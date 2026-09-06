F2: Durksen segura Câmara e vence corrida principal de Monza

Joshua Durksen voltou a subir ao degrau mais alto do pódio na etapa de Monza da Fórmula 2. O piloto paraguaio da Invicta conseguiu se defender dos ataques do brasileiro e companheiro de equipe Rafael Câmara, e venceu a corrida principal. Emmo Fittipaldi, da AIX, terminou em 20º.

Durksen assumiu a liderança na primeira volta e protagonizou uma intensa disputa pela primeira posição com Câmara durante as primeiras voltas. O brasileiro chegou a recuperar a liderança na quarta volta, mas o paraguaio reagiu imediatamente e voltou à frente.

Os dois pilotos da Invicta mantiveram o controle da corrida até a janela de paradas obrigatórias, na qual Durksen foi o primeiro a entrar nos boxes. Câmara permaneceu na pista por mais duas voltas antes de fazer sua parada.

Após a conclusão das paradas, Durksen recuperou a liderança e começou a abrir vantagem sobre seus rivais.

A corrida teve um momento-chave após a entrada do safety car pelo incidente de Colton Herta na Parabolica, com o americano ficando preso na caixa de brita.

O paraguaio fez uma boa relargada e manteve a primeira posição, enquanto Câmara sofreu pressão de Alexander Dunne. O irlandês, na tentativa de ultrapassar o brasileiro, travou as rodas na Curva 1 e perdeu posições, o que abriu caminho para Noel León assumir o terceiro lugar.

Nas voltas finais, Câmara ficou muito próximo de seu companheiro de equipe e chegou a ficar a apenas três décimos de Durksen. O brasileiro pressionou até a última volta, mas não encontrou uma oportunidade para ultrapassar o paraguaio, que cruzou a bandeira quadriculada na primeira posição para completar a dobradinha da Invicta em Monza.

Câmara terminou em segundo e somou pontos importantes para o campeonato, enquanto León completou o pódio. Dunne terminou em quarto e Ritomo Miyata fechou o top 5.

CORRIDA 2 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 J. Duerksen Invicta Racing 2 30 51'05.855 203.705 1 25 2 R. Câmara Invicta Racing 1 30 +0.424 51'06.279 0.424 203.677 1 18 3 3 N. León Campos Racing 5 30 +4.647 51'10.502 4.223 203.397 1 15 4 J. Bennett Trident 25 30 +8.039 51'13.894 3.392 203.172 1 12 5 R. Miyata HitechGP 3 30 +8.375 51'14.230 0.336 203.150 1 10 6 A. Dunne Rodin Motorsport 15 30 +9.361 51'15.216 0.986 203.085 1 8 7 N. Tsolov Campos Racing 6 30 +9.638 51'15.493 0.277 203.067 1 6 8 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 30 +10.409 51'16.264 0.771 203.016 1 4 9 O. Goethe MP Motorsport 10 30 +14.265 51'20.120 3.856 202.762 1 2 10 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 30 +15.167 51'21.022 0.902 202.702 1 1 11 G. Minì MP Motorsport 9 30 +15.954 51'21.809 0.787 202.650 1 12 L. Van Hoepen Trident 24 30 +16.598 51'22.453 0.644 202.608 1 13 M. Boya Prema Powerteam 12 30 +17.674 51'23.529 1.076 202.537 1 14 S. Montoya Prema Powerteam 11 30 +17.946 51'23.801 0.272 202.520 1 15 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 30 +20.612 51'26.467 2.666 202.345 1 16 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 30 +21.060 51'26.915 0.448 202.315 1 17 C. Shields AIX Racing 21 30 +24.534 51'30.389 3.474 202.088 1 18 K. Maini ART Grand Prix 16 30 +26.833 51'32.688 2.299 201.938 1 19 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 30 +30.029 51'35.884 3.196 201.729 1 20 E. Jr. AIX Racing 20 30 +31.549 51'37.404 1.520 201.630 2 21 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 30 +1'02.580 52'08.435 31.031 199.630 2 dnf C. Herta HitechGP 4 10 +20 Voltas 16'47.533 20 Voltas 205.884 1 Acidente

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