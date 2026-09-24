A Fórmula 2 voltou à pista de Baku para a classificação que definiu o grid de ambas as corridas principais e também para a sprint. Alex Dunne garantiu a pole para a primeira etapa, enquanto Martinius Stenshorne ficou com a segunda. Rafael Câmara teve uma sessão complicada, mas garantiu posições à frente de seus rivais.

Dunne e outros 11 pilotos se envolveram em uma investigação por pilotarem lentos demais. A decisão, caso haja punição, pode garantir a pole para o brasileiro em ambas as etapas.

Por se tratar de uma etapa dupla, a classificação também foi dividida em duas sessões de 20 minutos para definir o grid de largada de ambas as corridas principais deste fim de semana.

A classificação da sprint segue o padrão: inversão de grid da primeira sessão. Os 10 primeiros invertem suas posições, com o 10º tornando-se o pole.

Classificação 1

Oliver Goethe foi o primeiro a entrar na pista, mas não se manteve com o melhor tempo, rapidamente sendo superado por Alex Dunne, que cravou 1min55s383.

Rafael Câmara, que foi o último a deixar os boxes, fez uma primeira tentativa de volta rápida ruim, sendo apenas o sexto e terminando o traçado em 1min56s073. Enquanto isso, Nikola Tsolv aparecia em quinto.

12 carros foram colocados em investigação após a classificação por pilotarem desnecessariamente devagar, inclusive o carro de Dunne, que cravou a pole, Tsolov e Gabriele Mini, que estão na disputa pelo título da categoria. Os pilotos à frente de Câmara também correram o risco de serem punidos.

Grid 2 Todas as estatísticas Cla Piloto # Tempo km/h 1 A. Dunne Rodin Motorsport 15 1'55.383 187.296 2 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 +0.033 1'55.416 187.242 3 N. León Campos Racing 5 +0.134 1'55.517 187.078 4 K. Maini ART Grand Prix 16 +0.230 1'55.613 186.923 5 R. Câmara Invicta Racing 1 +0.238 1'55.621 186.910 6 M. Boya Prema Powerteam 12 +0.360 1'55.743 186.713 7 S. Montoya Prema Powerteam 11 +0.455 1'55.838 186.560 8 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 +0.455 1'55.838 186.560 9 L. Van Hoepen Trident 24 +0.551 1'55.934 186.406 10 N. Tsolov Campos Racing 6 +0.574 1'55.957 186.369 11 R. Miyata HitechGP 3 +0.646 1'56.029 186.253 12 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 +0.856 1'56.239 185.916 13 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 +1.007 1'56.390 185.675 14 G. Minì MP Motorsport 9 +1.491 1'56.874 184.906 15 J. Bennett Trident 25 +1.549 1'56.932 184.815 16 J. Duerksen Invicta Racing 2 +1.762 1'57.145 184.479 17 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 +1.844 1'57.227 184.350 18 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 22 +2.224 1'57.607 183.754 19 O. Goethe MP Motorsport 10 +2.253 1'57.636 183.709 20 E. Jr. AIX Racing 20 +2.410 1'57.793 183.464 21 C. Herta HitechGP 4 +2.484 1'57.867 183.349 22 C. Shields AIX Racing 21 +2.648 1'58.031 183.094

Classificação 2

Goethe também começou indo para a pista primeiro, mas não superou os outros carros. Sem grandes sustos, Rafa Câmara estabeleceu a pole provisória para a segunda corrida.

O brasileiro foi superado nos últimos segundos por Dunne e Martinius Stenshorne. Os pilotos da Rodin garantiram a fila da frente para a segunda corrida de sábado.

Mini cravou apenas o 16º melhor tempo, enquanto Tsolov foi o oitavo. Fittipaldi terminou em 20º, enfrentando problemas de desempenho com o carro da AIX.

Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 9 1'53.728 190.021 2 A. Dunne Rodin Motorsport 15 9 +0.445 1'54.173 0.445 189.281 3 R. Câmara Invicta Racing 1 8 +0.499 1'54.227 0.054 189.191 4 M. Boya Prema Powerteam 12 9 +0.637 1'54.365 0.138 188.963 5 K. Maini ART Grand Prix 16 9 +0.690 1'54.418 0.053 188.875 6 N. León Campos Racing 5 6 +0.749 1'54.477 0.059 188.778 7 L. Van Hoepen Trident 24 8 +0.767 1'54.495 0.018 188.748 8 N. Tsolov Campos Racing 6 6 +0.957 1'54.685 0.190 188.436 9 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 9 +1.243 1'54.971 0.286 187.967 10 S. Montoya Prema Powerteam 11 9 +1.313 1'55.041 0.070 187.853 11 R. Miyata HitechGP 3 9 +1.391 1'55.119 0.078 187.725 12 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 6 +1.400 1'55.128 0.009 187.711 13 J. Duerksen Invicta Racing 2 9 +1.555 1'55.283 0.155 187.458 14 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 8 +1.577 1'55.305 0.022 187.422 15 O. Goethe MP Motorsport 10 10 +1.589 1'55.317 0.012 187.403 16 G. Minì MP Motorsport 9 8 +1.715 1'55.443 0.126 187.198 17 J. Bennett Trident 25 8 +1.807 1'55.535 0.092 187.049 18 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 9 +1.839 1'55.567 0.032 186.998 19 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 22 8 +2.359 1'56.087 0.520 186.160 20 E. Jr. AIX Racing 20 8 +2.371 1'56.099 0.012 186.141 21 C. Herta HitechGP 4 9 +3.091 1'56.819 0.720 184.993 22 C. Shields AIX Racing 21 7 +3.244 1'56.972 0.153 184.751

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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