F2: Com quatro vitórias e oito pódios em Spa, Rafael Câmara tenta encurtar distância para o líder

Terceiro colocado na temporada da Fórmula 2, Rafael Câmara tenta diminuir a diferença para o líder neste final de semana no Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Considerada a pista favorita de muitos pilotos, o brasileiro tem um histórico bastante positivo no autódromo localizado na região das Ardenas.

Câmara coleciona quatro vitórias e oito pódios no tradicional circuito de 7 km de extensão, todos entre 2022 e 2024, na época em que o brasileiro acelerou nas F4 Alemã e Italiana, além da Fórmula Regional Europeia. Foram três vitórias na antiga FRECA, uma em 2023 e duas em 2024, além de um triunfo na F4 Alemã, este com um sabor especial por ter sido a primeira vitória do piloto nos monopostos da Europa, após anos de sucesso no kart.

Atual campeão da F3, Câmara fechou a primeira metade da temporada da F2 com 94 pontos conquistados. O piloto da Invicta venceu em Barcelona e também subiu no pódio em Miami e em Melbourne. Agora, o piloto brasileiro tenta voltar ao topo nesta que será a oitava etapa do campeonato.

As atividades da F2 em Spa começam nesta sexta-feira (17) com o único treino livre às 6h05 da manhã. A classificação está marcada para 11h no mesmo dia. O sábado prevê a disputa da corrida Sprint a partir de 9h15, enquanto a largada da prova principal está marcada para 5h da manhã no domingo. A programação completa será exibida no Sportv3, Globoplay e F1TV.

Classificação da Fórmula 2 após sete etapas (top-5):

1º – Nikola Tsolov– 141 pontos

2º – Gabriele Mini – 124

3º – Rafael Câmara – 94

4º – Alexander Dunne – 92

5º – Noel León – 69

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