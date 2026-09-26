F2: Câmara vence corrida 2 em Baku e estende liderança; Fittipaldi é 16º
Dunne cruzou a linha de chegada em primeiro, mas recebeu uma punição e caiu para a terceira posição
Rafael Câmara garantiu mais uma vitória na Fórmula 2 e, com isso, estendeu a liderança conquistada na corrida 1 durante o GP do Azerbaijão neste fim de semana.
Na corrida em que os pilotos da Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne e Alexander Dunne, largaram nas duas primeiras posições, Stenshorne manteve a liderança com uma boa largada. Enquanto Dunne mantinha a segunda posição, Câmara passou para a terceira após a primeira curva.
Na primeira volta, o safety car entrou na pista depois que John Bennett ficou preso entre Roman Bilinski e o carro da Van Amersfoort Racing na primeira curva, fazendo com que ele rodasse. A corrida foi reiniciada na terceira volta.
Câmara, ao tentar atacar Dunne na primeira curva, travou as rodas, mas conseguiu manter o carro sob controle. Na sexta volta, Dunne chegou a ficar a 0,5 segundo atrás de seu companheiro de equipe Stenshorne, enquanto Câmara também seguia de perto a dupla.
Com o início da fase de pit stops, o equilíbrio da corrida mudou. Enquanto Dunne entrava nos boxes, Stenshorne e Câmara preferiram permanecer na pista. Em seguida, com Miyata permanecendo na pista, o carro de segurança virtual entrou em ação. Dunne, Maini, Beganovic, Montoya e Bilinski entraram nos boxes antes da entrada do carro de segurança virtual, obtendo uma vantagem significativa.
Stenshorne entrou nos boxes na oitava volta, e Câmara assumiu a liderança. No entanto, embora se esperasse que o brasileiro também entrasse nos boxes em breve, o safety car virtual entrou em ação novamente porque Turn encostou no muro na curva 15 e permaneceu na pista. Essa situação atrasou a parada de Câmara nos boxes.
O brasileiro entrou nos boxes na 10ª volta e voltou à pista na liderança. Naquele momento, ele conquistou uma vantagem de alguns segundos sobre Goethe, que ainda não havia concluído sua parada nos boxes. Já Dunne se aproximou rapidamente de Câmara e assumiu a liderança efetiva da corrida na 12ª volta.
Outro nome importante na disputa pelo campeonato, Nikola Tsolov, também realizou uma forte recuperação. O piloto búlgaro, que largou da 11ª posição devido a uma penalidade no grid, subiu até a 5ª posição após as paradas nos boxes.
No entanto, na 14ª volta, ocorreu um dos momentos críticos da corrida. Foi anunciado que Dunne receberia uma penalidade de cinco segundos por ter ultrapassado a linha branca na entrada do pit.
Tsolov acelerou o ritmo nas voltas seguintes e, na 22ª volta, ultrapassou Stenshorne, subindo para a terceira posição. Ao entrar nas últimas cinco voltas, a diferença entre Dunne, Câmara e Tsolov era de apenas dois segundos. Enquanto Dunne tentava manter a liderança, Câmara voltou a entrar na distância do DRS, e Tsolov se juntou à dupla pouco depois.
À medida que a disputa entre os três se acirrava nas últimas voltas, Tsolov informou à sua equipe que seu carro havia tocado a mureta em um determinado momento, mas continuou na corrida. Na última volta, Câmara conseguiu permanecer na distância de DRS de Dunne.
Embora Dunne tenha sido o primeiro a avistar a bandeira quadriculada na pista, a vitória foi para Rafael Câmara devido à penalidade de cinco segundos que ele recebeu. Nikola Tsolov ficou em segundo lugar, enquanto Dunne caiu para a terceira posição.
CORRIDA 3
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|29
|
59'57.958
|174.074
|2
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|29
|
+0.747
59'58.705
|0.747
|174.038
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|29
|
+4.310
1:00'02.268
|3.563
|173.866
|4
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|29
|
+5.856
1:00'03.814
|1.546
|173.791
|5
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|29
|
+13.521
1:00'11.479
|7.665
|173.423
|6
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|29
|
+13.890
1:00'11.848
|0.369
|173.405
|7
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|29
|
+15.552
1:00'13.510
|1.662
|173.325
|8
|
N. León Campos Racing
|5
|29
|
+17.285
1:00'15.243
|1.733
|173.242
|9
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|29
|
+24.073
1:00'22.031
|6.788
|172.917
|10
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|29
|
+24.415
1:00'22.373
|0.342
|172.901
|11
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|29
|
+24.637
1:00'22.595
|0.222
|172.890
|12
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|29
|
+37.489
1:00'35.447
|12.852
|172.279
|13
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|29
|
+39.080
1:00'37.038
|1.591
|172.204
|14
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|22
|29
|
+42.145
1:00'40.103
|3.065
|172.059
|15
|C. Herta HitechGP
|4
|29
|
+44.048
1:00'42.006
|1.903
|171.969
|16
|E. Jr. AIX Racing
|20
|29
|
+44.973
1:00'42.931
|0.925
|171.925
|17
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|29
|
+1'17.168
1:01'15.126
|32.195
|170.419
|18
|
C. Shields AIX Racing
|21
|29
|
+1'45.633
1:01'43.591
|28.465
|169.109
|dnf
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|16
|
+13 Voltas
35'55.572
|13 Voltas
|160.223
|dnf
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|8
|
+21 Voltas
18'30.260
|8 Voltas
|155.357
|dnf
|R. Miyata HitechGP
|3
|5
|
+24 Voltas
12'08.122
|3 Voltas
|147.852
|dnf
|
J. Bennett Trident
|25
|0
|
|Ver resultados completos
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP do Azerbaijão em tempo real
F2: Câmara vence corrida 2 em Baku e estende liderança; Fittipaldi é 16º
Stock Car: Elias/Petecof lideram TL2 da etapa endurance em Brasília
Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários