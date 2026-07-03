F2: Dunne lidera TL em Silverstone, com Câmara segundo; veja tabela
Piloto júnior da Ferrari e postulante a uma vaga na Haas em 2027, brasileiro ficou à frente dos concorrentes ao título, Gabriele Minì e Nikola Tsolov
Alex Dunne começou na frente na Fórmula 2 em Silverstone ao liderar o Treino Livre com um tempo de 1:42.065. O piloto da Rodin Motorsport superou por apenas 0.071s o brasileiro Rafael Câmara, terceiro colocado do campeonato e que também chegou a liderar a sessão, enquanto Dino Beganovic completou o top 3 a apenas 0.076s da referência.
A sessão foi muito equilibrada, com os 12 primeiros separados por menos de quatro décimos.
Sebastián Montoya foi quarto com a PREMA, à frente de Roman Bilinski e do líder do campeonato, Gabriele Minì, que ficou à frente de Joshua Durksen.
John Bennett finalizou a sessão em oitavo, enquanto Tasanapol Inthraphuvasak foi o nono. Kush Maini foi o décimo.
Outro concorrente ao título e terceiro colocado da tabela, Nikola Tsolov foi somente 11º. O brasileiro Emmo Fittipaldi Júnior ficou em 20º.
A partir das 10h55 será realizada a classificação. A corrida sprint está agendada para este sábado, às 9h45, enquanto a prova principal ocorre no domingo, a partir de 7h15.
TL
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|20
|
1'42.065
|207.785
|2
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|19
|
+0.071
1'42.136
|0.071
|207.640
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|19
|
+0.076
1'42.141
|0.005
|207.630
|4
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|19
|
+0.188
1'42.253
|0.112
|207.403
|5
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|19
|
+0.261
1'42.326
|0.073
|207.255
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|20
|
+0.289
1'42.354
|0.028
|207.198
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|21
|
+0.333
1'42.398
|0.044
|207.109
|8
|
J. Bennett Trident
|25
|20
|
+0.343
1'42.408
|0.010
|207.089
|9
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|18
|
+0.346
1'42.411
|0.003
|207.083
|10
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|19
|
+0.348
1'42.413
|0.002
|207.079
|11
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
+0.354
1'42.419
|0.006
|207.067
|12
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|19
|
+0.358
1'42.423
|0.004
|207.058
|13
|
R. Villagómez Van Amersfoort Racing
|23
|20
|
+0.541
1'42.606
|0.183
|206.689
|14
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|20
|
+0.586
1'42.651
|0.045
|206.599
|15
|R. Miyata HitechGP
|3
|21
|
+0.597
1'42.662
|0.011
|206.576
|16
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|21
|
+0.626
1'42.691
|0.029
|206.518
|17
|
N. León Campos Racing
|5
|19
|
+0.659
1'42.724
|0.033
|206.452
|18
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|20
|
+0.994
1'43.059
|0.335
|205.781
|19
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|19
|
+1.190
1'43.255
|0.196
|205.390
|20
|E. Jr. AIX Racing
|20
|20
|
+1.191
1'43.256
|0.001
|205.388
|21
|
C. Shields AIX Racing
|21
|20
|
+1.551
1'43.616
|0.360
|204.674
|22
|C. Herta HitechGP
|4
|5
|
+18.582
2'00.647
|17.031
|175.782
|Ver resultados completos
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica
F1: Por que McLaren não usará bateria atualizada em Silverstone?
F1 - Hamilton: "Realmente não esperava" conquistar pole da sprint de Silverstone
Bortoleto 12º, Hamilton pole: Veja grid de largada da sprint do GP da Grã-Bretanha de F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários