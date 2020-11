Exaltado por Ilott, Drugovich fala de sua "melhor vitória" na F2

Piloto brasileiro da MP Motorsport, Felipe Drugovich venceu a primeira corrida da etapa do Bahrein neste sábado com folga e é um dos destaques da Fórmula 2 em 2020, sendo elogiado até por George Russell, competidor britânico da Williams na Fórmula 1.

Entretanto, o competidor de Maringá (PR) segue focado em aprender o máximo possível durante sua temporada inaugural na categoria 'de acesso' à F1 e conseguiu sua primeira vitória em uma corrida 1 da F2 - antes, ele triunfara nas corridas 2 das etapas de Áustria e Barcelona.

Drugovich, que também fez a pole position em Silverstone, elegeu a glória deste sábado, em Sakhir, como a mais importante de sua carreira: "É bastante óbvio. Porque é a primeira vitória em uma corrida 1 da F2, a categoria mais importante em que já corri."

Mas, para os pilotos, a corrida 2 é ainda melhor do que a maioria das pessoas pensa. Em muitas das vezes que ganhei corridas 2, havia pessoas rápidas ao meu redor e isso foi ótimo", destacou o piloto, que largou em segundo e ultrapassou o pole position Callum Ilott.

Drugovich também foi questionado sobre se acha que vem sendo notado por dirigentes importantes no automobilismo. Para ser justo, depende deles. Se eles querem me olhar com bons olhos ou não, mas sim, acho que fiz o melhor que pude nestas vitórias", respondeu.

"Claro, tive meus erros, mas erros de novato. De todo modo, para ser justo, eu realmente não encarei o campeonato dessa forma, só para impressionar alguém... Eu só estou tentando aprender. E estou tentando levar uma boa experiência para o ano que vem. Mas se impressionar, bem, ótimo. Só que, no momento, estou apenas tentando obter os melhores resultados que posso e aprender o máximo possível", completou o brasileiro.

Drugovich também foi elogiado por seu rival na corrida deste sábado. Especulado para uma vaga na equipe Haas na temporada 2021 da F1 e membro da academia da Ferrari, Ilott exaltou o brasileiro.

"Para ser justo, ele é muito rápido. Esse cara é alguém para ficar de olho, definitivamente. Isso vale também para algumas dessas equipes de F1 que às vezes ouvem [coletivas de imprensa da F2]", ressaltou o britânico, que briga com o alemão Mick Schumacher pelo título de 2020.

