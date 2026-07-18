F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto
Paraguaio da Invicta largou da quarta colocação e cresceu ao longo da prova
Joshua Durksen, Invicta Racing
Foto de: Quinn Rooney / Getty Images
A Fórmula 2 realizou a corrida sprint da etapa da Bélgica na manhã deste sábado (18) e Joshua Durksen, da Invicta Racing, foi o mais rápido, vencendo após largar da quarta colocação. Martinius Stenshorne e Dino Beganovic completaram o pódio. Rafael Câmara fez boa prova e terminou na sexta colocação
A largada foi agitada, mas sem acidentes. Montoya manteve a primeira posição, mas não sem ser pressionado por Stenshorne. Logo atrás, Durksen tomou a terceira colocação de Bilinski. Enquanto isso, Rafa Câmara ganhou duas posições e era oitavo, entrando na zona de pontuação.
Apesar de defender os primeiros ataques, Montoya perdeu a liderança ainda na primeira volta e Stenshorne assumiu a ponta. Logo atrás, Durksen também não se afastou, mas se manteve em P3 e Bilinski perdeu posições. Líder do campeonato, Tsolov era quinto na terceira volta.
Segundo representante brasileiro na categoria, Emmo Fittipaldi ocupava a 16ª colocação na quarta volta, tendo avançado quatro posições em relação à largada. Na frente do pelotão, Stenshorne mantinha vantagem de pouco mais de um segundo.
Na sexta volta, Durksen superou Montoya e assumiu a segunda posição. Segundos após a manobra, no fundo do pelotão, Shields foi tocado por Miyata, escapou de traseira e perdeu o controle do carro na curva Les Combes, batendo no muro. A bandeira amarela então foi acionada e, na volta seguinte, o safety car entrou na pista. Noel Leon, que era último, também abandonou.
A relargada aconteceu na volta oito e Stenshorne conseguiu manter a liderança, sem ser ameaçado por Durksen. A direção de prova então anunciou que o lance envolvendo Shields e Miyata não seria investigado.
Passada metade da prova, Beganovic conseguiu superar Montoya pelo P3 e tentava se aproximar de Durksen. Por sua vez, o paraguaio da Invicta se mantinha muito próximo de Stenshorne na briga pela liderança. Na volta 11, Durksen conseguiu finalizar a manobra e assumiu a ponta.
Na volta 13, Câmara ultrapassou John Bennett, chegando a sétima colocação. Algum tempo depois, mais uma bandeira amarela foi acionada, pois Bennett escapou sozinho e ficou parado do lado de fora da pista. O safety car entrou a quatro voltas para o fim.
A segunda relargada aconteceu na última volta, com Durksen mantendo a liderança sem grandes problemas. Porém, logo atrás, Montoya perdeu posições importantes, caindo para a nona colocação. Líder do campeonato,Tsolov avançou para o quarto lugar, seguido por Dunne e Câmara.
No fim, Durksen foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada em Spa, seguido por Stenshorne e Beganovic. Tsolov e Beganovic completaram o top cinco e Câmara terminou em sexto.
CORRIDA 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|18
|
41'53.482
|180.395
|10
|2
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|18
|
+0.606
41'54.088
|0.606
|180.351
|8
|1
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|18
|
+1.273
41'54.755
|0.667
|180.303
|6
|4
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|18
|
+1.798
41'55.280
|0.525
|180.266
|5
|5
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|18
|
+3.357
41'56.839
|1.559
|180.154
|4
|6
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|18
|
+4.054
41'57.536
|0.697
|180.104
|3
|7
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|18
|
+4.607
41'58.089
|0.553
|180.065
|2
|8
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|18
|
+5.173
41'58.655
|0.566
|180.024
|1
|9
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|18
|
+5.867
41'59.349
|0.694
|179.975
|10
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|18
|
+6.236
41'59.718
|0.369
|179.948
|11
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|18
|
+6.688
42'00.170
|0.452
|179.916
|12
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|18
|
+7.141
42'00.623
|0.453
|179.884
|13
|C. Herta HitechGP
|4
|18
|
+7.524
42'01.006
|0.383
|179.856
|14
|E. Jr. AIX Racing
|20
|18
|
+8.057
42'01.539
|0.533
|179.818
|15
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|18
|
+8.222
42'01.704
|0.165
|179.806
|1
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|18
|
+8.812
42'02.294
|0.590
|179.764
|17
|R. Miyata HitechGP
|3
|18
|
+19.066
42'12.548
|10.254
|179.037
|1
|nc
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|14
|
+4 Voltas
42'04.001
|4 Voltas
|139.683
|1
|dnf
|
J. Bennett Trident
|25
|12
|
+6 Voltas
26'00.116
|2 Voltas
|193.660
|Acidente
|dnf
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|11
|
+7 Voltas
24'56.739
|1 Volta
|185.015
|1
|Abandono
|dnf
|
N. León Campos Racing
|5
|6
|
+12 Voltas
12'55.679
|5 Voltas
|194.471
|1
|Abandono
|dnf
|
C. Shields AIX Racing
|21
|5
|
+13 Voltas
10'23.604
|1 Volta
|201.462
|Acidente
|Ver resultados completos
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