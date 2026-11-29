F2: Dunne vence etapa do Catar e assume liderança do campeonato; Fittipaldi é 16º
Noel Leon e Oliver Goethe completaram o top três
Alexander Dunne, Rodin Motorsport
Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
Novo líder! Alex Dunne, da Rodin Motorsport, venceu a etapa do Catar da Fórmula 2 e, com isso, assumiu a liderança do campeonato a uma corrida para o fim da temporada. Noel Leon e Oliver Goethe completaram o pódio.
Como foi a prova
Gabriele Minì tomou a liderança ainda na largada e Dunne, saindo de terceiro, também ultrapassou o pole Ugo Ugochukwu nos primeiros metros. Quarto colocado, Leon também chegou para a briga com Ugo pelo P3, mas o estreante conseguiu se manter na posição.
Principal candidato a liderança do campeonato naquele momento, Nikola Tsolov largou na sétima posição e se manteve nela durante a primeira volta.
No início da segunda volta, Kush Maini, que era 18º, escapou sozinho na última curva, ocasionando uma bandeira amarela no setor do acidente. Depois de ficar alguns segundos parados, conseguiu voltar para a pista, mas na última colocação.
Logo a frente, Emmo Fittipaldi, que havia largado como P17 e perdeu posições no início, foi ultrapassado por Nicola Lacorte e era vigésimo. Na volta três, superou o italiano e tomou o P20.
Na volta cinco, Mini, Dunne e Ugochukwu continuavam formando o top três, com Goethe buscando o P4 de Leon. Duas voltas depois, Mini, Ugochukwu, Durksen, Tsolov, Van Hoepen e Pino foram para o box e, na pista, Villagomez bateu no muro, ocasionando uma bandeira amarela. O safety car também foi acionado.
No momento do acidente, Dunne havia assumido a liderança, seguido por Leon e Goethe. Os três foram para o box assim que o safety car foi anunciado, decisão que foi seguida por mais pilotos. Com as paradas de box, John Bennett, Freddie Slater e Martinius Stenshorne eram o top três, mas Dunne, na oitava posição, era o primeiro entre os que haviam parado.
O safety car ficou na pista até a volta dez, quando a bandeira vermelha foi acionada e a corrida foi interrompida para que a barreira de pneus pudesse ser reparada. Neste momento, Bennett, Slater, Stenshorne, Bilinski, Beganovic, Boya, Inthraphuvasak, Dunne, Leon e Goethe eram o top dez, seguidos Miyata, Montoya e Mini. Ugochukwu, Durksen e Tsolov completavam os 16 primeiros. Emmo Fittipaldi era vigésimo.
Sob safety car, a corrida foi retomada após cerca de meia hora de paralisação, na volta 11. Na seguinte, Bennett deu início a relargada em movimento. Dunne e Leon logo superaram Inthraphuvasak e, no meio do pelotão, Montoya foi tocado por Ugochukwu na curva seis e escapou da pista, caindo para 17º.
Na volta 18, Bennett, Slater e Bilinski eram o top três. Na 13ª posição, Ugochukwu foi punido em dez segundos por ser considerado culpado pelo lance com Montoya na volta 12.
Na briga pelo pódio, Stenshorne se aproximava cada vez mais de Bilinski, mantendo-se a menos de 0,5s de distância. Na volta 21, tentou o ataque na curva dois e conseguiu a ultrapassagem.
Estreante na F2, Slater conseguiu se aproximar muito de Bennett e, na abertura da volta 24, tentou uma manobra para tomar a liderança, mas não conseguiu e ficou com a segunda colocação. Ainda assim, se manteve a menos de um segundo de distância. Neste momento, a direção de prova decidiu que o fim da corrida seria estabelecido por tempo e não mais número de voltas, anunciando que faltavam nove minutos e meio para o final.
Apesar da briga pelas primeiras colocações, os cinco primeiros ainda precisavam ir ao box. Por isso, Dunne, na sexta posição, era o líder virtual, seguido por Leon e Goethe.
A cinco minutos para o fim, Slater tentou a ultrapassagem novamente e Bennett o colocou para fora da pista. O piloto da Invicta ficou com a primeira posição, passando por fora e, por isso, devolveu a liderança para Bennett. Não demorou e a direção de prova anunciou que o lance seria investigado. Na volta seguinte, Slater tomou a ponta.
Na penúltima volta, a direção de prova anunciou que Bennett teria que pagar cinco segundos de punição. O britânico foi então para o box. Na abertura da última volta, Slater finalmente fez sua parada.
Com a ida de Slater ao box, Dunne assumiu a liderança, seguido por Leon e Goethe. Os três formaram o pódio, com Miyata e Miní completando o top cinco. O brasileiro Emmo Fittipaldi terminou como 16º.
Com o resultado da corrida, Dunne assumiu a liderança do campeonato com 218 pontos, seguido por Tsolov, com 213, e Rafa Câmara, já na F1 pela Haas, com 207.
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|
A. DunneRodin Motorsport
|
-
|2
|25
|2
|
N. LeónCampos Racing
|
+3.300
3.3
|3.300
|2
|18
|3
|
O. GoetheMP Motorsport
|
+3.800
3.8
|0.500
|2
|15
|4
|
+12.200
12.2
|8.400
|2
|12
|5
|
G. MinìMP Motorsport
|
+14.000
14.0
|1.800
|2
|10
|6
|
N. TsolovCampos Racing
|
+17.200
17.2
|3.200
|2
|8
|7
|
L. Van HoepenTrident
|
+18.600
18.6
|1.400
|2
|6
|8
|
+21.300
21.3
|2.700
|2
|4
|9
|
J. DuerksenInvicta Racing
|
+23.600
23.6
|2.300
|2
|2
|10
|
S. MontoyaDAMS Lucas Oil
|
+26.100
26.1
|2.500
|2
|1
|11
|
F. SlaterInvicta Racing
|
+27.200
27.2
|1.100
|2
|12
|
U. UgochukwuVan Amersfoort Racing
|
+27.600
27.6
|0.400
|2
|13
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|
+29.300
29.3
|1.700
|2
|14
|
N. LacortePrema Powerteam
|
+36.200
36.2
|6.900
|2
|15
|
R. BilinskiHitechGP
|
+36.900
36.9
|0.700
|2
|16
|
E. Jr.AIX Racing
|
+38.300
38.3
|1.400
|3
|17
|
J. BennettTrident
|
+39.200
39.2
|0.900
|2
|18
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|
+40.000
40.0
|0.800
|2
|19
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|
+44.900
44.9
|4.900
|2
|20
|
M. BoyaPrema Powerteam
|
+51.500
51.5
|6.600
|2
|dnf
|
N. PinoAIX Racing
|
10 laps
|3
|dnf
|
26 laps
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