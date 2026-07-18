F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto

A Fórmula 2 realizou a corrida sprint da etapa da Bélgica na manhã deste sábado (18) e Joshua Durksen, da Invicta Racing, foi o mais rápido, vencendo após largar da quarta colocação. Martinius Stenshorne e Dino Beganovic completaram o pódio. Rafael Câmara fez boa prova e terminou na sexta colocação

A largada foi agitada, mas sem acidentes. Montoya manteve a primeira posição, mas não sem ser pressionado por Stenshorne. Logo atrás, Durksen tomou a terceira colocação de Bilinski. Enquanto isso, Rafa Câmara ganhou duas posições e era oitavo, entrando na zona de pontuação.

Apesar de defender os primeiros ataques, Montoya perdeu a liderança ainda na primeira volta e Stenshorne assumiu a ponta. Logo atrás, Durksen também não se afastou, mas se manteve em P3 e Bilinski perdeu posições. Líder do campeonato, Tsolov era quinto na terceira volta.

Segundo representante brasileiro na categoria, Emmo Fittipaldi ocupava a 16ª colocação na quarta volta, tendo avançado quatro posições em relação à largada. Na frente do pelotão, Stenshorne mantinha vantagem de pouco mais de um segundo.

Na sexta volta, Durksen superou Montoya e assumiu a segunda posição. Segundos após a manobra, no fundo do pelotão, Shields foi tocado por Miyata, escapou de traseira e perdeu o controle do carro na curva Les Combes, batendo no muro. A bandeira amarela então foi acionada e, na volta seguinte, o safety car entrou na pista. Noel Leon, que era último, também abandonou.

A relargada aconteceu na volta oito e Stenshorne conseguiu manter a liderança, sem ser ameaçado por Durksen. A direção de prova então anunciou que o lance envolvendo Shields e Miyata não seria investigado.

Passada metade da prova, Beganovic conseguiu superar Montoya pelo P3 e tentava se aproximar de Durksen. Por sua vez, o paraguaio da Invicta se mantinha muito próximo de Stenshorne na briga pela liderança. Na volta 11, Durksen conseguiu finalizar a manobra e assumiu a ponta.

Na volta 13, Câmara ultrapassou John Bennett, chegando a sétima colocação. Algum tempo depois, mais uma bandeira amarela foi acionada, pois Bennett escapou sozinho e ficou parado do lado de fora da pista. O safety car entrou a quatro voltas para o fim.

A segunda relargada aconteceu na última volta, com Durksen mantendo a liderança sem grandes problemas. Porém, logo atrás, Montoya perdeu posições importantes, caindo para a nona colocação. Líder do campeonato,Tsolov avançou para o quarto lugar, seguido por Dunne e Câmara.

No fim, Durksen foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada em Spa, seguido por Stenshorne e Beganovic. Tsolov e Beganovic completaram o top cinco e Câmara terminou em sexto.

CORRIDA 1 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 J. Duerksen Invicta Racing 2 18 41'53.482 180.395 10 2 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 18 +0.606 41'54.088 0.606 180.351 8 1 3 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 18 +1.273 41'54.755 0.667 180.303 6 4 N. Tsolov Campos Racing 6 18 +1.798 41'55.280 0.525 180.266 5 5 A. Dunne Rodin Motorsport 15 18 +3.357 41'56.839 1.559 180.154 4 6 R. Câmara Invicta Racing 1 18 +4.054 41'57.536 0.697 180.104 3 7 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 18 +4.607 41'58.089 0.553 180.065 2 8 O. Goethe MP Motorsport 10 18 +5.173 41'58.655 0.566 180.024 1 9 S. Montoya Prema Powerteam 11 18 +5.867 41'59.349 0.694 179.975 10 L. Van Hoepen Trident 24 18 +6.236 41'59.718 0.369 179.948 11 M. Boya Prema Powerteam 12 18 +6.688 42'00.170 0.452 179.916 12 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 18 +7.141 42'00.623 0.453 179.884 13 C. Herta HitechGP 4 18 +7.524 42'01.006 0.383 179.856 14 E. Jr. AIX Racing 20 18 +8.057 42'01.539 0.533 179.818 15 K. Maini ART Grand Prix 16 18 +8.222 42'01.704 0.165 179.806 1 16 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 18 +8.812 42'02.294 0.590 179.764 17 R. Miyata HitechGP 3 18 +19.066 42'12.548 10.254 179.037 1 nc N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 14 +4 Voltas 42'04.001 4 Voltas 139.683 1 dnf J. Bennett Trident 25 12 +6 Voltas 26'00.116 2 Voltas 193.660 Acidente dnf G. Minì MP Motorsport 9 11 +7 Voltas 24'56.739 1 Volta 185.015 1 Abandono dnf N. León Campos Racing 5 6 +12 Voltas 12'55.679 5 Voltas 194.471 1 Abandono dnf C. Shields AIX Racing 21 5 +13 Voltas 10'23.604 1 Volta 201.462 Acidente

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