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Relato da corrida
F2 Baku

F2: Câmara vence corrida 2 em Baku e estende liderança; Fittipaldi é 16º

Dunne cruzou a linha de chegada em primeiro, mas recebeu uma punição e caiu para a terceira posição

Emine Kökçü
Publicado:
Rafael Camara, Invicta Racing

Rafael Câmara garantiu mais uma vitória na Fórmula 2 e, com isso, estendeu a liderança conquistada na corrida 1 durante o GP do Azerbaijão neste fim de semana.

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Na corrida em que os pilotos da Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne e Alexander Dunne, largaram nas duas primeiras posições, Stenshorne manteve a liderança com uma boa largada. Enquanto Dunne mantinha a segunda posição, Câmara passou para a terceira após a primeira curva.

Na primeira volta, o safety car entrou na pista depois que John Bennett ficou preso entre Roman Bilinski e o carro da Van Amersfoort Racing na primeira curva, fazendo com que ele rodasse. A corrida foi reiniciada na terceira volta.

Câmara, ao tentar atacar Dunne na primeira curva, travou as rodas, mas conseguiu manter o carro sob controle. Na sexta volta, Dunne chegou a ficar a 0,5 segundo atrás de seu companheiro de equipe Stenshorne, enquanto Câmara também seguia de perto a dupla.

Com o início da fase de pit stops, o equilíbrio da corrida mudou. Enquanto Dunne entrava nos boxes, Stenshorne e Câmara preferiram permanecer na pista. Em seguida, com Miyata permanecendo na pista, o carro de segurança virtual entrou em ação. Dunne, Maini, Beganovic, Montoya e Bilinski entraram nos boxes antes da entrada do carro de segurança virtual, obtendo uma vantagem significativa.

Stenshorne entrou nos boxes na oitava volta, e Câmara assumiu a liderança. No entanto, embora se esperasse que o brasileiro também entrasse nos boxes em breve, o safety car virtual entrou em ação novamente porque Turn encostou no muro na curva 15 e permaneceu na pista. Essa situação atrasou a parada de Câmara nos boxes.

O brasileiro entrou nos boxes na 10ª volta e voltou à pista na liderança. Naquele momento, ele conquistou uma vantagem de alguns segundos sobre Goethe, que ainda não havia concluído sua parada nos boxes. Já Dunne se aproximou rapidamente de Câmara e assumiu a liderança efetiva da corrida na 12ª volta.

Outro nome importante na disputa pelo campeonato, Nikola Tsolov, também realizou uma forte recuperação. O piloto búlgaro, que largou da 11ª posição devido a uma penalidade no grid, subiu até a 5ª posição após as paradas nos boxes.

No entanto, na 14ª volta, ocorreu um dos momentos críticos da corrida. Foi anunciado que Dunne receberia uma penalidade de cinco segundos por ter ultrapassado a linha branca na entrada do pit.

Tsolov acelerou o ritmo nas voltas seguintes e, na 22ª volta, ultrapassou Stenshorne, subindo para a terceira posição. Ao entrar nas últimas cinco voltas, a diferença entre Dunne, Câmara e Tsolov era de apenas dois segundos. Enquanto Dunne tentava manter a liderança, Câmara voltou a entrar na distância do DRS, e Tsolov se juntou à dupla pouco depois.

À medida que a disputa entre os três se acirrava nas últimas voltas, Tsolov informou à sua equipe que seu carro havia tocado a mureta em um determinado momento, mas continuou na corrida. Na última volta, Câmara conseguiu permanecer na distância de DRS de Dunne.

Embora Dunne tenha sido o primeiro a avistar a bandeira quadriculada na pista, a vitória foi para Rafael Câmara devido à penalidade de cinco segundos que ele recebeu. Nikola Tsolov ficou em segundo lugar, enquanto Dunne caiu para a terceira posição.

CORRIDA 3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
R. Câmara Invicta Racing
 1 29

59'57.958

   174.074
2
N. Tsolov Campos Racing
 6 29

+0.747

59'58.705

 0.747 174.038
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 29

+4.310

1:00'02.268

 3.563 173.866
4
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 29

+5.856

1:00'03.814

 1.546 173.791
5
L. Van Hoepen Trident
 24 29

+13.521

1:00'11.479

 7.665 173.423
6
M. Boya Prema Powerteam
 12 29

+13.890

1:00'11.848

 0.369 173.405
7
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 29

+15.552

1:00'13.510

 1.662 173.325
8
N. León Campos Racing
 5 29

+17.285

1:00'15.243

 1.733 173.242
9
G. Minì MP Motorsport
 9 29

+24.073

1:00'22.031

 6.788 172.917
10
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 29

+24.415

1:00'22.373

 0.342 172.901
11
O. Goethe MP Motorsport
 10 29

+24.637

1:00'22.595

 0.222 172.890
12 India K. Maini ART Grand Prix 16 29

+37.489

1:00'35.447

 12.852 172.279
13
J. Duerksen Invicta Racing
 2 29

+39.080

1:00'37.038

 1.591 172.204
14
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 22 29

+42.145

1:00'40.103

 3.065 172.059
15 United States C. Herta HitechGP 4 29

+44.048

1:00'42.006

 1.903 171.969
16 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 29

+44.973

1:00'42.931

 0.925 171.925
17 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 29

+1'17.168

1:01'15.126

 32.195 170.419
18
C. Shields AIX Racing
 21 29

+1'45.633

1:01'43.591

 28.465 169.109
dnf Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 16

+13 Voltas

35'55.572

 13 Voltas 160.223
dnf
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 8

+21 Voltas

18'30.260

 8 Voltas 155.357
dnf Japan R. Miyata HitechGP 3 5

+24 Voltas

12'08.122

 3 Voltas 147.852
dnf
J. Bennett Trident
 25 0

 

    
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