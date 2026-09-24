Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

F2 Baku

F2: Dunne e Stenshorne são pole em rodada dupla em Baku, mas estão sob investigação; Câmara garante 5º e 3º

Pilotos da Rodin garantiram a primeira fila, mas 12 carros, inclusive os deles, serão investigados por pilotagem lenta

Livia Veiga
Editado:

A Fórmula 2 voltou à pista de Baku para a classificação que definiu o grid de ambas as corridas principais e também para a sprint. Alex Dunne garantiu a pole para a primeira etapa, enquanto Martinius Stenshorne ficou com a segunda. Rafael Câmara teve uma sessão complicada, mas garantiu posições à frente de seus rivais.

Dunne e outros 11 pilotos se envolveram em uma investigação por pilotarem lentos demais. A decisão, caso haja punição, pode garantir a pole para o brasileiro em ambas as etapas.

Leia também:

Por se tratar de uma etapa dupla, a classificação também foi dividida em duas sessões de 20 minutos para definir o grid de largada de ambas as corridas principais deste fim de semana.

A classificação da sprint segue o padrão: inversão de grid da primeira sessão. Os 10 primeiros invertem suas posições, com o 10º tornando-se o pole.

Classificação 1

Oliver Goethe foi o primeiro a entrar na pista, mas não se manteve com o melhor tempo, rapidamente sendo superado por Alex Dunne, que cravou 1min55s383.

Rafael Câmara, que foi o último a deixar os boxes, fez uma primeira tentativa de volta rápida ruim, sendo apenas o sexto e terminando o traçado em 1min56s073. Enquanto isso, Nikola Tsolv aparecia em quinto.

12 carros foram colocados em investigação após a classificação por pilotarem desnecessariamente devagar, inclusive o carro de Dunne, que cravou a pole, Tsolov e Gabriele Mini, que estão na disputa pelo título da categoria. Os pilotos à frente de Câmara também correram o risco de serem punidos.

Grid 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Tempo km/h
1
A. Dunne Rodin Motorsport
 15

1'55.383

 187.296
2
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14

+0.033

1'55.416

 187.242
3
N. León Campos Racing
 5

+0.134

1'55.517

 187.078
4 India K. Maini ART Grand Prix 16

+0.230

1'55.613

 186.923
5
R. Câmara Invicta Racing
 1

+0.238

1'55.621

 186.910
6
M. Boya Prema Powerteam
 12

+0.360

1'55.743

 186.713
7 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11

+0.455

1'55.838

 186.560
8
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7

+0.455

1'55.838

 186.560
9
L. Van Hoepen Trident
 24

+0.551

1'55.934

 186.406
10
N. Tsolov Campos Racing
 6

+0.574

1'55.957

 186.369
11 Japan R. Miyata HitechGP 3

+0.646

1'56.029

 186.253
12
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17

+0.856

1'56.239

 185.916
13
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8

+1.007

1'56.390

 185.675
14
G. Minì MP Motorsport
 9

+1.491

1'56.874

 184.906
15
J. Bennett Trident
 25

+1.549

1'56.932

 184.815
16
J. Duerksen Invicta Racing
 2

+1.762

1'57.145

 184.479
17 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23

+1.844

1'57.227

 184.350
18
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 22

+2.224

1'57.607

 183.754
19
O. Goethe MP Motorsport
 10

+2.253

1'57.636

 183.709
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20

+2.410

1'57.793

 183.464
21 United States C. Herta HitechGP 4

+2.484

1'57.867

 183.349
22
C. Shields AIX Racing
 21

+2.648

1'58.031

 183.094
Ver resultados completos

Classificação 2

Goethe também começou indo para a pista primeiro, mas não superou os outros carros. Sem grandes sustos, Rafa Câmara estabeleceu a pole provisória para a segunda corrida.

O brasileiro foi superado nos últimos segundos por Dunne e Martinius Stenshorne. Os pilotos da Rodin garantiram a fila da frente para a segunda corrida de sábado.

Mini cravou apenas o 16º melhor tempo, enquanto Tsolov foi o oitavo. Fittipaldi terminou em 20º, enfrentando problemas de desempenho com o carro da AIX.

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 9

1'53.728

   190.021
2
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 9

+0.445

1'54.173

 0.445 189.281
3
R. Câmara Invicta Racing
 1 8

+0.499

1'54.227

 0.054 189.191
4
M. Boya Prema Powerteam
 12 9

+0.637

1'54.365

 0.138 188.963
5 India K. Maini ART Grand Prix 16 9

+0.690

1'54.418

 0.053 188.875
6
N. León Campos Racing
 5 6

+0.749

1'54.477

 0.059 188.778
7
L. Van Hoepen Trident
 24 8

+0.767

1'54.495

 0.018 188.748
8
N. Tsolov Campos Racing
 6 6

+0.957

1'54.685

 0.190 188.436
9
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 9

+1.243

1'54.971

 0.286 187.967
10 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 9

+1.313

1'55.041

 0.070 187.853
11 Japan R. Miyata HitechGP 3 9

+1.391

1'55.119

 0.078 187.725
12
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 6

+1.400

1'55.128

 0.009 187.711
13
J. Duerksen Invicta Racing
 2 9

+1.555

1'55.283

 0.155 187.458
14 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 8

+1.577

1'55.305

 0.022 187.422
15
O. Goethe MP Motorsport
 10 10

+1.589

1'55.317

 0.012 187.403
16
G. Minì MP Motorsport
 9 8

+1.715

1'55.443

 0.126 187.198
17
J. Bennett Trident
 25 8

+1.807

1'55.535

 0.092 187.049
18
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 9

+1.839

1'55.567

 0.032 186.998
19
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 22 8

+2.359

1'56.087

 0.520 186.160
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 8

+2.371

1'56.099

 0.012 186.141
21 United States C. Herta HitechGP 4 9

+3.091

1'56.819

 0.720 184.993
22
C. Shields AIX Racing
 21 7

+3.244

1'56.972

 0.153 184.751
Ver resultados completos
 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F2: Rafa Câmara corre pela primeira vez em Baku e mira liderança em rodada tripla

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º

F1: Russell é o mais rápido no TL1 do Azerbaijão; Antonelli tem problemas e Bortoleto é 10º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Russell é o mais rápido no TL1 do Azerbaijão; Antonelli tem problemas e Bortoleto é 10º

F1: Bortoleto faz alerta sobre segurança na classificação em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Bortoleto faz alerta sobre segurança na classificação em Baku

Últimas notícias

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal