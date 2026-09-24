F2: Dunne e Stenshorne são pole em rodada dupla em Baku, mas estão sob investigação; Câmara garante 5º e 3º
Pilotos da Rodin garantiram a primeira fila, mas 12 carros, inclusive os deles, serão investigados por pilotagem lenta
A Fórmula 2 voltou à pista de Baku para a classificação que definiu o grid de ambas as corridas principais e também para a sprint. Alex Dunne garantiu a pole para a primeira etapa, enquanto Martinius Stenshorne ficou com a segunda. Rafael Câmara teve uma sessão complicada, mas garantiu posições à frente de seus rivais.
Dunne e outros 11 pilotos se envolveram em uma investigação por pilotarem lentos demais. A decisão, caso haja punição, pode garantir a pole para o brasileiro em ambas as etapas.
Por se tratar de uma etapa dupla, a classificação também foi dividida em duas sessões de 20 minutos para definir o grid de largada de ambas as corridas principais deste fim de semana.
A classificação da sprint segue o padrão: inversão de grid da primeira sessão. Os 10 primeiros invertem suas posições, com o 10º tornando-se o pole.
Classificação 1
Oliver Goethe foi o primeiro a entrar na pista, mas não se manteve com o melhor tempo, rapidamente sendo superado por Alex Dunne, que cravou 1min55s383.
Rafael Câmara, que foi o último a deixar os boxes, fez uma primeira tentativa de volta rápida ruim, sendo apenas o sexto e terminando o traçado em 1min56s073. Enquanto isso, Nikola Tsolv aparecia em quinto.
12 carros foram colocados em investigação após a classificação por pilotarem desnecessariamente devagar, inclusive o carro de Dunne, que cravou a pole, Tsolov e Gabriele Mini, que estão na disputa pelo título da categoria. Os pilotos à frente de Câmara também correram o risco de serem punidos.
Grid 2
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|km/h
|1
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|
1'55.383
|187.296
|2
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|
+0.033
1'55.416
|187.242
|3
|
N. León Campos Racing
|5
|
+0.134
1'55.517
|187.078
|4
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|
+0.230
1'55.613
|186.923
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|
+0.238
1'55.621
|186.910
|6
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|
+0.360
1'55.743
|186.713
|7
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|
+0.455
1'55.838
|186.560
|8
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|
+0.455
1'55.838
|186.560
|9
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|
+0.551
1'55.934
|186.406
|10
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|
+0.574
1'55.957
|186.369
|11
|R. Miyata HitechGP
|3
|
+0.646
1'56.029
|186.253
|12
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|
+0.856
1'56.239
|185.916
|13
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|
+1.007
1'56.390
|185.675
|14
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|
+1.491
1'56.874
|184.906
|15
|
J. Bennett Trident
|25
|
+1.549
1'56.932
|184.815
|16
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|
+1.762
1'57.145
|184.479
|17
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|
+1.844
1'57.227
|184.350
|18
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|22
|
+2.224
1'57.607
|183.754
|19
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|
+2.253
1'57.636
|183.709
|20
|E. Jr. AIX Racing
|20
|
+2.410
1'57.793
|183.464
|21
|C. Herta HitechGP
|4
|
+2.484
1'57.867
|183.349
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|
+2.648
1'58.031
|183.094
|Ver resultados completos
Classificação 2
Goethe também começou indo para a pista primeiro, mas não superou os outros carros. Sem grandes sustos, Rafa Câmara estabeleceu a pole provisória para a segunda corrida.
O brasileiro foi superado nos últimos segundos por Dunne e Martinius Stenshorne. Os pilotos da Rodin garantiram a fila da frente para a segunda corrida de sábado.
Mini cravou apenas o 16º melhor tempo, enquanto Tsolov foi o oitavo. Fittipaldi terminou em 20º, enfrentando problemas de desempenho com o carro da AIX.
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|9
|
1'53.728
|190.021
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|9
|
+0.445
1'54.173
|0.445
|189.281
|3
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|8
|
+0.499
1'54.227
|0.054
|189.191
|4
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|9
|
+0.637
1'54.365
|0.138
|188.963
|5
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|9
|
+0.690
1'54.418
|0.053
|188.875
|6
|
N. León Campos Racing
|5
|6
|
+0.749
1'54.477
|0.059
|188.778
|7
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|8
|
+0.767
1'54.495
|0.018
|188.748
|8
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|6
|
+0.957
1'54.685
|0.190
|188.436
|9
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+1.243
1'54.971
|0.286
|187.967
|10
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|9
|
+1.313
1'55.041
|0.070
|187.853
|11
|R. Miyata HitechGP
|3
|9
|
+1.391
1'55.119
|0.078
|187.725
|12
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|6
|
+1.400
1'55.128
|0.009
|187.711
|13
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|9
|
+1.555
1'55.283
|0.155
|187.458
|14
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|8
|
+1.577
1'55.305
|0.022
|187.422
|15
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|10
|
+1.589
1'55.317
|0.012
|187.403
|16
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|8
|
+1.715
1'55.443
|0.126
|187.198
|17
|
J. Bennett Trident
|25
|8
|
+1.807
1'55.535
|0.092
|187.049
|18
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|9
|
+1.839
1'55.567
|0.032
|186.998
|19
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|22
|8
|
+2.359
1'56.087
|0.520
|186.160
|20
|E. Jr. AIX Racing
|20
|8
|
+2.371
1'56.099
|0.012
|186.141
|21
|C. Herta HitechGP
|4
|9
|
+3.091
1'56.819
|0.720
|184.993
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|7
|
+3.244
1'56.972
|0.153
|184.751
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