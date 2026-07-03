F2: Dunne lidera TL em Silverstone, com Câmara segundo; veja tabela

Alex Dunne começou na frente na Fórmula 2 em Silverstone ao liderar o Treino Livre com um tempo de 1:42.065. O piloto da Rodin Motorsport superou por apenas 0.071s o brasileiro Rafael Câmara, terceiro colocado do campeonato e que também chegou a liderar a sessão, enquanto Dino Beganovic completou o top 3 a apenas 0.076s da referência.

A sessão foi muito equilibrada, com os 12 primeiros separados por menos de quatro décimos.

Sebastián Montoya foi quarto com a PREMA, à frente de Roman Bilinski e do líder do campeonato, Gabriele Minì, que ficou à frente de Joshua Durksen.

John Bennett finalizou a sessão em oitavo, enquanto Tasanapol Inthraphuvasak foi o nono. Kush Maini foi o décimo.

Outro concorrente ao título e terceiro colocado da tabela, Nikola Tsolov foi somente 11º. O brasileiro Emmo Fittipaldi Júnior ficou em 20º.

A partir das 10h55 será realizada a classificação. A corrida sprint está agendada para este sábado, às 9h45, enquanto a prova principal ocorre no domingo, a partir de 7h15.

TL Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 A. Dunne Rodin Motorsport 15 20 1'42.065 207.785 2 R. Câmara Invicta Racing 1 19 +0.071 1'42.136 0.071 207.640 3 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 19 +0.076 1'42.141 0.005 207.630 4 S. Montoya Prema Powerteam 11 19 +0.188 1'42.253 0.112 207.403 5 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 19 +0.261 1'42.326 0.073 207.255 6 G. Minì MP Motorsport 9 20 +0.289 1'42.354 0.028 207.198 7 J. Duerksen Invicta Racing 2 21 +0.333 1'42.398 0.044 207.109 8 J. Bennett Trident 25 20 +0.343 1'42.408 0.010 207.089 9 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 18 +0.346 1'42.411 0.003 207.083 10 K. Maini ART Grand Prix 16 19 +0.348 1'42.413 0.002 207.079 11 N. Tsolov Campos Racing 6 21 +0.354 1'42.419 0.006 207.067 12 M. Boya Prema Powerteam 12 19 +0.358 1'42.423 0.004 207.058 13 R. Villagómez Van Amersfoort Racing 23 20 +0.541 1'42.606 0.183 206.689 14 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 20 +0.586 1'42.651 0.045 206.599 15 R. Miyata HitechGP 3 21 +0.597 1'42.662 0.011 206.576 16 O. Goethe MP Motorsport 10 21 +0.626 1'42.691 0.029 206.518 17 N. León Campos Racing 5 19 +0.659 1'42.724 0.033 206.452 18 L. Van Hoepen Trident 24 20 +0.994 1'43.059 0.335 205.781 19 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 19 +1.190 1'43.255 0.196 205.390 20 E. Jr. AIX Racing 20 20 +1.191 1'43.256 0.001 205.388 21 C. Shields AIX Racing 21 20 +1.551 1'43.616 0.360 204.674 22 C. Herta HitechGP 4 5 +18.582 2'00.647 17.031 175.782

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