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Relato da corrida
F2 Spa-Francorchamps

F2: Câmara vence corrida 2 caótica na Bélgica; Fittipaldi abandona

Com os resultados deste domingo, Câmara segue em terceiro com 125 pontos, 36 atrás de Tsolov, mas a apenas nove do vice-líder Mini

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Rafael Câmara

Rafael Câmara

Foto de: Jose Mario Dias

Tem hino brasileiro em Spa-Francorchamps! Largando da pole position, Rafael Câmara se livrou do caos para vencer a corrida principal da Fórmula 2 na Bélgica, em seu segundo triunfo na principal categoria de acesso à Fórmula 1.

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A corrida começou com clima frio, e enquanto Rafa largou mal, caindo para segundo, atrás de Intrakhvasak, a bandeira amarela veio logo na sequência, evoluindo para um SC, devido a um acidente na curva 1 envolvendo múltiplos carros, deixando vários parados na pista.

A neutralização foi retirada na quarta volta, com Câmara voltando à liderança logo no giro seguinte, com Durksen subindo também para segundo e fazendo, naquele momento, uma dobradinha da Invicta.

Com Câmara com pneus macios e Durksen de médios, o paraguaio fez a ultrapassagem pela liderança na volta 6. O brasileiro foi aos boxes assim que a janela de paradas foi autorizada.

Em meio à janela de paradas, um acidente forte de Van Hoepen levou ao acionamento da bandeira vermelha. O piloto da Trident perdeu o controle do carro sozinho e acabou indo parar no muro no segundo setor. Seu carro chegou inclusive a pegar fogo.

 

Quem se deu mal com essa vermelha foram os pilotos que haviam largado de médios, como Durksen. Por mais que eles tivessem a chance de trocarem os compostos, a mudança não seria computada, forçando-os a entrar novamente nos boxes.

A prova foi retomada após uma longa pausa, mas agora para a finalização por tempo, em vez de voltas. Neste momento, a 22min do fim, Durksen estava na ponta, com Varrone em segundo e Bennett em terceiro, com Câmara em décimo, segundo entre os que haviam parado.

Logo em seguida, problemas para Emmo Fittipaldi, que rodou e ficou com o carro atolado na brita, sendo forçado a abandonar. Mais um acionamento do SC, que levou os pilotos que largaram de médios a irem aos boxes.

A verde retornou com pouco mais de 12 minutos no relógio. Com ritmo inicial excelente, Durksen, que havia retornado em décimo, avançava pelo pelotão, mas a vantagem do pneu supermacio acabou rapidamente, fazendo com que ele recuasse novamente.

No final, Rafael Câmara ficou com a vitória, tendo Alex Dunne em segundo na pista, mas uma punição de 5s o derrubou para quarto, promovendo Tasanapol Intrakhvasak para segundo e Nikola Tsolov para terceiro.

Com isso, Tsolov sai de Spa ainda na liderança do campeonato com 161 pontos contra 134 de Gabriele Mini, que foi o quinto na prova deste domingo. Câmara segue em terceiro, mas agora um pouco mais próximo, com 125.

A Fórmula 2 retoma as atividades já no próximo fim de semana, acompanhando a F1 no GP da Hungria.

Confira o resultado da corrida 2 da Fórmula 2 na Bélgica:

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
R. Câmara Invicta Racing
 1 21

1:11'20.230

     2 25   1
2
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 21

+5.458

1:11'25.688

 5.458 123.448 2 18    
3
N. Tsolov Campos Racing
 6 21

+7.463

1:11'27.693

 2.005 123.391 2 15    
4
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 21

+7.882

1:11'28.112

 0.419 123.379 2 12    
5
G. Minì MP Motorsport
 9 21

+8.179

1:11'28.409

 0.297 123.370 2 10    
6 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21

+10.972

1:11'31.202

 2.793 123.290 2 8    
7
N. León Campos Racing
 5 21

+11.269

1:11'31.499

 0.297 123.281 3 6    
8 United States C. Herta HitechGP 4 21

+20.377

1:11'40.607

 9.108 123.020 2 4    
9 Japan R. Miyata HitechGP 3 21

+21.887

1:11'42.117

 1.510 122.977 2 2    
10
M. Boya Prema Powerteam
 12 21

+23.657

1:11'43.887

 1.770 122.926 2 1    
11
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 21

+24.622

1:11'44.852

 0.965 122.899 2      
12 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 21

+25.335

1:11'45.565

 0.713 122.878 3      
13
C. Shields AIX Racing
 21 21

+31.803

1:11'52.033

 6.468 122.694 3      
14
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 21

+35.631

1:11'55.861

 3.828 122.585 2      
15
J. Duerksen Invicta Racing
 2 21

+42.458

1:12'02.688

 6.827 122.392 2      
16
J. Bennett Trident
 25 21

+50.247

1:12'10.477

 7.789 122.172 2      
17 India K. Maini ART Grand Prix 16 21

+58.970

1:12'19.200

 8.723 121.926 2      
dnf
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 16

+5 Voltas

1:01'41.358

 5 Voltas 108.876 3   Abandono  
dnf Brazil E. Jr. AIX Racing 20 12

+9 Voltas

51'42.941

 4 Voltas 97.370 1   Acidente  
dnf
L. Van Hoepen Trident
 24 7

+14 Voltas

16'57.157

 5 Voltas 173.091 1   Acidente  
dnf
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 0

 

         Abandono  
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 10 0

 

         Acidente  
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