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F2 Monza

F2: Durksen segura Câmara e vence corrida principal de Monza

Noel León completou o pódio da etapa italiana; Fittipaldi terminou em 20º

Redação Motorsport.com
Publicado:
Joshua Duerksen, Invicta Racing

Joshua Durksen voltou a subir ao degrau mais alto do pódio na etapa de Monza da Fórmula 2. O piloto paraguaio da Invicta conseguiu se defender dos ataques do brasileiro e companheiro de equipe Rafael Câmara, e venceu a corrida principal. Emmo Fittipaldi, da AIX, terminou em 20º.

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Durksen assumiu a liderança na primeira volta e protagonizou uma intensa disputa pela primeira posição com Câmara durante as primeiras voltas. O brasileiro chegou a recuperar a liderança na quarta volta, mas o paraguaio reagiu imediatamente e voltou à frente.

Os dois pilotos da Invicta mantiveram o controle da corrida até a janela de paradas obrigatórias, na qual Durksen foi o primeiro a entrar nos boxes. Câmara permaneceu na pista por mais duas voltas antes de fazer sua parada.

Após a conclusão das paradas, Durksen recuperou a liderança e começou a abrir vantagem sobre seus rivais.

A corrida teve um momento-chave após a entrada do safety car pelo incidente de Colton Herta na Parabolica, com o americano ficando preso na caixa de brita.

O paraguaio fez uma boa relargada e manteve a primeira posição, enquanto Câmara sofreu pressão de Alexander Dunne. O irlandês, na tentativa de ultrapassar o brasileiro, travou as rodas na Curva 1 e perdeu posições, o que abriu caminho para Noel León assumir o terceiro lugar.

Nas voltas finais, Câmara ficou muito próximo de seu companheiro de equipe e chegou a ficar a apenas três décimos de Durksen. O brasileiro pressionou até a última volta, mas não encontrou uma oportunidade para ultrapassar o paraguaio, que cruzou a bandeira quadriculada na primeira posição para completar a dobradinha da Invicta em Monza.

Câmara terminou em segundo e somou pontos importantes para o campeonato, enquanto León completou o pódio. Dunne terminou em quarto e Ritomo Miyata fechou o top 5.

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
J. Duerksen Invicta Racing
 2 30

51'05.855

   203.705 1 25    
2
R. Câmara Invicta Racing
 1 30

+0.424

51'06.279

 0.424 203.677 1 18   3
3
N. León Campos Racing
 5 30

+4.647

51'10.502

 4.223 203.397 1 15    
4
J. Bennett Trident
 25 30

+8.039

51'13.894

 3.392 203.172 1 12    
5 Japan R. Miyata HitechGP 3 30

+8.375

51'14.230

 0.336 203.150 1 10    
6
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 30

+9.361

51'15.216

 0.986 203.085 1 8    
7
N. Tsolov Campos Racing
 6 30

+9.638

51'15.493

 0.277 203.067 1 6    
8
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 30

+10.409

51'16.264

 0.771 203.016 1 4    
9
O. Goethe MP Motorsport
 10 30

+14.265

51'20.120

 3.856 202.762 1 2    
10
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 30

+15.167

51'21.022

 0.902 202.702 1 1    
11
G. Minì MP Motorsport
 9 30

+15.954

51'21.809

 0.787 202.650 1      
12
L. Van Hoepen Trident
 24 30

+16.598

51'22.453

 0.644 202.608 1      
13
M. Boya Prema Powerteam
 12 30

+17.674

51'23.529

 1.076 202.537 1      
14 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 30

+17.946

51'23.801

 0.272 202.520 1      
15
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 30

+20.612

51'26.467

 2.666 202.345 1      
16
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 30

+21.060

51'26.915

 0.448 202.315 1      
17
C. Shields AIX Racing
 21 30

+24.534

51'30.389

 3.474 202.088 1      
18 India K. Maini ART Grand Prix 16 30

+26.833

51'32.688

 2.299 201.938 1      
19 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 30

+30.029

51'35.884

 3.196 201.729 1      
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 30

+31.549

51'37.404

 1.520 201.630 2      
21
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 30

+1'02.580

52'08.435

 31.031 199.630 2      
dnf United States C. Herta HitechGP 4 10

+20 Voltas

16'47.533

 20 Voltas 205.884 1   Acidente  
Ver resultados completos

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