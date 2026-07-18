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F2 Spa-Francorchamps

F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto

Paraguaio da Invicta largou da quarta colocação e cresceu ao longo da prova

Olivia Nogueira
Editado:
Joshua Durksen, Invicta Racing

Joshua Durksen, Invicta Racing

Foto de: Quinn Rooney / Getty Images

A Fórmula 2 realizou a corrida sprint da etapa da Bélgica na manhã deste sábado (18) e Joshua Durksen, da Invicta Racing, foi o mais rápido, vencendo após largar da quarta colocação. Martinius Stenshorne e Dino Beganovic completaram o pódio. Rafael Câmara fez boa prova e terminou na sexta colocação

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A largada foi agitada, mas sem acidentes. Montoya manteve a primeira posição, mas não sem ser pressionado por Stenshorne. Logo atrás, Durksen tomou a terceira colocação de Bilinski. Enquanto isso, Rafa Câmara ganhou duas posições e era oitavo, entrando na zona de pontuação. 

Apesar de defender os primeiros ataques, Montoya perdeu a liderança ainda na primeira volta e Stenshorne assumiu a ponta. Logo atrás, Durksen também não se afastou, mas se manteve em P3 e Bilinski perdeu posições. Líder do campeonato, Tsolov era quinto na terceira volta. 

Segundo representante brasileiro na categoria, Emmo Fittipaldi ocupava a 16ª colocação na quarta volta, tendo avançado quatro posições em relação à largada. Na frente do pelotão, Stenshorne mantinha vantagem de pouco mais de um segundo. 

Na sexta volta, Durksen superou Montoya e assumiu a segunda posição. Segundos após a manobra, no fundo do pelotão, Shields foi tocado por Miyata, escapou de traseira e perdeu o controle do carro na curva Les Combes, batendo no muro. A bandeira amarela então foi acionada e, na volta seguinte, o safety car entrou na pista. Noel Leon, que era último, também abandonou. 

 

A relargada aconteceu na volta oito e Stenshorne conseguiu manter a liderança, sem ser ameaçado por Durksen. A direção de prova então anunciou que o lance envolvendo Shields e Miyata não seria investigado.

Passada metade da prova, Beganovic conseguiu superar Montoya pelo P3 e tentava se aproximar de Durksen. Por sua vez, o paraguaio da Invicta se mantinha muito próximo de Stenshorne na briga pela liderança. Na volta 11, Durksen conseguiu finalizar a manobra e assumiu a ponta. 

Na volta 13, Câmara ultrapassou John Bennett, chegando a sétima colocação. Algum tempo depois, mais uma bandeira amarela foi acionada, pois Bennett escapou sozinho e ficou parado do lado de fora da pista. O safety car entrou a quatro voltas para o fim. 

 

A segunda relargada aconteceu na última volta, com Durksen mantendo a liderança sem grandes problemas. Porém, logo atrás, Montoya perdeu posições importantes, caindo para a nona colocação. Líder do campeonato,Tsolov avançou para o quarto lugar, seguido por Dunne e Câmara. 

No fim, Durksen foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada em Spa, seguido por Stenshorne e Beganovic. Tsolov e Beganovic completaram o top cinco e Câmara terminou em sexto. 

CORRIDA 1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
J. Duerksen Invicta Racing
 2 18

41'53.482

   180.395   10    
2
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 18

+0.606

41'54.088

 0.606 180.351   8   1
3
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 18

+1.273

41'54.755

 0.667 180.303   6    
4
N. Tsolov Campos Racing
 6 18

+1.798

41'55.280

 0.525 180.266   5    
5
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 18

+3.357

41'56.839

 1.559 180.154   4    
6
R. Câmara Invicta Racing
 1 18

+4.054

41'57.536

 0.697 180.104   3    
7
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 18

+4.607

41'58.089

 0.553 180.065   2    
8
O. Goethe MP Motorsport
 10 18

+5.173

41'58.655

 0.566 180.024   1    
9 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 18

+5.867

41'59.349

 0.694 179.975        
10
L. Van Hoepen Trident
 24 18

+6.236

41'59.718

 0.369 179.948        
11
M. Boya Prema Powerteam
 12 18

+6.688

42'00.170

 0.452 179.916        
12
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 18

+7.141

42'00.623

 0.453 179.884        
13 United States C. Herta HitechGP 4 18

+7.524

42'01.006

 0.383 179.856        
14 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 18

+8.057

42'01.539

 0.533 179.818        
15 India K. Maini ART Grand Prix 16 18

+8.222

42'01.704

 0.165 179.806 1      
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 18

+8.812

42'02.294

 0.590 179.764        
17 Japan R. Miyata HitechGP 3 18

+19.066

42'12.548

 10.254 179.037 1      
nc
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 14

+4 Voltas

42'04.001

 4 Voltas 139.683 1      
dnf
J. Bennett Trident
 25 12

+6 Voltas

26'00.116

 2 Voltas 193.660     Acidente  
dnf
G. Minì MP Motorsport
 9 11

+7 Voltas

24'56.739

 1 Volta 185.015 1   Abandono  
dnf
N. León Campos Racing
 5 6

+12 Voltas

12'55.679

 5 Voltas 194.471 1   Abandono  
dnf
C. Shields AIX Racing
 21 5

+13 Voltas

10'23.604

 1 Volta 201.462     Acidente  
Ver resultados completos

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