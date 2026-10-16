O CEO da Fórmula 2, Bruno Michel, garante que as etapas do Catar e Abu Dhabi, que encerram o calendário da categoria, "não serão canceladas" apesar das ameaças e guerras no Irã.

O conflito, iniciado por ataques dos Estados Unidos e de Israel no final de fevereiro, desestabilizou o Oriente Médio. Uma das consequências menos graves, no contexto geral, foi o impacto nos calendários de corridas, com as etapas da F2 no Bahrein e na Arábia Saudita sendo substituídas por corridas em Miami e Montreal, já que a categoria corre paralelamente à Fórmula 1.

Entende-se que tanto a F1 quanto os organizadores das corridas estão esperançosos de realizar os eventos conforme planejado e dispostos a não cancelá-los unilateralmente, por razões financeiras evidentes.

Ainda assim, o campeonato mundial vem preparando um plano de contingência, com Ímola pronta para entrar em cena no primeiro fim de semana de dezembro, caso esses dois GPs não possam ocorrer.

Enquanto isso, a F2 acrescentou uma corrida ao seu calendário de Baku no final de setembro, exatamente como a Fórmula 3 fez na etapa final da temporada em Madri para compensar a perda da etapa do Bahrein – portanto, a decisão sobre Baku foi vista como uma forma de se preparar para possíveis cancelamentos.

No entanto, Michel insiste que os planos do campeonato permanecem inalterados: "Por enquanto – e acho que isso está completamente claro – o Catar e Abu Dhabi estão no calendário, e vamos encerrar o campeonato no Catar e em Abu Dhabi".

"Estamos acompanhando a F1 nesse aspecto. A F1 está totalmente ciente de toda a situação e do que precisa ser feito para garantir que realizemos essas duas corridas nas melhores condições – o que será o caso".

"Como temos um campeonato fantástico para encerrar, com muitos pilotos, três deles disputando o título, estamos realmente ansiosos para realizar essas duas últimas corridas no Catar e em Abu Dhabi".

Bruno Michel, CEO da F2 & F3 Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Levamos esse comentário a Michel e, consequentemente, perguntamos se haveria corridas substitutas caso o Catar e Abu Dhabi fossem cancelados, mas o francês permaneceu categórico: "Bem, o Catar e Abu Dhabi não serão cancelados".

"Sabe, os pilotos sempre têm uma opinião sobre muitas coisas. Mas eu digo a você agora: queremos terminar a temporada lá, com certeza. É isso que a F1 está fazendo também, e é isso que estamos fazendo também".

No entanto, pressionado sobre se o campeão poderia ter sido coroado sem saber em Baku – caso em que seria o líder da classificação, Rafael Câmara –, Michel respondeu: "Sabe, isso seria muito triste, vamos colocar dessa forma".

"Não acho que isso vá acontecer – sinceramente, não vai acontecer. Porque concordo com você: voltar atrás e dizer 'Ah, a propósito, o campeão foi declarado há um mês, mas não pudemos coroá-lo' não seria nada bom. Então, sim, queremos absolutamente terminar o campeonato como está agora".

Câmara, nova contratação da Haas, lidera o campeonato com 207 pontos, à frente de Nikola Tsolov, piloto da Red Bull Junior, com 200, e de Alex Dunne, protegido da Alpine, com 189.

O trio seria o único com chances de conquistar o título se houvesse mais uma etapa, enquanto Gabriele Mini, Dino Beganovic e Noel Leon também teriam uma chance remota caso as etapas do Catar e de Abu Dhabi ocorram conforme o planejado.

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