio à janela de paradas, um acidente forte de Van Hoepen levou ao acionamento da bandeira vermelha. O piloto da Trident perdeu o controle do carro sozinho e acabou indo parar no muro no segundo setor. Seu carro chegou inclusive a pegar fogo.
Quem se deu mal com essa vermelha foram os pilotos que haviam largado de médios, como Durksen. Por mais que eles tivessem a chance de trocarem os compostos, a mudança não seria computada, forçando-os a entrar novamente nos boxes.
A prova foi retomada após uma longa pausa, mas agora para a finalização por tempo, em vez de voltas. Neste momento, a 22min do fim, Durksen estava na ponta, com Varrone em segundo e Bennett em terceiro, com Câmara em décimo, segundo entre os que haviam parado.
Logo em seguida, problemas para Emmo Fittipaldi, que rodou e ficou com o carro atolado na brita, sendo forçado a abandonar. Mais um acionamento do SC, que levou os pilotos que largaram de médios a irem aos boxes.
A verde retornou com pouco mais de 12 minutos no relógio. Com ritmo inicial excelente, Durksen, que havia retornado em décimo, avançava pelo pelotão, mas a vantagem do pneu supermacio acabou rapidamente, fazendo com que ele recuasse novamente.
No final, Rafael Câmara ficou com a vitória, tendo Alex Dunne em segundo na pista, mas uma punição de 5s o derrubou para quarto, promovendo Tasanapol Intrakhvasak para segundo e Nikola Tsolov para terceiro.
Com isso, Tsolov sai de Spa ainda na liderança do campeonato com 161 pontos contra 134 de Gabriele Mini, que foi o quinto na prova deste domingo. Câmara segue em terceiro, mas agora um pouco mais próximo, com 125.
A Fórmula 2 retoma as atividades já no próximo fim de semana, acompanhando a F1 no GP da Hungria.
Confira o resultado da corrida 2 da Fórmula 2 na Bélgica:
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|21
|
1:11'20.230
|2
|25
|1
|2
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|21
|
+5.458
1:11'25.688
|5.458
|123.448
|2
|18
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
+7.463
1:11'27.693
|2.005
|123.391
|2
|15
|4
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|21
|
+7.882
1:11'28.112
|0.419
|123.379
|2
|12
|5
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|21
|
+8.179
1:11'28.409
|0.297
|123.370
|2
|10
|6
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|21
|
+10.972
1:11'31.202
|2.793
|123.290
|2
|8
|7
|
N. León Campos Racing
|5
|21
|
+11.269
1:11'31.499
|0.297
|123.281
|3
|6
|8
|C. Herta HitechGP
|4
|21
|
+20.377
1:11'40.607
|9.108
|123.020
|2
|4
|9
|R. Miyata HitechGP
|3
|21
|
+21.887
1:11'42.117
|1.510
|122.977
|2
|2
|10
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|21
|
+23.657
1:11'43.887
|1.770
|122.926
|2
|1
|11
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|21
|
+24.622
1:11'44.852
|0.965
|122.899
|2
|12
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|21
|
+25.335
1:11'45.565
|0.713
|122.878
|3
|13
|
C. Shields AIX Racing
|21
|21
|
+31.803
1:11'52.033
|6.468
|122.694
|3
|14
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|21
|
+35.631
1:11'55.861
|3.828
|122.585
|2
|15
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|21
|
+42.458
1:12'02.688
|6.827
|122.392
|2
|16
|
J. Bennett Trident
|25
|21
|
+50.247
1:12'10.477
|7.789
|122.172
|2
|17
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|21
|
+58.970
1:12'19.200
|8.723
|121.926
|2
|dnf
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|16
|
+5 Voltas
1:01'41.358
|5 Voltas
|108.876
|3
|Abandono
|dnf
|E. Jr. AIX Racing
|20
|12
|
+9 Voltas
51'42.941
|4 Voltas
|97.370
|1
|Acidente
|dnf
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|7
|
+14 Voltas
16'57.157
|5 Voltas
|173.091
|1
|Acidente
|dnf
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|0
|
|Abandono
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|0
|
|Acidente
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