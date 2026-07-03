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Relato do treino livre
F2 Silverstone

F2: Dunne lidera TL em Silverstone, com Câmara segundo; veja tabela

Piloto júnior da Ferrari e postulante a uma vaga na Haas em 2027, brasileiro ficou à frente dos concorrentes ao título, Gabriele Minì e Nikola Tsolov

Redação Motorsport.com
Editado:
Alexander Dunne, Rodin Motorsport

Alex Dunne começou na frente na Fórmula 2 em Silverstone ao liderar o Treino Livre com um tempo de 1:42.065. O piloto da Rodin Motorsport superou por apenas 0.071s o brasileiro Rafael Câmara, terceiro colocado do campeonato e que também chegou a liderar a sessão, enquanto Dino Beganovic completou o top 3 a apenas 0.076s da referência.

O editor recomenda:

A sessão foi muito equilibrada, com os 12 primeiros separados por menos de quatro décimos.

Sebastián Montoya foi quarto com a PREMA, à frente de Roman Bilinski e do líder do campeonato, Gabriele Minì, que ficou à frente de Joshua Durksen.

John Bennett finalizou a sessão em oitavo, enquanto Tasanapol Inthraphuvasak foi o nono. Kush Maini foi o décimo. 

Outro concorrente ao título e terceiro colocado da tabela, Nikola Tsolov foi somente 11º. O brasileiro Emmo Fittipaldi Júnior ficou em 20º. 

A partir das 10h55 será realizada a classificação. A corrida sprint está agendada para este sábado, às 9h45, enquanto a prova principal ocorre no domingo, a partir de 7h15.

TL

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 20

1'42.065

   207.785
2
R. Câmara Invicta Racing
 1 19

+0.071

1'42.136

 0.071 207.640
3
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 19

+0.076

1'42.141

 0.005 207.630
4 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 19

+0.188

1'42.253

 0.112 207.403
5
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 19

+0.261

1'42.326

 0.073 207.255
6
G. Minì MP Motorsport
 9 20

+0.289

1'42.354

 0.028 207.198
7
J. Duerksen Invicta Racing
 2 21

+0.333

1'42.398

 0.044 207.109
8
J. Bennett Trident
 25 20

+0.343

1'42.408

 0.010 207.089
9
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 18

+0.346

1'42.411

 0.003 207.083
10 India K. Maini ART Grand Prix 16 19

+0.348

1'42.413

 0.002 207.079
11
N. Tsolov Campos Racing
 6 21

+0.354

1'42.419

 0.006 207.067
12
M. Boya Prema Powerteam
 12 19

+0.358

1'42.423

 0.004 207.058
13
R. Villagómez Van Amersfoort Racing
 23 20

+0.541

1'42.606

 0.183 206.689
14
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 20

+0.586

1'42.651

 0.045 206.599
15 Japan R. Miyata HitechGP 3 21

+0.597

1'42.662

 0.011 206.576
16
O. Goethe MP Motorsport
 10 21

+0.626

1'42.691

 0.029 206.518
17
N. León Campos Racing
 5 19

+0.659

1'42.724

 0.033 206.452
18
L. Van Hoepen Trident
 24 20

+0.994

1'43.059

 0.335 205.781
19
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 19

+1.190

1'43.255

 0.196 205.390
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 20

+1.191

1'43.256

 0.001 205.388
21
C. Shields AIX Racing
 21 20

+1.551

1'43.616

 0.360 204.674
22 United States C. Herta HitechGP 4 5

+18.582

2'00.647

 17.031 175.782
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