F2: Durksen segura Câmara e vence corrida principal de Monza
Noel León completou o pódio da etapa italiana; Fittipaldi terminou em 20º
Joshua Durksen voltou a subir ao degrau mais alto do pódio na etapa de Monza da Fórmula 2. O piloto paraguaio da Invicta conseguiu se defender dos ataques do brasileiro e companheiro de equipe Rafael Câmara, e venceu a corrida principal. Emmo Fittipaldi, da AIX, terminou em 20º.
Durksen assumiu a liderança na primeira volta e protagonizou uma intensa disputa pela primeira posição com Câmara durante as primeiras voltas. O brasileiro chegou a recuperar a liderança na quarta volta, mas o paraguaio reagiu imediatamente e voltou à frente.
Os dois pilotos da Invicta mantiveram o controle da corrida até a janela de paradas obrigatórias, na qual Durksen foi o primeiro a entrar nos boxes. Câmara permaneceu na pista por mais duas voltas antes de fazer sua parada.
Após a conclusão das paradas, Durksen recuperou a liderança e começou a abrir vantagem sobre seus rivais.
A corrida teve um momento-chave após a entrada do safety car pelo incidente de Colton Herta na Parabolica, com o americano ficando preso na caixa de brita.
O paraguaio fez uma boa relargada e manteve a primeira posição, enquanto Câmara sofreu pressão de Alexander Dunne. O irlandês, na tentativa de ultrapassar o brasileiro, travou as rodas na Curva 1 e perdeu posições, o que abriu caminho para Noel León assumir o terceiro lugar.
Nas voltas finais, Câmara ficou muito próximo de seu companheiro de equipe e chegou a ficar a apenas três décimos de Durksen. O brasileiro pressionou até a última volta, mas não encontrou uma oportunidade para ultrapassar o paraguaio, que cruzou a bandeira quadriculada na primeira posição para completar a dobradinha da Invicta em Monza.
Câmara terminou em segundo e somou pontos importantes para o campeonato, enquanto León completou o pódio. Dunne terminou em quarto e Ritomo Miyata fechou o top 5.
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|30
|
51'05.855
|203.705
|1
|25
|2
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|30
|
+0.424
51'06.279
|0.424
|203.677
|1
|18
|3
|3
|
N. León Campos Racing
|5
|30
|
+4.647
51'10.502
|4.223
|203.397
|1
|15
|4
|
J. Bennett Trident
|25
|30
|
+8.039
51'13.894
|3.392
|203.172
|1
|12
|5
|R. Miyata HitechGP
|3
|30
|
+8.375
51'14.230
|0.336
|203.150
|1
|10
|6
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|30
|
+9.361
51'15.216
|0.986
|203.085
|1
|8
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|30
|
+9.638
51'15.493
|0.277
|203.067
|1
|6
|8
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|30
|
+10.409
51'16.264
|0.771
|203.016
|1
|4
|9
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|30
|
+14.265
51'20.120
|3.856
|202.762
|1
|2
|10
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|30
|
+15.167
51'21.022
|0.902
|202.702
|1
|1
|11
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|30
|
+15.954
51'21.809
|0.787
|202.650
|1
|12
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|30
|
+16.598
51'22.453
|0.644
|202.608
|1
|13
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|30
|
+17.674
51'23.529
|1.076
|202.537
|1
|14
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|30
|
+17.946
51'23.801
|0.272
|202.520
|1
|15
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|30
|
+20.612
51'26.467
|2.666
|202.345
|1
|16
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|30
|
+21.060
51'26.915
|0.448
|202.315
|1
|17
|
C. Shields AIX Racing
|21
|30
|
+24.534
51'30.389
|3.474
|202.088
|1
|18
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|30
|
+26.833
51'32.688
|2.299
|201.938
|1
|19
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|30
|
+30.029
51'35.884
|3.196
|201.729
|1
|20
|E. Jr. AIX Racing
|20
|30
|
+31.549
51'37.404
|1.520
|201.630
|2
|21
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|30
|
+1'02.580
52'08.435
|31.031
|199.630
|2
|dnf
|C. Herta HitechGP
|4
|10
|
+20 Voltas
16'47.533
|20 Voltas
|205.884
|1
|Acidente
|Ver resultados completos
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